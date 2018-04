Bandić: Nemojte mi sve vjerovati

Foto: Pixsell/Igor Kralj

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić očekuje da će zastupnici na sjednici Gradske skupštine prihvatiti njegov prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.



Proći će to na sjednici Gradske skupštine, rekao je Bandić u srijedu na konferenciji za novinare povodom sutrašnje sjednice. Vjeruje da će za taj plan dobiti potporu koalicijskih partnera HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku.



"Nemojte mi sve vjerovati"



Na pitanje kako komentira što je gradski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović najavio da taj plan neće poduprijeti, Bandić je odgovorio da će Hasanbegović promijeniti mišljenje.



"Nemojte vi vjerovati sve Hasanbegoviću i ni meni nemojte sve vjerovati. Nemojte uzeti zdravo za gotovo... Samo bedak ne promijeni mišljenje kad je interes viši u pitanju. I zato se ja ufam da će mnogi promijeniti mišljenje i imati samo jedno - a to je kako riješiti problem", rekao je Bandić. Očekuje odgovornost i korektnost koalicijskih partnera da što prije donesu taj plan jer je to preduvjet da mogu ići dalje, kao što je preduvjet rješenja tog problema odvojeno prikupljanje otpada. Otpad je biznis, samo moramo mi to shvatiti kao u Zürichu i Ženevi", rekao je Bandić.



Napravljene dvije trećine posla



Istaknuo je da su u Gradu napravili dvije trećine posla u vezi s gospodarenjem otpadom - sanirali su odlagalište otpada Jakuševec i izgradili pročistač otpadnih voda, a ostalo je još izgraditi treću sastavnicu - centar za gospodarenje otpadom.



Ocjenjujući kako je najteže mijenjati navike koje su stvarane 60 godina, poručio je Zagrepčankama i Zagrepčanima da odvajaju otpad. Bandić je ustvrdio kako se već sada u Zagrebu odvaja oko 35 posto otpada, do 38 posto, a ne jedan posto kao što su pokazali podatci. Rekao je da oni u Gradu zajedno s Fondom za zaštitu okoliša te vlastitim financijskim sredstvima moraju osigurati dovoljno ekološke infrastrukture jer - što prije to učine i ljudi shvate - riješit će problem.



"Recite mi grad jedan u Hrvatskoj koji na svojoj deponiji otpada proizvodi struju tri megavata. Je li ima jedan u Hrvatskoj? Nema. (...) A nakon 16. bazena na pročistaču voda k'o gorska suza bistra teče i ode prema Beogradu. Pa ovi u Beogradu nam trebaju zahvaliti s obzirom na to da imamo sad neku krizu umjetnu, da im ne šaljemo zagrebačke fekalije prema Beogradu i u Crno more. Znate koliko smo taj slivnik sačuvali - to je povijesna priča", rekao je zagrebački gradonačelnik.



Pitanje Imunološkog



Na dnevnom redu Gradske skupštine u četvrtak će biti i Bandićev prijedlog zaključka o prihvaćanju modela strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na pitanje kako komentira što je predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš pitala hoće li Grad Zagreb na taj način "ući" i u Borovo, Bandić je odgovorio kako to ne bi komentirao jer su to inače "Bog i šeširdžija"."Inače, da nije bilo Grada i gradonačelnika Bandića, Imunološki zavod ne bi bio spašen", poručio je Bandić.Rekao je da su od 2013. vladi bivšeg premijera pisali, a ne da nisu dobili odgovor, nego su bili nazvani populistima. "Hvala Bogu na zadnjih šest mjeseci u pregovorima vlade i Grada, odnosno povjerenstva zajedničkog (...), rezultat toga je urodio da na Skupštinu idemo s prijedlogom zaključka o prihvaćanju modela strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske", dodao je Bandić.Na pitanje kako komentira to što će četvrti put na dnevnom redu sjednice biti njegov prijedlog smanjenja plaća pročelnika, posebnih viših savjetnika gradonačelnika i viših savjetnika predsjednika Gradske skupštine, ovaj put za šest posto, a njegovi koalicijski partneri najavljuju da ga ni ovaj put neće poduprijeti, Bandić je odgovorio da će taj prijedlog i dalje slati na sjednicu Gradske skupštine."Ja ću ići dok ne dođemo do nule. A meni je savjest čista. Ako netko nešto ne razumije, tko ima 15.000 ili 20.000 kuna plaću, da oni koji imaju dvije i pol tisuće ili tri tisuće kuna da uđemo makar dijelom u njihovu kožu, a to ne razumiju, ja tu ne mogu pomoći. Ali ja mogu - moj prijedlog je upravo na tom tragu - da teret krize što ravnomjernije rasporedimo i oni koji imaju više da nešto daju, a da oni koji imaju manje lakše prebrode to što imaju manje", rekao je Bandić.Nisu naši ljudi, nastavio je, puno puta razočarani samo zato što imamo neefikasnu često vlast na razinama, pa i na državnoj razini, nego zato što ne dijelimo i ne korespondiramo s vremenom i s trenutkom života običnog čovjeka."Čovjek će lakše prebroditi krizu kad vidi da ljudi makar gestom, pa i tom o kojoj je riječ, pokažu da žele ući u kožu tih ljudi koji žive jako teško", rekao je zagrebački gradonačelnik i dodao kako ne može gradske zastupnike iz drugih stranaka nagovoriti da glasuju za taj njegov prijedlog jer nema svatko socijalni senzibilitet. "Pa radi se i o njihov koži. Teško se ljudi odreknu 1500 kuna, dobro dođe 200 eura. Ljudi su samo ljudi", dodao je.Na pitanje kako komentira što će se večeras kod Meštrovićeva paviljona zbog radova okupiti građani na prosvjed, Bandić je odgovorio: "Neka se ljudi okupljaju, pa demokracija je.""Netko prosvjeduje, a netko dela", rekao je Bandić uvjeren da tim projektom čine dobro ovom gradu jer se "umiva i obnavlja" nešto što nije obnovljeno 50 godina."Bit će ljepše od Bandićevih fontana", poručio je.