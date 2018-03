Azijske burze porasle, strahovi ulagača od trgovinskih ratova su se smanjili

Foto: Hina

NA AZIJSKIM su burzama cijene dionica porasle, dok se dolar stabilizirao jer su strahovanja ulagača od mogućih trgovinskih ratova smanjena nakon signala da bi američka vlada neke ključne trgovinske partnere mogla poštedjeti carina.



MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7:30 sati u plusu 0,9 posto, nadoknadivši jučerašnje gubitke.



Na Tokijskoj je burzi Nikkei indeks ojačao 0,5 posto, dok su cijene dionica u Šangaju, Singapuru, Južnoj Koreji, Australiji i Hong Kongu porasle između 0,2 i 1,2 posto.



Smirenje na tržištima



Tržišta su se ponešto smirila nakon jučerašnjeg pada, kada je ulagače uznemirila ostavka Garyja Cohna, direktora Nacionalnog ekonomskog savjeta, koji slovi za najvećeg protivnika protekcionističkih snaga u Trumpovoj vladi.



Neočekivana ostavka Cohna u utorak navečer izazvala je na tržištima strahovanja od izbijanja trgovinskih ratova, s obzirom na to da je Cohn zagovornik slobodne trgovine, a da njegova ostavka pokazuje da je izgubio bitku s protekcionističkim snagama.



Unatoč pozivima vodećih republikanaca u američkom Kongresu da odbaci planove o uvođenju carina na čelik i aluminij, Trump ne odustaje, no čini se da su moguće promjene u planovima.



Tako je iz Bijele kuće jučer poručeno da bi neke zemlje, kao što su Kanada, Meksiko i neke druge, mogle biti izuzete iz planova o carinama, što je umirilo ulagače.



"Zabrinutosti zbog najavljenog uvođenja carina ponešto su se smanjile nakon poruka iz Bijele kuće. No, to će pitanje i dalje visjeti nad tržištima. Ulagači žele vidjeti kakve će točno korake poduzeti Trump i kakvim će protumjerama uzvratiti druge države", kaže Masahiro Ichikawa, strateg u fondu Sumitomo Mitsui Asset Management.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Očekuje se da bi Trump odluku o uvođenju carina mogao potpisati u petak.Ulagači se plaše da bi uvođenje carina na uvoz u SAD moglo izazvati trgovinske ratove, smanjenje svjetske trgovine, a moguće i pad zarada kompanija koje su imale koristi od snažnog rasta globalnog gospodarstva.A na valutnim se tržištima dolar stabilizirao nakon što je jučer bio pod pritiskom zbog nesigurnosti u vezi s uvođenjem carina.Jutros se tečaj dolara prema japanskoj valuti kreće oko 106 jena, dok je jučer u ovo doba iznosio 105,45 jena.Američka je valuta ponešto ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula s jučerašnjih 1,2420 na 1,2405 dolara.No, nakon što je jučer znatno ojačao, dolar je jutros oslabio prema kanadskom imenjaku i meksičkom pezu jer su se te valute ponešto oporavile nakon poruka iz Bijele kuće da bi Kanada i Meksiko mogli biti izuzeti od carina.Ponešto se oporavila i cijena nafte nakon što je jučer pala oko 2 posto zbog podataka o rastu proizvodnje i zaliha 'crnog zlata' u SAD-u.Tako je jutros cijena barela na američkom tržištu porasla 0,2 posto, na 61,30 dolara.