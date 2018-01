Biskup Košić branio vjeroučitelja: "Mediji su protucrkveni, sa slašću se obrušavaju na crkvene ljude"

Foto: Hina, Facebook

SISAČKI biskup Košić, poznat po svojim desno-ekstremističkim stavovima, danas je tijekom propovijedi u sisačkoj katedrali povodom Sveta tri kralja oštro napao medije braneći vjeroučitelja Bagarića, spominjao "sveprisutnu udbaško-jugokomunističku elitu", a dotakao se i demografije te odnosa države sa Slovenijom.



Komentirao je kako mudraci odbijaju poslušnost kralju te izabiru pokoriti se Bogu: "Oni time pokazuju građanski neposluh koji bismo i mi kao vjernici trebali pokazivati prema vlasti u slučajevima kad ona nalaže ono što se protivi našoj savjesti i kršćanskim načelima, npr. u ozakonjenju abortusa. U tome možemo prepoznati činjenicu da su vlastodršci stvarno u napasti da žrtvuju istinu, da ubiju jedinog pravog vladara, Krista Gospodina, da unište nadu – i zato ih se treba kloniti. I to je neka vrsta odnosa prema javnosti, premda može izgledati kao uzmicanje od angažiranosti, kao bijeg pred onim koji ne razumije, a ima veliku moć koju može iskoristiti za zlo, a ne samo za dobro."



"Pitanje broj 1 mora biti: Zašto je broj krštenih uvijek i sve manji od broja umrlih?"



"Mislim u prvom redu na izumiranje našega naroda, na manje rođene djece nego prijašnjih godina, na tzv. demografsko pitanje. To se vidi i u našim godišnjim izvještajima o broju krštenih koji je uvijek i sve manji od broja umrlih. To pitanje mora biti broj jedan svih pitanja i na stolu onih koji odlučuju o sudbini naše domovine, ali i sviju nas koji na bilo koji način sudjelujemo u mogućnosti da se to popravi", rekao je Košić koji je navodno dobio brojna pisma "o društvenim prilikama, ovršnom zakonu, lustraciji, iseljavanju, korupciji i političkim elitama".

"Najprije se pitamo, kamo vodi to iseljavanje mladih iz Hrvatske i tko je za to kriv. Sigurno, ne možemo zatvarati oči pred tom tužnom pojavom, ali čini se da 'naši' mediji o tome izvješćuju gotovo pozivajući mlade neka samo odu iz zemlje!? Kao da je nekome stalo da se to nastavi i tako isele Hrvati iz svoje domovine.



Nitko o toj medijskoj pristranosti ne govori, a ja mislim da je to jednako veleizdaji domovine i da bi to trebalo spriječiti. No, najveću krivnju sigurno imaju oni koji u četvrt stoljeća nisu stvorili preduvjete da svaki mladi čovjek ima svoj dobar i dobro plaćen posao u domovini i da ne mora ići trbuhom za kruhom u bijeli svijet.



A to su sve političke elite koje su se izmjenjivale na vlasti i očito se brinule više za sebe negoli za svoj narod. Ljudi su razočarani: korupcijom, još uvijek prevladavajućim zakonom veza i privilegija, a to često uživaju prije svega 'djeca komunizma', dok djeca branitelja i katolika ne vide perspektive jer su opet – i u ovoj državi – nepoželjni i domoljubi i katolici.

"Najbolji sinovi i kćeri odlaze tjerani sveprisutnom udbaško-jugokomunističkom elitom i njihovim potomcima"



Kao da najbolji sinovi i kćeri odlaze, i to tjerani još uvijek sveprisutnom udbaško-jugokomunističkom elitom i njihovim potomcima… No, izlaz postoji: to je promjena tih samozadovoljnih elita koje sve određuju, pa čak do te mjere da se i čistačice namještaju prema partijskom odnosno stranačkom ključu…Treba jasno reći: treba nam zakon o lustraciji, koji bi već jednom zauvijek uklonio iz javnog života ljude koji su bili dio represivnog aparata prošlog sustava; i treba nam promjena izbornog zakona koji bi dao šansu svima, a ne da se na vlasti izmjenjuju samo jedni te isti, bez obzira na sposobnost i stručnost, te se samo brinu za sebe, a na narod zaboravljaju! U svakom slučaju mi kršćani trebamo se založiti i da se promijeni tzv. ovršni zakon koji tjera na prosjački štap one koji imaju kredite i njihove male dugove pretvara u velike i pljačka im njihovu često teško stečenu imovinu.Ta nepravda već godinama vapije u nebo i tražimo čestite ljude da ju isprave što prije!Što se tiče medija, oni se dakako – jer su protucrkveni – sa slašću obrušavaju na crkvene ljude, svećenike, redovnice i vjeroučitelje, tražeći u njihovim riječima materijal za linč. Istina, naše riječi ne bi im smjele dati povoda za to – i u konkretnom slučaju, ako je rečeno što su prenijeli mediji, onda treba reći da je to apsolutno neprihvatljiv govor, ali dok se to ne dokaže, ne bi trebalo linčovati čovjeka, a tu su se - i to isti dan: i ministarstvo, i DORH, i mediji, i škola – svi spremno uključili u javnu i pravosudnu osudu, dok se istovremeno ne osuđuju puno veći prijestupnici, npr. oni koji su počinili veleizdaju prema domovini i doveli kako brojne pojedince tako i čitav narod u bezizlaznu situaciju…

"Boli nas i svađa sa Slovencima"



Što se tiče zabrane mise za pok. generala Praljka, suglasan sam s gospodinom koji kaže da je to nedopustivo jer je Crkva uvijek molila za sve pokojne, i to upravo za grješnike, da im se oproste grijesi… To je očito politička odluka jedne biskupije, i ta joj odluka nije na čast. Nas, draga braćo i sestre, bole mnoge rane. I pojedince i naš narod. Boli nas i svađa sa Slovencima, o kojoj slušamo i gledamo u medijima svaki dan. A ona je izbačena u javnost da se ne bismo bavili onime od čega živimo.



Granica je tamo gdje ona jest, to narod dobro zna, i tu nikakvi sud, pa ni arbitražni, posebno ne takav koji se zasniva na varanju i prijevari, ne može promijeniti činjenicu koja postoji stoljećima: da ljudi s jedne i s druge strane granice znaju što je čije, i baš zato se međusobno poštuju i kao katolici i kao ljudi razvijaju dobre odnose. Inače bi bili kradljivci koji žele uzeti što je tuđe, što im ne pripada. Međutim, vladajućim slovenskim političarima je očito stalo da se ti dobri odnosi pokvare. Možda zato jer su svi iz udružene ljevice koja još funkcionira pod znakom crvene zvijezde, pod kojom je 1945. u Sloveniji pobijeno pola milijuna Hrvata."