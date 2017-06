Bandić najavio referendum: Hoće li se Trg maršala Tita zvati Kazališni ili Sveučilišni trg?

Foto: HIna

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić izrazio je uvjerenje da će imati većinu u Gradskoj skupštini, a gradskim zastupnicima je ponudio "veliku koaliciju" te "ulog" da se u njegovoj stranci odriču bilo koje "časničke" funkcije u Skupštini, a za srpanjsku sjednicu Skupštine najavio je svoj prijedlog za raspisivanje referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita.



Upitan je li već krenuo u razgovore oko stvaranja skupštinske većine, odnosno na čije "ruke" može računati, Bandić je novinarima rekao kako će se, kada za to dođe vrijeme, o tome javnosti obratiti iz sjedišta svoje stranke. "Najvažnije je da smo dobili povjerenje, većinsko, relativno većinsko, na sve četiri razine, Stranka rada i solidarnosti i ja osobno - u mjesnim odborima, vijećima gradskih četvrti, Gradskoj skupštini i gradonačelniku", poručio je.



Gradske zastupnike pozvao je na "veliku koaliciju" u Skupštini, te kao ulog koji daje njegova stranka naveo odricanje od bilo koje "časničke funkcije" u Skupštini. Naglasio je kako "pod šatorom pobjednika" uvijek ima mjesta za mudre i one koji drugačije misle, ali i istaknuo kako još o tome puno ne razmišlja, kao ni o datumu konstituirajuće sjednice Gradske skupštine. Napomenuo je kako od 2009. do 2013. nije imao nikakvu potporu u Skupštini, pa su 2013. on i njegova stranka dobili izbore, ali da se ovaj put takva situacija u Skupštini neće ponoviti.



"Ovaj put se to neće ponoviti. Toliko vam mogu reći, a detalje ćemo vam reći za jedno desetak dana u Praškoj 2", rekao je Bandić novinarima danas u Gradskoj upravi.

Na novinarsku tvrdnju da će mu za većinu u Skupštini ipak trebati i Lista Brune Esih te na upit je li joj već, uz promjenu imena Trga maršala Tita ponudio i mjesto predsjednice Skupštine, ili će se pak osloniti na HSLS-ova Darinka Kosora i Sandru Švaljek, odgovorio je kako je "ljubav uvijek obostrana" jer za dogovor uvijek trebaju najmanje dvoje, "a u ovoj situaciji troje", istaknuo je Bandić.



Upitan hoće li pristati na uvjet o promjeni imena Trga maršala Tita, Bandić je odgovorio kako je već napravio prijedlog za referendum."Ja sam to napravio ne konzultirajući nikoga. Rekao sam poslije izbora da ću na prvu sjednicu Skupštine uputiti prijedlog o referendumu. Moram biti dosljedan i prije izbora i poslije. Ja ono što sam govorio prije izbora operativno provodim", istaknuo je Bandić.Ovih dana, dodao je, taj prijedlog ide u proceduru, a o njemu će gradski zastupnici raspravljati na srpanjskoj sjednici Skupštine.

Kako prenosi HRT, Bandić je referendum zamislio s dva pitanja građanima: jesu li za promjenu imena i ako jesu, žele li da se zove Sveučilišni ili Kazališni trg. Oba imena trg je nosio u prošlosti.