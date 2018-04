BANDIĆEV NOVI SKANDAL Park u centru Zagreba dobit će ime po ustaškom atašeu

Foto: FaH/Facebook



VILIM Matula, potpredsjednik vijeća gradske četvrti Donji grad iz platforme Zagreb je naš, upozorio je na prijedlog gradonačelnika Bandića prema kojemu bi se jedan zagrebački park u centru grada, u Martićevoj ulici preko puta Bookse, nazvao prema kulturnom atašeu iz vremena NDH.



"Upravo sam na sjednici Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske Skupštine, u ulozi potpredsjednika Vijeća Gradske četvrti Donji grad.



Odbor radi ogromnu simboličku štetu na svakoj svojoj sjednici.



Danas predlaže Skupštini imenovanje Parka Envera Čolakovića, kulturnog atašea NDH u Mađarskoj 1944. godine.



Postavljen od Pavelića, predstavnik zločinačke, koljačke kulture u tada zločinačkoj Mađarskoj", objavio je Matula na Facebooku uz sliku poziva na današnju skupštinu.





Prijedlog još mora odobriti skupština u kojoj većinu drži Milan Bandić, i to s HDZ-om te strankom Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića.Matula je u telefonskom razgovoru za Index potvrdio da je prijedlog izglasao odbor, i ističe kako je pisac i prevoditelj Čolaković svoje ime uprljao ustaštvom, jer je to čovjek kojeg je Pavelić imenovao za atašea."Gradonačelnik se godinama busa da je antifašist, i imenuje čovjeka koji je bio pripadnik ustaškog, koljačkog režima. Nagradu za roman je Čolaković dobio 1943. kad je sva Matica bila pod utjecajem ustaštva.I točno je da se Krleža za njega zauzimao, davao mu neke prijevode, ali on nema taj značaj, jer je svoje ime uprljao ustaštvom. Očito je da se simbolički prljaju zagrebački toponimi i da se ljude islamske vjeroispovijesti vezuje uz jezivu sintagmu cvijeta hrvatstva", kazao nam je Matula.Rada Borić iz stranke Zagreb je naš jedina je članica odbora koja nije podržala prijedlog o imenovanju parka. Ideju da parkić preko puta Bookse nosi ime ustaškog kulturnog atašea podržali su predstavnici Bandićeve stranke, Hasanbegovićeve i HDZ-a.