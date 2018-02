Bitcoin je danas drastično pao, slavni ekonomist tvrdi da se radi o najvećem balonu u povijesti

Screenshot: Bloomberg

NOURIEL Roubini, poznati iransko-američki ekonomist koji je predvidio svjetsku financijsku krizu 2008., tvrdi da je današnji pad vrijednosti bitcoina od 12% posljednji dokaz da je ova kriptovaluta najveći balon u povijesti i da ju čeka krah.

Ovaj profesor ekonomije na Sveučilištu New York kojem su zbog pesimističnih prognoza dali nadimak “Dr Doom”, dodao je da je bitcoin “majka svih balona” koju preferiraju “šarlatani i prevaranti”, u trenutku kad je kontroverzna kriptovaluta pala ispod vrijednosti od 8000 $ rano jutros, što je predstavljalo pad od čak 30% od početka tjedna. Bitcoin se kasnije tijekom dana djelomično oporavio, vraćajući se na 8600 $ do 15 sat i.

Roubini: "Fundamentalna vrijednost bitcoina je nula"

Bitcoin je ukupno izgubio više od polovice svoje vrijednosti otkad je dosegao vrhunac na gotovo 20.000 $ u tjednu prije Božića. Strmoglavi pad ponajviše je potaknut strahom investitora zbog sve glasnijim najavama regulacije, pa i zabrane trgovanja kriptovalutama. Tako je indijski ministar financija Arun Jaitley izjavio da njegova vlada ne priznaje bitcoin kao legalnu valutu te da će poduzeti mjere kako bi se eliminiralo korištenje kriptovaluta za financiranje ilegalnih aktivnosti. Također, Južna Koreja zabranila je anonimno trgovanje kriptovalutama kako bi se spriječilo pranje novca.

Prema Roubinijevom predviđanju, ovaj nagli pad tek je početak kraha uslijed kojeg će vrijednost bitcoina pasti “sve do nule”, jer je njegova "fundamentalna vrijednost nula", prenosi Guardian. Usporedio ga je i s drugim povijesnim balonima, poput poznate nizozemske "manije za tulipanima" prije 400 godina

"Ostale kriptovalute još su gore od bitcoina"

Dodatni razlozi pada su istraga američkih regulatora o tome je li skok cijene bitcoina krajem prošle godine bio rezultat manipulacije tržištem. Osim toga, kriptovalute su uzdrmane najavom Facebook da će zabraniti oglase za sve “coinove”. Ethereum, ripple, litecoin i druge digitalne valute danas su također pretrpjele dvoznamenkasti pad.

“Političari i regulatori su sve zabrinutiji. Praktički svaki vladajući političar iz G20 zemalja govori o suzbijanju. Ne možemo dopustiti da to (bitcoin) postane novi švicarski bankovni račun koji koriste kriminalci i ljudi koji izbjegavaju porez”, rekao je Roubini za Bloomberg. No “Dr Doom” nije zadržao svoju kritiku na najpopularnijoj kriptovaluti - nazvao je sve kriptovalute “prevarom”. “Većina njih (ostalih 1300 kriptovaluta koje trenutno postoje) još su gore od bitcoina i nemaju nikakvu intrinzičnu vrijednost kao ni bitcoin. Stoga, ako je bitcoin balon, to je balon na kvadrat ili kub”, zaključio je.

Roubini, naravno, nije jedini kritičar kriptovaluta. Drugi ekonomisti prije njega već su upozorili da bitcoin ima sva obilježja klasičnog spekulativnog balona koji bi mogao uskoro puknuti, kao što se dogodilo s tzv. dotcom balonom početkom stoljeća i američkim tržištem “sub-prime” (drugorazrednih) kredita za kuće. Nobelovac Robert Shiller tako je prošlog tjedna na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu zaključio da, iako je bitcoin “zanimljiv eksperiment” i “zaista pametna ideja”, nikad neće postati trajni dio financijskog svijeta.