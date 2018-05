Austrija smanjuje doplatak za djecu stranaca koja žive u inozemstvu

Foto:

KOALICIJSKA vlada konzervativaca i ekstremne desnice na vlasti u Austriji predstavila je nacrt reforme kojom se smanjuje doplatak za dio djece koja žive u inozemstvu a roditelji im rade u Austriji, čime će osobito biti pogođeni radnici iz istočnoeuropskih zemalja na radu u toj zemlji.



Kurz ocijenio da je to apsolutno potrebno



Ta mjera dio je programa koalicije pod vodstvom kancelara Sebastiana Kurza. On je ocijenio, u nedavnom intervjuu, da je to "apsolutno potrebno jer Austrija prebacuje stotine milijuna eura dječjeg doplatka u inozemstvo, što nije pravedno jer su troškovi života u Rumunjskoj i u drugim zemljama ipak nešto niži od onih u Austriji".





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Konkretno, po odluci odobrenoj u srijedu na vladi, visina doplatka za djecu koja žive u drugim zemljama EU-a bit će prilagođena troškovima života one zemlje u kojoj žive.Ta mjera trebala bi biti izglasana u parlamentu ove godine a stupiti na snagu 2019.Primjerice, po ministarstvu obitelji, doplatak za malo dijete koje živi u Mađarskoj a roditelji mu rade u Austriji bit će smanjen sa 174 eura koliko je sada, na 93 eura. I neke druge istočnoeuropske zemlje čiji su radnici vrlo prisutni na austrijskom tržištu rada osjetit će smanjivanje, piše agencija France presse.Vlade nekih od tih zemalja prosvjedovale su protiv nove reforme kojom Austrija ima namjeru uštedjeti 100 milijuna eura godišnje.