Avione stare 30 godina platit ćemo Izraelcima 3 milijarde kuna. Oni su ih dobili na dar

AKO je vjerovati ministru Damiru Krstičeviću, sklopili smo odličan posao s Izraelom. No neugodna činjenica je da je iste te avione Izrael prije ravno 30 godina dobio - na poklon. Krenimo redom.



Za manje od tri milijarde kuna kupit ćemo borbenu eskadrilu, 12 aviona štitit će hrvatsko nebo. I ne bilo kakvih aviona nego F-16 proizvedenih u više od četiri tisuće komada. Doduše, prvi je s trake izašao još 1978. godine, ali Borbeni sokol je ipak jedan od najkorištenijih i najubojitijih aviona od 2. svjetskog rata.



Što zapravo kupujemo i koliko su ti avioni potrošeni?



Međutim, koje F-16 Hrvatska kupuje? Opako modificiranu verziju koja ni trupom ne nalikuje na izvorni F-16. Barak, ili na hrvatskom jeziku Munja, iza kokpita ima grbu koju nema ni jedan drugi F-16. Na šezdesetak primjeraka su je Izraelci nadogradili, otežali avion, promijenili mu podvozje, dodali adaptere za vlastito naoružanje. I žestoko ih koristili u borbenim djelovanjima.



Naime, nije isto koristiti avion u miru i u ratu. U borbenim djelovanjima avion se daleko više opterećuje, i njegov vijek trajanja se skraćuje skoro za polovicu. Da budemo precizni, u borbenom djelovanju sat leta množi se koeficijentom 1.6. A izraelski avioni su, blago rečeno, u čestom borbenom djelovanju.









SAD je Izraelu 1988. poklonio 75 aviona F-16, a mi ih sada kupujemo za nemali novac



No nije ih previše briga za to. Ionako su ih dobili na dar. Serija aviona koju nam Izrael prodaje dio je kontingenta koji su dobili od SAD-a u sklopu programa Peace Marble 2. Prema podacima iz knjige At any cost (Po bilo koju cijenu), Izrael je 1988. godine, baš one kada su proizvedeni avioni koje će Hrvatska kupiti, platio 213 milijuna dolara za 75 aviona F-16. Po cijeni motora. Mi ćemo ih platiti dvostruko više. Čak i da uračunamo inflaciju, ispada da su Izraelci avione koristili 30 godina i prodali ih za višestruko više novca.Hrvatska nema takav sporazum s Amerikom i nikada od njih neće dobiti avione ispod cijene. Jer smo nebitni. I moramo se pomiriti s time.Međutim, želimo borbenu eskadrilu ili barem pola eskadrile. To je aksiom koji se ne dovodi u pitanje. Za što će nam služiti? Za air policing. Nadzor neba, usmjeravanje civilnih aviona i otklanjanje prijetnje koju bi oni mogli predstavljati. Za to nam ne treba F-16 Barak. To je avion nakrcan elektronikom i naoružanjem koji služi za uništavanje neprijatelja. U prijevodu, Hrvatska F-16 Barak može koristiti za uništavanje neprijateljskih ciljeva u regiji. U Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji... Takvo što nikada nije bilo navedeno u strategiji obrane. Uvijek se govorilo o nadzoru neba.Koliko dugo te avione možemo koristiti? Prema riječima ministra obrane Damira Krstičevića - sljedećih 30 godina. I piloti prisutni na predstavljanju odluke u Ministarstvu obrane ponašali su se kao da će penziju dočekati na F-16 Baraku. A neće.Tim se avionima može letjeti još najviše deset godina, a i to prilično nategnuto.''Načelno smo vidjeli te avione'', rekao je brigadir Davor Tretinjak na predstavljanju odluke o kupnji aviona. U prijevodu, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo nema pojma koliko su ti avioni letjeli, kako su korišteni i kolika je šteta na njima nastala.''Najvjerojatnije, u nekoj normalnoj situaciji, da bismo trebali očekivati neki dulji rok od deset godina korištenja. Koliko dulji? To je jako teško reći, ovisi o žestini eksploatacije. To je pitanje na koje je jako teško odgovoriti dugoročno na ovaj način'', rekao je Indexu vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak. A baš je deset do petnaest godina, ovisi kako se ugovor potpiše, rok otplate za izraelske Borbene sokolove.A zašto nismo kupili nove Gripene? Jer su skupi. Prema podacima koje nam je dalo Ministarstvo obrane, nakon 30 godina koštali bi nas osam milijardi kuna. Međutim, teško je vjerovati, a nitko od iskusnih pilota i ne vjeruje, da je skuplje održavati novi avion od onog starog 30 godina. Starom se mogu produljiti resursi, ali to košta jako puno i kvarovi su sve češći. Novi na početku korištenja iziskuju velike troškove, a nakon toga im je svaki let sve jeftiniji i jeftiniji. Dok ne dođu do konca resursa - onoga u kojima mi kupujemo izraelske Barake.Posljednji problem je kog vraga će nam zaista višenamjenski borbeni avioni. Hrvatsku susjedi ne ugrožavaju. Istina, Srbija se uz nešto ruske pomoći naoružava. Tu nam F-16 neće pomoći. Zaista neće. Rusi su Srbima uvalili rashodovane MiG-ove 29. Izvrsne avione koje će jako skupo platiti. Njima su Rusi iz zafrkancije izvodili letove nad Izraelom. Jer su mogli. Stisli bi gas do daske, preletjeli Izrael i pritom spržili motore. Izraelci su ih mogli samo gledati. To nije borbeno djelovanje nego pokazivanje moći, a ako želimo pokazivati moć onda bismo trebali potrošiti daleko više novca.