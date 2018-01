Bjelovar postaje potpuno digitalizirani grad

Foto: Index

GRADONAČELNIK Bjelovara Dario Hrebak još je prošle godine najavio okretanje novim tehnologijama, a samim time i povećanje učinkovitosti u radu Gradske uprave.

Već 2019. godine Grad Bjelovar trebao bi postati prvi potpuno digitalizirani grad u Hrvatskoj. Dakle, gotovo svi poslovni procesi odvijat će se na digitalan način, a čime će se ostvariti uštede u poslovanju, transparentnost gradskih procesa u trošenju novca, brži procesi unutar Gradske uprave, ali i brže rješavanje poslova s građanima. Očekuje se da će se digitalizacijom upravo učinkovitost u radu službenika povećati za 30 %.



Planirani projekt je u skladu sa "Strategijom e-Hrvatska 2020", kojom je utvrđena podrška povezivanju tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustav državne informacijske infrastrukture, te dostupnost javnosti svih e-Usluge nastalih kao rezultat provedbe informatičkih projekata putem sustava e-Građani.

Ambicija aktualne vlasti je razviti i implementirati informatičku (digitalnu) podršku, prije svega u tijelima uprave samog grada, a u drugoj fazi omogućiti građanima najsuvremeniju komunikaciju s jedinicom lokalne uprave (na primjer podnošenje zahtjeva), te u trećoj fazi omogućiti cjelovito rješenje za tzv. pametni grad (Smart City).

Priopćenjem objasnili o čemu se radi

U popodnevnim satima iz Bjelovara su medijima uputili priopćenje pod nazivom "Bjelovar – Grad bez papira" u kojem su pojasnili na čemu će se raditi.



"Sljedeće godine Grad Bjelovar će postati prvi i jedini potpuno digitalizirani grad u Hrvatskoj. O projektu pod nazivom e-Bjelovar, teškom oko milijun kuna, javnost je u srijedu, 17. siječnja 2018., izvijestio gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak te predstavnici tvrtki koje će raditi na tom projektu, Edin Hodžić iz tvrtke IN2 d.o.o. i Marko Ignjatović iz tvrtke Libusoft Cicom d.o.o.





Istaknuto je kako će se stotinjak poslovnih procesa odvijat će se digitalnim način, a čime će se ostvariti uštede u poslovanju, transparentnost gradskih procesa u trošenju novca, brži procesi unutar Gradske uprave, ali i brže rješavanje poslova s građanima. Očekuje se da će se digitalizacijom upravo učinkovitost u radu službenika povećati za 30% te, dakako, smanjiti troškovi.Gradonačelnik Hrebak istaknuo je kako Grad Bjelovar kreće od sebe, postaje brži i učinkovitiji kako bi stvorili okruženje za stvaranje i rast, za dinamično gospodarstvo Grada Bjelovara. Tom je prilikom naveo primjer obrade dokumenta koje građani dostavljaju u pisarnicu Grada, a na koje se potom udara štambilj, skenira se te se digitalno prosljeđuje službenicima koji ga rješavaju. Dodaje i kako na taj način šalje snažnu poruku gospodarstvenicima i potencijalnim investitorima da se smanjuje nepotrebna administracija i birokracija te da Grad postaje otvoreniji za javnost. „Možemo reći da se u Bjelovaru doista bude izgubio papir. Printeri i papiri izlaze iz Gradske uprave, a skeneri i digitalni potpisi ulaze. Ne možemo stvarati dinamično gospodarstvo 21.stoljeća s birokratskim modelom iz prošloga stoljeća.“ – objasnio je gradonačelnik Hrebak na konferenciji za novinare.Do kraja godine u Gradu Bjelovaru očekuje se gotovo potpuna implementacija sustava, a potom još oko šest mjeseci da bi se on implementirao u svim gradskim ustanovama. Osim učinkovitijeg i bržeg rada, što je i primarni cilj, digitalizacija procesa također će značiti manje novca za hladni pogon, a više novaca koji će se vraćati građanima. Također, sam gradonačelnik ističe kako će imati potpunu kontrolu rješavanja poslova unutar Gradske uprave, kao i situaciju unutar proračunskih korisnika, odnosno gradskih ustanova.Tvrtke Libusoft Cicom i IN2 rade i s drugim gradovima i županijama, koji koriste njihove usluge, no samo neke segmente pomoći naprednih tehnologija. Grad Bjelovar integrirat će sve usluge i tako napraviti pravu informatičku revoluciju kako napominje gradonačelnik Hrebak. Digitalna strategija Ministarstva uprave Republike Hrvatske pretpostavlja da će prvi potpuno digitalizirani grad u Hrvatskoj biti za nekoliko godina. Bjelovar će to ostvariti ipak već u 2019.", stoji u priopćenju odaslanom medijima.