Azijske burze porasle, dolar stabilan

NA AZIJSKIM su burzama u srijedu cijene dionica porasle, prateći uspon Wall Streeta, jer su ulagači optimistični na početku sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija.



MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,5 posto, nakon četiri dana gubitaka.



Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks skočio više od 1 posto, dok su cijene dionica u Hong Kongu, Australiji i Južnoj Koreji porasle između 0,3 i 1,2 posto. U Šangaju su, međutim, pale.



Azijskim burzama podršku pruža jučerašnji rast cijena dionica na Wall Streetu drugi dan zaredom jer su tamošnji ulagači vrlo optimistični na početku sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija.



Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u proteklom tromjesečju porasle za 18,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, što bi bio njihov najbrži rast u posljednjih sedam godina, podržan snažnim rastom globalnog gospodarstva i poreznim promjenama u SAD-u na početku godine.



Uz to, ulagače su ohrabrili podaci koji ukazuju na stabilan rast najvećih svjetskih gospodarstava, a popustile su i geopolitičke napetosti između SAD-a i Rusije u vezi Sirije.



Međutim, na burzi u Šangaju indeksi su pali, premda je kineska središnja banka najavila smanjenje stope izdvajanja obveznih rezervi, što će povećati likvidnost u bankarskom sustavu i pridonijeti većem kreditiranju poduzetnika.





Takvi potezi obično pozitivno utječu na tržište kapitala, no to jutros nije bio slučaj jer ulagače zabrinjavaju protekcionističke mjere.Još nije jasno ni kako će se rasplesti situacija nakon što je Washington najavio carine na uvoz kineskih proizvoda, a Peking najavio istovjetne protumjere, a Bijela kuća povukla je već novi potez - zabranila je američkim kompanijama da prodaju komponente kineskom proizvođaču telekom opreme ZTE-u."Na početku ove godine na tržištima su dominirale teme o snažnom rastu globalnog gospodarstava i polaganom buđenju inflacije, no sada su u fokusu ulagača najave carina i protekcionistička retorika. Vjerujemo da će se u pregovorima naći neko rješenje, no do toga preostaje još dug put tijekom kojeg na tržištima očekujemo nestabilnost i povećani rizik“, kaže Robert Rennie, strateg u Westpacu.Podršku tržištima pruža, pak, rast cijena nafte drugi dan zaredom. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 30-ak centi, na 71,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 33 centa, na 66,85 dolara.A na valutnim je tržištima dolar blago ojačao. Njegov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 89,54 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 89,44 boda.Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 107,05 na 107,25 jena.U odnosu na europsku valutu, dolar je pak, stabilan, pa se tečaj eura kreće oko 1,2370 dolara, kao i jučer u ovo doba.