Bivša Krstičevićeva tvrtka dobila posao težak 240 milijuna kuna od državne firme

Foto: Janaf.hr/Pixsell/Patik Macek



INFORMATIČKA kompanija King ICT u kojoj je važne funkcije - direktora, prokurista i člana nadzornog odbora - svojedobno imao sadašnji ministar obrane Damir Krstičević, od državne tvrtke Janaf - Jadranski naftovod dobila je posao izgradnje spremnika za naftu na terminalu Omišalj, vrijedan oko 240 milijuna kuna.



>> Krstičević najavljivao nabavu dronova, a njegova bivša tvrtka kreće u biznis s dronovima



>> Bivša Krstićevićeva firma kreće u novi biznis - servisiranje zrakoplova i vojne opreme



Natječaj za ovaj posao objavljen je u ožujku prošle godine, a na njega su se informatičari iz Kinga ICT javili u zajednici ponuditelja s tvrtkom KFK iz Rugvice pokraj Zagreba, koja se kao i King ne bavi izgradnjom spremnika za naftu, nego im je glavni biznis izrada staklenih fasada.



Informatičari i staklari dobili posao izgradnje spremnika za naftu



King ICT je za državu i državne firme radio više projekata, no radilo se o IT rješenjima poput softvera za Službu 112, sustava za rezervaciju i prodaju karata i informatizaciju javne nabave za Hrvatske željeznice, e-Maticu za Ministarstvo znanosti i obrazovanja i još mnogo sličnih poslova. Čak su i za Janaf 2011. godine radili sustav za upravljanje ljudskim resursima, no poslova sličnih izgradnji ogromnih naftnih spremnika, koliko nam je poznato, dosad nisu imali.



Iako spremnici za naftu nisu stakleni, druga tvrtka u ovoj priči - KFK- bavi se izradom staklenih fasada. Na svojim stranicama hvale se brojnim projektima poput fasade za Ban centar, Frankopan neboder na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, VMD, Erste Tower i Euro Tower u Vukovarskoj u Zagrebu i još mnogo sličnih "staklenih" zgrada, no kako su završili u poslu sa spremnicima za naftu nismo uspjeli doznati jer nam nisu odgovorili na mailom upućena pitanja.



Na natječaj se javili Đuro Đaković i Zagreb Montaža





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na taj natječaj javili su se i Đuro Đaković i Zagreb Montaža koji imaju dugogodišnje iskustvo na takvim poslovima te su već ranije radili na rekonstrukcijama i izgradnjama spremnika za Janaf, no informatičari iz Kinga pobijedili su zbog niže ponude. King ICT I KFK su, kako doznajemo, ponudili realizaciju tog posla za 240 milijuna kuna, dok su se ponude Đure Đakovića i Zagreb Montaže kretale oko 270 milijuna.Iz ovih dviju tvrtki nismo mogli dobiti konkretnije komentare na gubitak tog posla. Dobili smo jedino šturi odgovor iz Đure Đakovića: "Đuro Đaković Grupa d.d. se javila na natječaj tvrtke Janaf d.d. za izgradnju spremnika, međutim posao nismo dobili."Zanimljivo je i da su Janaf i Đuro Đaković proglašeni strateškim državnim tvrtkama i država u obje ima značajan vlasnički udio - u Janafu oko 80 posto, a u Đuri 38 posto. Također, uprava Janafa nije se odlučila pozvati svoje dotadašnje izvođače, s odgovarajućim znanjima i iskustvom, da spuste cijenu, što nije neuobičajeno u takvim poslovima, nego je posao povjerila King ICT-u i KFK-u.Janafu smo poslali upite o ovom poslu na više adresa te smo ih u više navrata pokušali kontaktirati i telefonom, no nismo uspjeli dobiti nikakav komentar.Upit smo poslali i King ICT-u. Tražili smo da nam otkriju na temelju kojih referenci su dobili posao i još nekoliko detalja. Oni su bili nešto manje sramežljivi od naručitelja Janafa pa su nam odgovorili da su svoju sposobnost za taj posao dokazali dokumentacijom koju su poslali Janafu u sklopu natječaja."Riječ je o projektu dogradnje rezervoarskog prostora za sirovu naftu na Terminalu Omišalj - građenje tri spremnika za sirovu naftu, svaki volumena 80.000 m3, s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu. Možemo reći da radovi na projektu teku prema predviđenoj dinamici i bez ikakvih poteškoća.Također, Konzorcij King ICT d.o.o. i KFK d.o.o. koji se natjecao na natječaju, zajedno s partnerima u svojoj ponudi dostavio je svu traženu dokumentaciju za dokazivanje poslovne i tehničke sposobnosti tražene natječajnom dokumentacijom, te tako ispunio sve uvjete koji su se tražili natječajnom dokumentacijom", stoji u odgovoru King ICT-a.