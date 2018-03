Beljak o kupovini borbenih aviona: "Ovo je povijesni dan hrvatske gluposti"

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, 123rf



PREDSJEDNIK HSS-a, Krešo Beljak, gostovao je na televiziji N1, gdje je prokomentirao trenutnu političku situaciji.



Govorio je tako o nabavci aviona, protjerivanju ruskih diplomata, ali i mogućoj koaliciji s HDZ-om.



"Ti avioni u slučaju ratne opasnosti ne bi uspjeli niti poletjeti, oni su prije svega napadački avioni. Ima puno tih priča i bez teksta sam da smo se odlučili na taj potez. Uvjeren sam da je taj potez dirigiran izvana. Najlakše je bilo, obzirom da smo članica NATO-a, sa savezničkom silom dogovoriti da za određenu svotu brane naš prostor", smatra Beljak.



"Ovo je povijesni dan hrvatske gluposti"



Beljak smatra da je brojka od 12 zrakoplova smiješno mala te kako je taj novac trebalo uložiti u demografsku obnovu.



"Taj novac smo trebali uložiti u demografsku obnovu", rekao je Beljak, a potom se osvrnuo na izjavu ministra Krstičevića koji je nakon odluke o kupovini aviona rekao da je danas povijesni dan za Hrvatsku.



"To je povijesni dan, povijesni dan hrvatske gluposti. Kupiti zrakoplove koji su stari 30 godina i izjaviti da će sljedećih 30 braniti hrvatski zračni prostor, to je glupost. To je povijesna glupost i apsolutno nepotrebna stvar", rekao je Beljak.



Beljak je prokomentirao i protjerivanje ruskog diplomata iz Hrvatske, za što smatra da je sulud potez."To je suluda diplomatska odluka. U Hrvatskoj vladaju poltroni. Izazivati Rusiju ničim izazvani je glupost. Što je to Rusija nama napravila da bismo trebali protjerivati diplomate? Stvar s trovanjem špijuna njihova je interna stvar. Ovo ne mogu shvatiti", rekao je Beljak.Beljak je upitan o mogućoj koaliciji HSS-a i HDZ-a zaključio da nikada ne treba reći nikad.""HSS je jasno protiv HDZ-a i ne namjerava ulaziti ni u kakvoj koaliciji nikada. Mislim - nikad u ovakvoj konfiguraciji snaga", rekao je Beljak. Upitan znači li to da je potencijalna koalicija ipak moguća, rekao je da nikad ne treba reći nikad."Kaže se u politici nikad ne reci nikad. Ako se HDZ promijeni, onda da. Ako se HDZ ne promijeni i ostane isti kakav je zadnjih 25 godina, onda nećemo s njima u koaliciju. Dok se vodi ovakva politika, podanička, sluganska, mi s njima nećemo", rekao je Beljak za televiziju N1