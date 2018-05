Bandić: Na Sveticama ćemo napraviti najljepši rekreacijski centar, ljepši nego Bundek

Foto: Igor Soban/PIXSELL

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić rekao je kako je na sjednicu Gradske skupštine koja će se održati u četvrtak uputio prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba i očekuje da taj njegov prijedlog prođe, a najavio je i da će na Sveticama, gdje je trebao biti izgrađen nogometni kamp, napraviti najljepši rekreacijski centar u gradu i podzemno ga povezati s parkom Maksimir.

Bandić je na konferenciji za novinare istaknuo da će u Planu gospodarenja otpadom, u odnosu na prijašnji koji Gradska skupština nije prihvatila, biti izbrisane dvije lokacije vezane za reciklažno dvorište u Kostanjeku i Obreščica za obradu biootpada.



Na pitanje kako komentira što će jedna od točaka dnevnog reda biti i "prijedlog zaključka o sporazumnom raskidu Ugovora o ulaganju sredstava u sportsku građevinu Sportsko - rekreacijski centar Svetice" te upitan hoće li sada na Sveticama umjesto nogometnog kampa biti rekreacijski centar za građane, kao što je obećao, Bandić je odgovorio da će napraviti najljepši rekreacijski centar u gradu i podzemno ga povezati s parkom Maksimir.



"Kako će to izgledati - to će na javnom natječaju reći najveći stručnjaci za projektiranje rekreacijskih centara i krajoobraznog uređenja", poručio je. Ustvrdio je da su Svetice jedinstvena ploha u gradu. "Napravili smo bazen, sklonili smo balon, uklonili ćevape i sada ide natječaj da se tamo napravi najbolji rekreacijski centar, ljepši nego Bundek", rekao je Bandić.



Na pitanje novinara komentirao je i putovanja u Rim.



"Postoje putni nalozi, sve je transparentno, jasno i glasno"



"To je smiješno. Sva putovanja gradonačelnika zadnjih 18 godina imate na web stranici Grada Zagreba. Svuda gdje sam išao, sam vas zvao. Pozivam vas sada kad budem išao prvi put u Rim, Beč ili gdje dobijem prvu pozivnicu. Samo vi sa mnom ne idete, to je za vas preskupo. Da ste išli onda biste vidjeli što sam radio. Postoje putni nalozi, sve je transparentno, jasno i glasno. Ali sigurno neću vas tražiti kada budem negdje putovao", rekao je Bandić.



Kaže da je više putovao u Beč nego u Rim. "Putovao sam tamo gdje su me zvali i gdje sam ja procijenio da trebam otići. Tako će biti i ubuduće. Putovao sam samo onoliko koliko sam minimalno procijenio da trebam ići", poručio je.



Bandić je najavio da će uskoro objaviti javnosti iz koje kuhinje je izišao spin oko njegovih putovanja, a što je "sramotno i žalosno".



Novinari su Bandića pitali zar njemu nije skupo putovati u Rim, budući da kaže da je novinarima skupo. "Koliko je meni skupo ili nije skupo, to građani odlučuju, a ne vi. A kada bih vas pitao, ne bih putovao nigdje", poručio je.



Na pitanje kako komentira što je danas Gradska skupština na njegov prijedlog stavila izvan snage odluku o otkupu dijela radničkih tražbina za trgovačka društva u stečaju, Bandić je ironično rekao da je on "poznati borac protiv radničkih prava" te je naveo primjere koje je riješio, kao što su Imunološki zavod i Tisak.



Bandić: Na jesen očekujem znatnije promjene i rekonstrukciju vlade



Na pitanje hoće li njegova stranka i Klub zastupnika u saboru podržati izbor ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića za potpredsjednika vlade te Darka Horvata za ministra gospodarstva, Bandić je rekao da će njegova stranka poduprijeti svaki pozitivan pomak koji jamči boljitak ljudi ove zemlje.



Poručio je da su oni najpouzdaniji partner vladi, ali da najesen očekuju znatnije promjene i rekonstrukciju vlade, koja će jamčiti apsolutni iskorak na tom polju.



"Bez značajnije rekonstrukcije nemamo šanse jer očekujem i želim da ova Vlada dobije dva mandata, a ne samo jedan. Bez tog iskoraka i vanstranačkih ljudi koji imaju specifičnu težinu, alate i znanje, nema šanse da napravimo ono zbog čega su nas građani birali. I na tom tragu premijer Plenković ima potporu Kluba Stranke rada i solidarnosti i mene osobno", istaknuo je Bandić.



Na pitanje je li on spreman na iskorak u Gradskoj upravi s obzirom na to da su mu tri pročelnika na funkcijama koji imaju optužnicu i čekaju suđenje, a Zakon o lokalnoj samoupravi je jasan, Bandić je odgovorio da on samo poštuje i provodi zakon. Rekao je da nije točno da bi osobe koje imaju kazneni postupak trebale biti suspendirane. "Moji pročelnici će biti oni koje ja predložim i izaberem sukladno pozitivnim zakonskim propisima", rekao je.