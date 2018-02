Bandić o rušenju kultnog zagrebačkog kluba: Moraju napustiti prostor, a Jabuka ide dalje

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić poručio je da ne dolazi u obzir da nestane Glazbeni klub Jabuka, čiju su terasu ponovno počeli rušiti radnici po nalogu Grada, ali je i ponovio kako se mogu mijenjati ljudi koji vode klub, koji mu pak poručuju kako Grad nastavlja nezakonitu devastaciju kluba te ih želi deložirati iz Jabuke.



"Jabuka treba ostati bez obzira tko je danas, a tko sutra vodi. Plus toga, Jabuku sam ja vratio mladima i ne dolazi u obzir da Jabuka nestane, ali može se mijenjati ljude koji izvršavaju manje ili više obaveze prema Gradu. Ako netko nije izvršio svoje obaveze, mora napustiti prostor, a Jabuka ide dalje", izjavio je gradonačelnik Bandić za Hinu.



Rekao je i kako se podrobnije informacije o Jabuci mogu dobiti u Gradskom uredu za imovinu Grada, jer oni iznajmljuju javni prostor.



U dvorištu kultnog zagrebačkog kluba Jabuka, i to nekoliko dana prije njegova 50. rođendana, bageri i radnici u pratnji zaštitara u utorak su počeli rušiti dio terase, s čim su započeli u prosincu 2016. godine.



Voditelj kluba Marin Viduka Stiv izjavio je Hini kako je nezakonita devastacija nastavljena i u srijedu. Naveo je kako su u utorak radnici sajlama srušili binu na terasi Jabuke, a u srijedu nastavili devastaciju po nalogu Grada Zagreba te u suradnji sa zaštitarskom tvrtkom Bilić-Erić.



Istaknuo je kako se sve to događa istovremeno dok se na sudu rješavaju dva spora koja se odnose na deložiranje iz 2016. godine te na provalu u privatne prostorije.



Viduka: Umjesto da Jabuka slavi 50. godina Grad nas želi deložirati





"Umjesto da se proslavlja 50 godina duga tradicija Glazbenog kluba Jabuka, Grad Zagreb nas želi deložirati. U slučaju se postupa bez odluke suda ili bilo koje nadležne institucije, što je nečuveno", naglasio je Viduka.Za tvrdnje Grada Zagreba o dugovanjima rekao je kako nemaju nikakvo uporište, jer Jabuka krajem 2016. godine, kada je dobila pismeni nalog za deložaciju, nije imala nijednu kunu duga prema bilo kome. Svoj slučaj je usporedio sa slučajem deložacije diskoteke Saloon.Viduka je kazao i da su predstavnici kluba u utorak pozvali zagrebačku policiju na intervenciju i upozorili da radnici, kao što su to počeli činiti krajem 2016., ponovno nezakonito nastavljaju rušenje terase koju klub nesmetano koristi već više od 40 godina. Policija je izašavši na teren utvrdila kako u tom slučaju nije bilo elemenata prekršajnog djela, ali je po prijavi popisala sve osobe koje su sudjelovale u rušenju, dodao je.Za Bandićev komentar kako Jabuka neće nestati, ali da se mogu promijeniti ljudi koji vode klub, kazao je kako je ostao osupnut kada ga je čuo, upozoravajući da ako netko drugi preuzme taj prostor može tamo izgraditi bilo što, ali Jabuku ne.Zbog cijele situacije predstavnici Jabuke pozvali su Ministarstvo kulture da zaštiti taj kultni zagrebački klub.Inače, kada su u prosincu 2016. radnici provalili, a zaštitari zatvorili terasu kluba zbog radova na obližnjoj osnovnoj školi koja zid dijeli s tim klubom, gradonačelnik je rekao kako se klub neće zatvoriti, ali da se može dogoditi da klub ne vodi ista osoba kao do sada, poručivši da je "Jabuka uvenula jer se vodi jako loše".Slično se dogodilo i s predstavnicima Muzeja automobila Ferdinand Budicki, kojima je Bandić također poručio kako se ta institucija neće zatvoriti, ali se može dogoditi da je ne vodi trenutni voditelj, odnosno "osoba koja ju je dovela u loše stanje".