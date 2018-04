Bandić: Idući tjedan potpisat ćemo nagodbu s Tiskom

Foto: Hina

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić na proslavi 3. obljetnice osnutka svoje stranke najavio je da će sljedeći tjedan potpisati nagodbu s Tiskom i tako zaštititi tri i pol tisuće ljudi u toj tvrtki iz sastava koncerna Agrokor da ne odu na burzu.



"To radimo isključivo zbog radnika Tiska, to radimo zbog odgovornosti i zbog imena naše Stranke rada i solidarnosti. Da napravimo drugačije, bili bismo farizeji, ljudi koji žive dupli moral, a mi to nikako nismo. To ćemo napraviti s novim povjerenikom i svim sindikalnim središnjicama Tiska isključivo zbog onih koji trebaju sačuvati svoja radna mjesta, a bez Zagreba se Tisak ne može restrukturirati i ne može opstati'', rekao je gradonačelnik Zagreba i predsjednik stranke Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić u Restoranu Globus pred izaslanicima i članovima stranke koja proslavlja treću obljetnicu osnutka.



Posljedice restrukturiranja



Ustvrdio je i da se tek posljednjih dana polako počinju sagledavati posljedice koje je restrukturiranje Agrokora ostavilo po vrijednost dionica u portfelju mirovinskog sustava.



"Čini se da ćemo već sljedećoj generaciji hrvatskih umirovljenika morati dati odgovor na pitanje gdje su njihove mirovine. Ne govorim sve ovo da bih širio paniku, već da pokušamo svojim političkim angažmanom doprinijeti bržem gospodarskom oporavku i jačoj društvenoj solidarnosti", istaknuo je Bandić.



Poručio je da se ni Imunološki zavod ne bi spasio da nije bilo Grada Zagreba i bez njega. Pritom je podsjetio kako je prije šest godina "vapio i pisao" tadašnjoj vladi i tadašnjem premijeru da spase Imunološki zavod, ali je, kaže Bandić, odgovor bio da je to demagogija, populizam i da to ne dolazi u obzir.



"Konačno, Povjerenstvo sastavljeno u paritetu - tri predstavnika Grada, tri predstavnika glade - učinilo je konačni prijedlog koji stavljamo na narednu Gradsku skupštinu i na vladu RH - Imunološki zavod ide dalje", naglasio je te dodao kako ne treba na prvi žmigavac dati petama vjetra i odustati od problema.



Bandić je upozorio i na velike društvene podjele koje uništavaju pozitivnu i stvaralačku energiju u društvu i na činjenicu da mladi i kompetentni ljudi koji tu energiju posjeduju odlaze u druge zemlje i tamo ostvaruju svoje zamisli, podižu obitelji i doprinose boljitku nekog drugog društva."Svi smo mi pozvani zaustaviti taj trend", poručio je Bandić te ocijenio paradoksalnim da se do prošlog tjedna dva mjeseca raspravljalo o Istanbulskoj konvenciji."Ne umanjujući značaj te rasprave, prvenstveno želim naglasiti da je u hrvatskom društvu istovremeno izostala rasprava o važnom dokumentu Europske komisije - Izvješću za Hrvatsku 2018. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža", istaknuo je Bandić.Komisija je jasno ustvrdila da prepoznaje napredak Hrvatske u provedbi određenih reformskih aktivnosti, primjerice kroz porezno i administrativno rasterećenje gospodarstva, no, također je istaknula da će zbog restriktivnog poslovnog okruženja rast BDP-a usporiti, ponajprije zbog toga što Hrvatska ne provodi nužne reforme."Obrazovanje i zdravstvo upućuju na strukturalne slabosti, a i dalje se o reformama ističu samo parole bez sadržaja. Komisija ističe i da se doduše smanjila nezaposlenost, ali je zaposlenost i dalje niska, što znači da nismo otvorili nova radna mjesta, već da su naši ljudi iselili u druge zemlje. Također je konstatirano da se naš državni dug smanjuje, ali je Hrvatska uz Cipar i Italiju jedna od članica EU-a koje imaju prekomjerne makroekonomske neravnoteže", istaknuo je Bandić."Žalosno je da dubinska analiza našeg gospodarstva i komentari Europske komisije nisu tako intenzivno uzbudili hrvatsku javnu scenu kao što je to učinila Istanbulska konvencija, odnosno ti problemi, gorući hrvatski, ostali su u drugom planu", ustvrdio je zagrebački gradonačelnik i najavio da će 1. lipnja navršiti 18 godina u zoni odgovornosti upravljanja Zagrebom."Mi ćemo biti istinski korektiv ovoj vladi na državnoj razini i mi podupiremo ovu vlast jer nemamo bolje i ne vidimo na tragu bolje", rekao je Bandić te istaknuo kako će učiniti sve da ono što je u 18 godina učinjeno u Zagrebu, a na državnoj razini nažalost nije, pretoči i u državne projekte zajedno s vladom Republike Hrvatske. "Idemo delati zajedno!" zaključio je.Predsjednik Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika Robert Jankovics poručio je kako može jamčiti da će zastupnici iz njihovog Kluba svaki dan nastaviti raditi u interesu ove zemlje, podupirat će vladu Andreja Plenkovića zato što misle da ona radi dobar posao i nikada se u tome neće umoriti.