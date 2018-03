Bandić obišao divlje smetlište na Savici: "Naći ću te ljude, to je ekocid"

Foto: Hina

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić obišao je divlje odlagalište otpada u zagrebačkom naselju Savica-Šanci gdje se provodi sanacija, najavio postavljanje kamera, komunalnih redara i čišćenje, te poručio da će iza Uskrsa ući u trag uljezima koji drže divlje deponije.

"To je ekocid"



"Neću žaliti ni vremena ni novca da uđem u trag tim ljudima. Jer ovo što se tu radi to je ekološka bomba i zločin. To je ekocid", rekao je Bandić prilikom obilaska divljeg odlagališta uz jezero Savica-Šanci, koje je nastalo na području zaštićene prirode i u blizini vodocrpilišta koje napaja dio Zagreba, objavio je HRT.



"Ovdje ima 3000-5000 kubika otpada i kamioni Čistoće odavde neće otići dok sve ne saniramo", poručio je gradonačelnik Bandić.





Ovog je tjedna emisija Provjereno objavila prilog o ilegalnom odlagalištu na Savici. Tamo se, navodi se u prilogu, "gazdi otpada" plaća 100 do 200 kuna za odlaganje otpada, za razliku od Jakuševca gdje se otpad plaća po kilaži. Osobe koje drže ilegalno odlagalište otpad pale i dalje preprodaju sirovine.





Bandić izbjegavao dati jasne odgovore

Na upit kako je nastao toliko velik divlji deponij, Bandić nije dao jasan odgovor. Naglasio je samo da je riječ o ekološkoj katastrofi, najavio postavljanje komunalnog redara i kamera te čišćenje cijeloga područja.



"Stotine i stotine sličnih mjesta ima u Zagrebu. Iza Uskrsa na svako takvo mjesto stavit ćemo po jednog komunalnog redara da stanemo na kraj uljezima. To nisu Zagrepčani, to su hulje i neodgovorni ljudi", rekao je Bandić.



Gradska skupština prošloga je tjedna donijela odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koje predviđaju postavljanje prepreka, videonadzor i znak upozorenja o zabrani odbacivanja otpada.