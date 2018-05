Berlusconi dopustio sastavljanje vlade

Foto: Hina

BIVŠI talijanski premijer Silvio Berlusconi rekao je da neće blokirati Pokret 5 zvijezda (M5S) da sastavi vladu, čime uklanja ključnu zapreku za izlazak iz političke krize nastale nakon izbora koji nisu dali jasna pobjednika.



"Ako neka druga politička snaga koalicije desnog centra želi preuzeti odgovornost (i sastaviti) vladu s Pet zvijezda, mi to poštujemo", rekao je Berlusconi govoreći o Ligi, stranci s kojom je on ušao u predizbornu koaliciju.



"Sigurno nije na nama da ulažemo veto ili preduvjete, no u ovom slučaju, naravno, nećemo glasati za novu vladu", rekao je Berlusconi.



Nastavak partnerstva



Međutim, Berlusconi je najavio da će partnerstvo s Ligom nastaviti na lokalnoj razini, piše agencija Reuters.





Liga i M5S imaju dovoljno glasova da sastave vladu bez Berlusconijeve stranke Forza Italia, no Liga je s Berlusconijem ušla u koaliciju i željela je jamstva da se on neće usprotiviti.Time se u srijedu kasno navečer nazire kraj devet tjedana duge blokade nastale pošto je na parlamentarnim izborima u ožujku najviše mjesta osvojio konzervativni blok Lige, Braće Italije i Forze Italije, ali pojedinačno najviše glasova dobio je populistički M5S koji želi vladati s Ligom, ali ne i s Berlusconijem.Liga, s druge strane, do sada nije željela napustiti Forzu Italiju s kojom je išla na izbore.Berlusconi je dao zeleno svjetlo Ligi u srijedu navečer kada se najavljivalo da će talijanski predsjednik Sergio Mattarella objaviti ime novog "neutralnog", tehničkog premijera, a prema glasinama to bi mogla biti žena.Ogorčen zbog dvomjesečne postizborne krize, Mattarella želi povjeriti zemlju neutralnoj administraciji dok stranke nastavljaju rješavati svoje razlike.