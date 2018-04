Biskupi predlažu da se oni sa slovenskim biskupima dogovore oko arbitraže

Foto: Dalibor Urukalović/ Pixsell, Hina

IAKO pitanje granice Hrvatske i Slovenije u Piranskom zaljevu već neko vrijeme nije u fokusu javnosti, Hrvatska biskupska konferencija izdala je priopćenje o ovom pitanju.



U priopćenju oni hvale napore vlade, ali i predlažu da oni, s kolegama iz Slovenije, razgovaraju o ovom problemu.



"Arbitražni spor oko određivanja granice već više godina opterećuje odnose između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, a osobito u posljednje vrijeme nakon što je Republika Hrvatska napustila kompromitirani postupak arbitraže te jednostranog nastojanja da se provede odluka Arbitražnog suda", stoji na početku priopćenje koje prenosi IKA.



U nastavku su blago pohvalili vladu.



"Stoga se nadamo da će Europska komisija prepoznati napore Vlade Republike Hrvatske za dobrosusjedskim rješenjem ovog pitanja te podržati prijedloge koji pridonose uspostavi dijaloga. Mišljenja smo da kažnjavanje ribara, a jednako tako i ucjenjivanjem sprječavati kandidaturu Republike Hrvatske za članstvo u Organizaciji za europsku gospodarsku suradnju i razvoj, ne pridonosi uspostavi istinskog dijaloga i rješavanju problema", pišu hrvatski biskupi.

Predlažu da oni i slovenski biskupi pregovaraju



Na kraju predlažu da oni sa slovenskim kolegama pregovaraju o graničnom pitanju.



"Vjerna svom poslanju, ova Komisija stoga poziva, vjernike i javnost, hrvatsku i slovensku, da učine sve da se izbjegnu incidenti te ne dođe do daljnjeg trvenja između Hrvatske i Slovenije, kojih nikad nije bilo u povijesti. Vjerujemo da je sadašnje stanje moguće prevladati dobrom voljom, razgovorima dviju vlada, obraćanjem kompetentnim međunarodnim sudskim institucijama, ali i susretima predstavnika naših mjesnih Crkava, osobito u cilju povratka na dobrosusjedske navade građana i mjesnih vlasti. Smatramo da Komisije „Iustitia et Pax" naših dviju biskupskih konferencija ne bi smjele svojim pojedinačnim izjavama i reakcijama na njih dodatno produbljivati napetosti, nego da su pozvane pridonositi njihovu smirivanju, jačanju klime mirnog dijaloga te postupnog rješavanja svih spornih pitanja. Stoga, umjesto izlaženja u javnost svojom novom izjavom o određivanju granice između naših država, predlažemo i pozivamo Komisiju „Iustitia et Pax" Slovenske biskupske konferencije da se mi članovi dviju Komisija uskoro susretnemo zajedno te da - u duhu istine – i sami pridonesemo miru i pravednosti, a osobito povratku povjerenja i uspostavi dobrosusjedskih odnosa", stoji u priopćenju.