Biskupi objasnili zašto su protiv Istanbulske, spominju šaptače zmijama, marksizam, genderizam...

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U ZAGREBU se danas održava redovito plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića.



Nadbiskup Puljić na početku zasjedanja govorio je o "šaptačima zmija" koji se služe emocijama da porobe ljude.



"U ovogodišnjoj svojoj korizmenoj poruci papa Franjo je upozorio kako su vjernici često u 'velikoj nevolji jer ih lažni proroci žele zavesti na krivi put'. A takve zavodnike slikovito je opisao da su nalik 'šaptačima zmija' koji se služe emocijama da porobe ljude i vode ih kamo im se prohtije. Uz te 'šaptače' papa govori i o lažnim prorocima koje naziva 'šarlatanima' jer 'nude brza i jednostavna rješenja a u svojoj obmani igraju na kartu ljudske ispraznice i taštine', pa prodaju rog za svijeću. Poput 'otca laži' (Iv8,44), koji oduvijek prikazuje kao dobro i lažno kao istinito, da bi zbunio čovjekovo srce. Zbog toga papa poziva kršćane neka budu budni i oprezni, kadri razabirati i preispitati sve, kako ne bi podlegli obmanama takvih lažnih proroka.



Ništa, dakle, nova pod kapom nebeskom. Sve novotarije, zastranjenja i hereze već su postojale. Samo se sada na njih stavi novi natpis. Jučer je to bio, npr., pozitivizam, liberalizam, individualizam, kapitalizam, marksizam, a danas genderizam. O ovom zadnjem antropološkom zastranjenju govorili su i pisali i sv. Ivan Pavao II., Benedikt XVI. i papa Franjo. Zašto? Jer, taj svjetonazor nameće novo tumačenje čovjeka koje nije spojivo ni s općeljudskim, a pogotovo ne s kršćanskim poimanjem čovjeka. Njezini predstavnici tvrde da su prirodne i urođene razlike muško-žensko društveni konstrukt. 'Ženskost i muškost međusobno su komplementarni, ne samo s fizičke i psihičke točke gledišta, nego i s ontološke. Jedino zahvaljujući dualitetu 'muškog i ženskog potpuno se ostvaruje ljudskost', piše sveti Ivan Pavao II. (Pismo ženama svijeta, 1995., br. 7). Njegov nasljednik, Papa u miru, Benedikt XVI napisao je da 'gender ideologija vrši atentat na oblike obitelji koju čine otac, majka i djeca'. Jer, 'ako nema te dvojnosti po kojoj je Bog stvorio čovjeka kao muško i žensko, onda nema ni obitelji' (2012.).





Zbog toga hrvatski biskupi, vjerni Učiteljstvu Crkve ne mogu prihvatiti Istanbulsku konvenciju i njezinu interpretaciju...", naveo je Puljić, prenosi N1

Predomišljanje crkve

Podsjetimo, nakon što su mediji objavili kako je došlo do velikog zaokreta u odnosima Crkve i vlade oko Istanbulske konvencije, biskupi su poslali priopćenje u kojem to negiraju.



"1. Ne radi se ni o kakvom zaokretu, već o prijedlogu da se tako važnoj stvari pristupi hladne glave, znanstveno i kritički.



2. U pogledu interpretativne izjave Vlade RH, nadbiskup Puljić pozdravio je, u dobroj vjeri, namjeru premijera Plenkovića da uvaži brojne prigovore građana, udruga, HAZU-a, HBK i dr. na ratifikaciju Istanbulske konvencije. Međutim, Nadbiskup je isto tako jasno problematizirao pravnu snagu interpretativne izjave Vlade RH. Naime, u Istanbulskoj konvenciji stoji da država koja je ratificira, ne može mijenjati ili ograničavati obveze koje se u njoj nalaze. Dakle, interpretativna izjava ne mijenja pravni učinak ratifikacije i ne može zaštititi Hrvatsku, hrvatski pravni poredak, obrazovni sustav i društvo u cjelini od uvođenja rodne ideologije putem Istanbulske konvencije.



3. O interpretativnoj izjavi, koju je predložila Vlada RH, a o kojoj je također bilo govora, Nadbiskup je rekao kako bi ona mogla biti prikladna, ako ima pravnu vrijednost i zakonsku podlogu. To međutim ne mogu procijeniti ni političari, ni aktivisti, već ljudi od struke; pravnici koji se razumiju u domaće i međunarodno pravo. A prema očitovanju nekih pravnika, ta izjava ne može mijenjati ili ograničavati obveze koje se nalaze u Istanbulskoj konvenciji. Zbog toga je nadbiskup u razgovoru predložio neka se organizira neovisni znanstveni skup koji bi to proučio.



4. Imajući u vidu odgovornost prema točnom informiranju vjernika i svih ljudi dobre volje, koji Katoličku Crkvu vide kao putokaz, nadbiskup potvrđuje dosadašnja priopćenja i izjave HBK o problematičnosti određenih članaka i stavova u Istanbulskoj konvenciji. U tom vidu, nadbiskup smatra kako bi ratifikacija Konvencije u sadašnjem trenutku mogla izazvati veliku štetu narodu i državi. Stoga, bilo bi pametno i razborito odgoditi ratifikaciju Konvencije i otvoriti prostor za istinski dijalog u hrvatskom društvu, bez političkih ili medijskih pritisaka. U tom vidu vođen je i razgovor na Hrvatskom katoličkom radiju", reagirao je nadbiskup Puljić.