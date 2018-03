Bandić se posvađao s vetaranskom udrugom zbog parka na Savici "Razapnite šator gdje god želite"

Foto: Matija Habljak/ Pixsell

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić na konferenciji za novinare nije želio komentirati najavu mogućeg izlaska Neovisnih za Hrvatsku iz koalicije s njegovom strankom i HDZ-om, rekavši da s koalicijskim partnerima nikada ne komunicira putem medija.



Predsjednik Kluba gradskih zastupnika "Neovisni za Hrvatsku" Tomislav Jonjić najavio je mogući izlazak iz koalicije zbog toga što, kako je rekao, Bandić ne poštuje dogovore, samovoljno se ponaša i ne razgovara s koalicijskim partnerima.



Gradonačelnik je po treći put na dnevni red sjednice Gradske skupštine stavio prijedlog smanjenja plaća pročelnika, posebnih viših savjetnika gradonačelnika - specijalista, viših savjetnika gradonačelnika - specijalista i viših savjetnika predsjednika Gradske skupštine - specijalista - ovaj put za sedam posto.



Njegovi koalicijski partneri iz HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku najavili su da taj njegov prijedlog ni treći put neće podržati, a Bandić je danas istaknuo da je s tim prijedlogom želio pokazati da korespondiraju s vremenom i solidariziraju se s umirovljenicima koji imaju niske mirovine.



"Zadnje tri godine sam ja svoju plaću smanjio 15 posto i htio sam pokazati na primjeru mojih kolegica i kolega koji imaju plaću po 2000 eura u vremenu kada u Hrvatskoj ima 180.000 umirovljenika ispod 1000 kuna i u Zagrebu devet i pol tisuća umirovljenika ispod 1500 kuna kojima dajemo mjesečno socijalnu pomoć od 400, 300 i 200 kuna - da korespondiramo s vremenom i solidariziramo se s tim ljudima i ništa drugo", istaknuo je Bandić.



Oni koji to ne razumiju, ja im ne mogu pomoći, poručio je Bandić.



Na pitanje kako komentira svoj prijedlog o nerazvrstanim cestama koji je uputio na sutrašnju sjednicu Gradske skupštine, a koji je također kritiziran u smislu da će se privatnicima u zakup davati javne površine, Bandić je rekao da oni ništa nikome ne daju nego određene slobodne plohe zemljišta koje nisu u funkciji grada daju po odluci i internom Pravilniku Gradske uprave i odlukama Gradske skupštine.



"Ja bih vas molio da i vi ne doprinosite jednoj stigmi koja ima za rezultat da se kaže (...), da je Bandić ili njegove kolege kriminalci. Nemojmo, čuvajmo se toga. Ne dijelimo mi ništa, nećemo mi davati nikome ništa. Ja samo imam povjerenje građana zadnjih 18 godina da upravljam ovim gradom najbolje što mogu da znam. A ja se ne moram svidjeti svima i to moj stil nije. Ja da mislim kao oni koji su protiv mene, nikada ne bih bio gradonačelnik. Ja im čestitam da na tome ustraju, prosvjeduju, kritiziraju. To je demokracija, a tko ne razumije, to je njegov problem. Ali, molim vas, u skladu s propisima, pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i pravilima i odlukama Gradske uprave i Gradske skupštine. Samo to", istaknuo je Bandić.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Gradonačelnik se na taj način osvrnuo i na izjave predsjednice braniteljske udruge Vidra Vesne Grgić, koja piše za Vidra portal, a koja ga je na konferenciji pitala hoće li imati obraza i hrabrosti ispričati se građanima i veteranima Domovinskog rata koje je brutalno uvrijedio zbog svojih izjava o "balvan revoluciji koja se događala na Savici", kada su građani tamo prosvjedovali protiv gradnje parka, a među prosvjednicima su bili i veterani.Ocijenivši da ih je gradonačelnik brutalno i prostački uvrijedio kada ih je nazvao "balvanašima", Grgić je dodala kako će mu postaviti hipotetsko pitanje bi li on bio uvrijeđen da ga se nazove "hipotetski kriminalac" i to potkrijepi, kako je rekla, "dokazima u njegovom stilu, da je u zadnje vrijeme viđeni s desetero ljudi, a od toga je devetero bilo osumnjičenih kriminalaca"."Gola činjenica, gospodine Bandiću, je ono što ste smetnuli s uma, da smo među građanima i mi veterani Domovinskog rata, bivši branitelji koji smo prvi krenuli upravo u 'balvan revoluciju' na te balvanaše i od kuda Vam pravo da nas prozivate zločincima? Mi smo branili građane i bili smo uz građane. Isto to što radimo i danas, sudjelujemo u prosvjedima, a Vi nas vrijeđate brutalno i prostački samo zato što se ne slažemo s Vašom politikom vođenja grada", rekla je Grgić.Na njezino ponovno pitanje hoće li se ispričati, odgovorio je da se nema što ispričati jer je on sam sudionik tog vremena. "A balvanašima se ne želim ispričati", istaknuo je dodavši da ona ne predstavlja veterane."Očito nisam Vaš gradonačelnik, niti želim biti. Ali s druge strane, povjerenje Zagrepčana sam polagao šest puta. A ukoliko ja nisam Vaš gradonačelnik, ja to poštujem. I prosvjedujte. Ja Vam želim da prosvjedujete, razapnite šator gdje god hoćete. To je Vaše pravo, demokracija je. A Vama se ispričavati nemam zašto. Ne predstavljate Vi veterane, Vi ste građanin grada Zagreba, kao i ja. Uvrijedio Vas nisam", rekao je Bandić dodavši da je on - dok su "balvanaši" na Savici organizirali šator tri tjedna u predizborne svrhe - napravio park preko puta gdje se ljudi okupljaju.