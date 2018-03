Bernardić: Ne smijemo dopustiti da Crkva piše bilo koji zakon

Foto: Hina

MIRANDO Mrsić isključio je sam sebe iz SDP-a, poručio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić, ističući da su stranački Glavni odbor i Predsjedništvo donijeli "jedino moguću i normalnu odluku" da se zaštiti stranka.



"On je već imao jednu opomenu pred isključenje, postupio je suprotno mišljenju akcijske radne grupe, suprotno mišljenju Stručnog savjeta za rad i mirovinski sustav i suprotno odluci Predsjedništva. Mi smo na sjednici Predsjedništva praktički jednoglasno donijeli jedinu moguću i normalnu odluku da zaštitimo stranku, koju je kasnije potvrdio i Glavni odbor. Svaki pojedinac u stranci treba znati da nitko nije iznad interesa stranke i da, kad se donese odluka, bez obzira slagali se mi s njom ili ne, odluka se mora poštivati", izjavio je Bernardić u Dnevniku HTV-a.



Upitan nije li bilo jednostavnije da 22 SDP-ova saborska zastupnika, koji su dali potpise za sporni Mrsićev prijedlog zakona o doprinosima, jednostavno povuku te potpise, odgovorio je kako taj zakonski prijedlog nije dobio potporu na Klubu zastupnika, a Predsjedništvo je naložilo njegovo povlačenje jer se njime, tvrdi, diže porez na plaće radnika u Hrvatskoj.



"Nakon toga on se oglušio na povlačenje zakona i posljedica je jasna - mi smo napravili odgovoran potez i stali smo jasno i glasno u obranu SDP-a", poručio je Bernadić.



Na pitanje je li iskusnog SDP-ovca Davorka Vidovića postavio na novu funkciju političkog tajnika kako bi za njega radio posao arbitra između sukobljenih strana unutar stranke, odgovorio je kako od Vidovića očekuje da će svojim znanjem i iskustvom ojačati rad na ključnim procesima koji imaju za cilj osnažiti SDP.



Nitko iz SDP-a nije ni pomislio, a kamoli rekao da neće podržati ratifikaciju IK



Bernardić odbacuje kritike da je SDP mijenjao svoje stajalište oko ratifikacije Istanbulske konvencije, prvo govoreći da taj dokument neće podržati ako vlada uz njega priloži dodatnu izjavu, da bi poslije, bez obzira na takvu izjavu, rekli kako će dignuti ruke u saboru za ratifikaciju Konvencije.



"Moram demantirati zlonamjerne špekulacije i ono što mi se pokušava staviti u usta. Nitko iz SDP-a nije ni pomislio, a kamoli rekao da neće podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije. Pa upravo je SDP prije godinu dana poslao u proceduru prijedlog zakona o ratifikaciji", kazao je.



Naglasio je da SDP kao lider oporbe i ozbiljan korektiv ima odgovornost ne dopustiti vladajućima da rade falsifikate po ovom pitanju, no vladin dodatak, kaže, ne mijenja bit Konvencije."Oni se sada pokušavaju oprati, vidite današnji pokušaj ministra Kujundžića da se dodvori Crkvi jer su upravo ratifikacijom Istanbulske konvencije izgubili povjerenje Crkve, a sad najavljuje da će Crkvu uključiti u pisanje Zakona o pobačaju. To je nedopustivo, Hrvatska je sekularna država, ne smijemo dopustiti da Crkva piše bilo koji zakon, a pogotovo Zakon o pobačaju", poručio je čelnik SDP-a.Odbacio je tumačenja da u Konvenciji ima rodne ideologije, "ali ima roda i došlo je vrijeme da u Hrvatskoj, koja je civilizirana, proeuropska i želi biti normalna moderna država, shvatimo da nema prostora za diskriminaciju drugih i drugačijih po bilo kojoj osnovi, po rodnom, vjerskom ili nacionalnom opredjeljenju. To nažalost radi HDZ", rekao je Bernardić.Za odluku državnog vrha da proglasi nepoželjnim jednog ruskog diplomata, solidarizirajući se s Velikom Britanijom na čijem je teritoriju izvršen napad bojnim otrovom na bivšeg špijuna i njegovu kćer, a za što britanska politika krivi Rusiju, naveo je kako se hrvatska vanjska politika, koju sukreiraju predsjednica države i premijer, opet pokazala nekoordiniranom.O odluci da se ruskog diplomata proglasi 'personom non grata', briselski đak otišao je po svoj domaći zadatakZauzeo se za dobre odnose s partnerima u EU-u i SAD-u, ali i dobre i partnerske odnose s Rusijom."Ono što se danas dogodilo je jedna odluka koju ne mogu komentirati jer bi to bilo 'post festum'. Odluka je očito donijeta u Bruxellesu, briselski đak je otišao po svoj domaći zadatak u Bruxelles", zaključio je Bernadić.