BBC: Dječake uče da bi pravi muškarac spriječio silovanje žene

JEDNA neprofitna organizacija u Nairobiju, glavnom gradu Kenije, provodi izrazito uspješan program suzbijanja nasilja nad djevojčicama i ženama. Budući da su muškarci u srži samog problema, cilj im je promijeniti stavove dječaka o tomu što znači biti pravi muškarac, prenosi BBC.



15-godišnji Isaac promatrao je na Staru godinu kako skupina starijih muškaraca hvata mladu djevojku u Kiberi, najvećem kenijskom slamu. Znao je da je djevojka u nevolji, no nije bio dovoljno velik da se sam suprotstavi toj skupini muškaraca.



Međutim, Isaac je znao da mora reagirati na takvo predatorsko ponašanje, pa je u pomoć pozvao starijeg muškarca. "Izbila je svađa. Skupina je rekla da je djevojka njihov 'ulov' i da je moraju silovati", otkriva Isaac. No, na kraju su je ipak pustili.



Prema Anthonyju Njangiruu iz kenijske neprofitne udruge Ujamaa, koja dječake u slamovima Nairobija podučava kako stati na kraj nasilju nad ženama i djevojkama, takvih šokantnih priča u Keniji je mnogo.



Promjena stavova



Njangiru vodi srednjoškolski program za dječake između 14 i 18 godina starosti. Nastava pokriva spolni odgoj, ruši mitove o silovanju i pristanku te podučava dječake kako postupiti ako postanu svjedoci napada na ženu.



Za mlađe dječake organiziran je program "Izvori snage", koji se uglavnom usredotočuje na promjene u tijelu tijekom puberteta. Nastava traje dva sata tjedno tijekom šest tjedana, a sličan program pohađaju i djevojčice.



Ujamaain program dosad je obuhvatio 250.000 djece u preko 300 škola u Nairobiju. Kod dječaka prije svega žele promijeniti stavove o djevojkama. "Ako smo mi kao dječaci i muškarci dio problema, onda možemo biti i dio rješenja", kaže Njangiru.



Samouvjereno "ne"



Program želi dječake naučiti da kada djevojka kaže da ne želi seks, ona to doista i misli, te da nije opravdano silovati djevojku samo zato što ona nosi kratku suknju.

"Oni znaju slabosti djevojke okrenuti u vlastitu korist. Ako ona kaže ne, no ne kaže to samouvjereno, za njih to znači "da" – oni rade što ih je volja", kaže Njangiru.



Prema istraživanju američkog Sveučilišta Stanford, program ostvaruje impresivne rezultate. Dječaci koji su prošli program spriječili su pokušaj fizičkog ili seksualnog napada u 74 posto slučajeva, za razliku od 26 posto onih koji nisu prošli program.



Smanjio se broj slučajeva silovanja u vezi, a broj slučajeva silovanja među djevojkama koje su prošle program smanjio se za čak 51 posto.



Nasilje nad ženama u Africi





Nasilje nad ženama je golemi problem u Keniji. Situacija je najgora u slamovima Nairobija, gdje svake godine četvrtina svih djevojaka postane žrtva seksualnog nasilja.Ujamaain tečaj je dio programa "Ne znači ne", koji je započeo u Keniji kao inicijativa za suzbijanje nasilja nad ženama.Od 2010. godine program u Nairobiju podučava školarke kako reći "ne", kako izbjeći napad ili se fizički obraniti od napadača.Međutim, mnoga istraživanja pokazuju da su velik dio problema dečki i prijatelji djevojaka. Zbog toga je program proširen kako bi obuhvatio i dječake te promijenio njihove stavove o seksualnom nasilju."U afričkom društvu muškarce se odgaja da vjeruju da žene nemaju što reći i da su muškarci na prvom mjestu. Stoga prvo pokušavamo promijeniti taj mentalni sklop", kaže Njangiru.Organizacija potiče dječake da budu dovoljno "hrabri" da zaustave napad. "Želimo da dječaci postanu dovoljno samouvjereni da mogu ustati za ono u što vjeruju", dodaje Njangiru.Dječake također uče da moraju paziti na svoju vlastitu sigurnost i pozvati druge ili policiju ako im je život ugrožen u pokušaju prevencije nasilja.Zbog uspjeha u Keniji, program se pokreće i u Malaviju, a planirano je i njegovo pokretanje u Ugandi.Mnogi dječaci potvrđuju da im je nastava pomogla u stvarnom životu. Prema jednom 11-godišnjaku, uspio je spriječiti silovanje malog djeteta tako što je bacao kamenje na napadača i upozorio ljude oko sebe.Iako je cilj programa zaustaviti nasilje nad ženama, on se bavi i seksualnim nasiljem nad dječacima. Prema Jacqueline Mwaniki iz Ujamaae, dječaci nevoljko progovaraju o svojim problemima, no oni koji pohađaju program često se otvore muškim instruktorima.Nastava završava tako da djeca naglas viču motivirajuće poruke. Tako u jednoj srednjoj školi u sjeveroistočnom Nairobiju 30 djevojčica uglas viče, "Makni se, ne plašiš me!" ili "Rekla sam ne, ne diraj me!"Poruke dječaka nešto su drugačije. "Život će pred mene staviti izazove. Moram biti spreman i učiniti pravu stvar!", viču uglas srednjoškolci.