Bivša Krstičevićeva tvrtka dobila posao od MUP-a, nabavlja im dronove

Foto: Hina, Index



MINISTARSTVO unutarnjih poslova odabralo je, između dvije ponude, upravo King ICT da im nabavi bespilotne letjelice, odnosno dronove. Vrijednost ugovora je 267 tisuća kuna, a sve je objavljeno danas u Narodnim novinama.

U informatičkoj kompaniji KING ICT sve važne funkcije, od direktora preko prokurista do člana nadzornog odbora od 2001. do 2016. godine, odnosno do odlaska u visoku politiku, držao je upravo aktualni ministar obrane Damir Krstičević. Tek ulaskom u sabor kao zastupnik HDZ-a Krstičević je brisan iz upravljačkih struktura tvrtke.

Index je prije dva mjeseca objavio kako ministrova bivša tvrtka kreće u biznis s dronovima, a zanimljivo je da je sam Krstičević prošle godine, tijekom katastrofalnih požara u Splitu, najavio da će ove godine Hrvatska već moći rabiti besposadne letjelice u otkrivanju požara i piromana. Krajem jeseni najavljeno je da bi se za bespilotne letjelice (dronove) i brze brodove trebalo izdvojiti 131 milijun kuna.



>> Krstičević najavljivao nabavu dronova, a njegova bivša tvrtka kreće u biznis s dronovima

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

>> Bivša Krstičevićeva firma kreće u novi biznis - servisiranje zrakoplova i vojne opreme



Zanimljivo je spomenuti kako je bivša Krstičevićeva tvrtka nedavno bila druga rangirana na natječaju Ministarstva poljoprivrede za dronove. Tamo se prijavila s partnerskom tvrtkom - iz Izraela.

"U sklopu ovog segmenta poslovanja javili smo se i na natječaj Ministarstva poljoprivrede za nabavu besposadnog zrakoplovnog sustava (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona, i to u zajednici ponuditelja s Israeli Aerospace Industries. Do navedene tvrtke došli smo tragajući za sustavom koji odgovara specifikacijama objavljenog natječaja - s obzirom na to da vrlo mali broj proizvođača besposadnih sustava nudi letjelice koje mogu tehnički i cjenovno zadovoljiti tražene zahtjeve", rekli su nam iz KING ICT-a. Izraelska tvrtka IAI sudjelovala je u pregovorima o kupovini borbenih zrakoplova.