Bill Cosby podivljao na sudu nakon što je proglašen krivim za silovanje

Foto: Gulliver Getty

BILL Cosby osuđen je zbog seksualnog napada na ženu prije 14 godina, javlja BBC.



Sudilo mu se zbog drogiranja i napastovanja bivše košarkašice Andree Constand 2004. godine.



Porota je raspravljala 14 sati te odlučila kako je Cosby kriv po sve tri točke optužnice.



80-godišnji Cosby bi mogao dobiti deset godina zatvora i kaznu od 25 tisuća dolara za svaku točku optužnice.



"Ovo je pobjeda ne samo za nas 62 koje smo progovorile, nego za sve žrtve spolnog zlostavljanja, žene i muškarce", kazala je Lily Bernard, jedna od mnogih žena koje ga optužuju za zlostavljanje.



Incident na sudu



Cosby u početku nije pokazivao nikakvu reakciju, ali nakon što je čuo zahtjev tužitelja o povlačenju jamčevine, počeo je vikati.



Tužitelj Kevin Steele ustvrdio je kako Cosbyjeva jamčevina nije dovoljno visoka, a glumac je na to odgurnuo ruku svog odvjetnika te počeo vikati kako nema privatni avion, javlja Fox.



"Nemam avion, šupčino! Dosta mi ga je!" urlao je na Steelea.



Sudac mu je odredio jamčevinu od milijun dolara do izricanja kazne nakon čega je Cosby napustio sudnicu.







Incident na suđenju



80-godišnji Cosby negirao je optužbe. Ovo je drugi put da mu se sudilo, nakon što je poništeno prvo suđenje.



Nastavak novog postupka obilježio je incident.



Naime, jedna se nepoznata žena skinula u toples i zaletjela prema glumcu. Na grudima je imala natpis "Women's lives matter" i imena žena koje su ga optužile za silovanje.



Oko 60 žena optužilo je Cosbyja da ih je seksualno zlostavljao, što je dokrajčilo njegovu karijeru najpoznatiju po popularnoj televizijskoj seriji The Cosby Show iz osamdesetih godina. Ovaj slučaj bio je jedini koji je završio na kaznenom sudu, najviše zbog toga što su ostale optužbe bile prestare za suđenje.Bivša administratorica ženske košarkaške ekipe na Sveučilištu Temple, Andrea Constand je jedna od oko mnogih žena koje ga optužuju za spolno zlostavljanje. No za sve ostale slučajeve se smatra da su prestari za progon.Cosby tvrdi da su svi spolni odnosi bili s pristankom partnerice.Constand je optužila Cosbyja da ju je drogirao i zlostavljao kada ga je posjetila 2004. godine. Cosby je izjavio da nije kriv, ali je rekao da je imao seksualne odnose s njom.Također je priznao da joj je dao Benadryl, lijek protiv alergije, i o navodnom napadu izjavio: "Nije ništa rekla pa sam nastavio i došao negdje u područje između dozvole i zabrane. Nisam bio zaustavljen."Constand je rekla da je cijelo vrijeme padala u nesvijest i dolazila k svijesti te da je tijekom cijelog napada bila "smrznuta" i "paralizirana".Bivši supermodel Janice Dickinson svjedočila je protiv Billa Cosbyja optužujući ga za silovanje 1982., kad je imala 27 godina.Janice tvrdi kako joj je glumac dao malu plavu tabletu koja ju je omamila i onemogućila joj kretanje, a onda se popeo na nju.''Oženjen čovjek i otac petero djece ležao je na meni. Razmišljala sam samo o tome koliko je to užasno'', ispričala je poroti. Tvrdi kako je cijelo vrijeme osjećala bol, a kad se ujutro probudila našla je njegovu spermu između nogu, prenosi CBS.''Kad sam ga napala zbog toga što mi je napravio, rekao mi je da sam luda. Htjela sam ga udariti, htjela sam ga snažno udariti u lice'', opisala je Janice.