AUSTRIJANCI BIJESNI Hrvati nas deru previsokim kaznama za parkiranje

AUSTRIJSKI PORTALI Kosmo i Heute objavili su ljutiti članak o tome kako se Austrijancima u Hrvatskoj, koju opisuju kao “balkansku državu”, naplaćuju prevelike kazne za pogrešno parkiranje.

“Kazne za nepropisno parkiranje su iritantne. No posebno je frustrirajuće kada dođu iz inozemstva, dijelom čak nakon nekoliko godina. To se događa vozačima iz Austrije koji su šokirani visinom kazni”, piše Heute na početku članka, u kojem se izražava zgražanje što Austrijanci dobivaju kazne za pogrešno parkiranje iz Hrvatske u iznosu i do 200 eura. Ističe se da su u pravnom smislu kazne propisne, ali se propituje postoji li iza svega sistem kojim se ciljano ide na Austrijance koji ljetuju u Hrvatskoj kako bi ih se oderalo preko kazni za parkiranje.

Odvjetnički i administrativni troškovi rezultiraju kaznom za parkiranje od 200 eura

To ističe stručnjakinja austrijskog Automoto kluba (ÖAMTC) Verena Pronebner koja kaže da “visina i učestalost kazni, kao i sistematičnost koja se vidi iza svega sugerira kako je riječ o dubioznom i lukrativnom poslovnom modelu”. Austrijski vozači kazne od 200 eura dobivaju u pismima koje im šalje odvjetnik Mirko Tischler, a u kojima se nalaze i fotografije njihovih vozila. Tischler je pak odvjetnik koji radi i u Sloveniji i u Austriji te zastupa više tvrtki koje naplaćuju parking u Hrvatskoj, i to iz turističkih središta kao što su Opatija, Vodice, Umag i Opatija, ali i glavni grad Zagreb.

ÖAMTC procjenjuje da je između 15 i 20 tisuća austrijskih vozača dobilo takve kazne za parkiranje, što opisuju kao nevjerojatno veliki broj, dok Tischler govori da je riječ o par stotina slučajeva i objašnjava da se do iznosa od 200 eura dođe kada se uračunaju i administrativni i odvjetnički troškovi. Iz ÖAMTC-a pak navode kako uobičajeni iznos kazne za nepropisno parkiranje ne bi smio biti iznad 80 eura, ali da pravno gledajući austrijski vozači nemaju mnogo opcija izbjeći plaćanje, s obzirom na to da je sljedeći korak odlazak na sud koji bi onda koštao više od 200 eura. No mnogi vozači iz Austrije navode kako su na licu mjesta platili kaznu od 20 eura, da bi kasnije ipak dobili i pismo od Tischlera u kojemu se od njih traži da plate još 200 eura.

Iz predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Beču su na sve to poručili da je najbolji način izbjegavanja kazne za nepropisno parkiranje - propisno parkirati svoj auto.