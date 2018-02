Borasov izbor je dokazao: Hrvatska nema budućnost

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL



DANAŠNJA pobjeda Damira Borasa na izborima za rektora Sveučilišta u Zagrebu jasna je poruka da Hrvatska nema budućnosti i da je nitko u njoj ne bi trebao ni pokušavati tražiti. Osobito ne mladi, a iznad sviju ne oni koji žele razvijati sveučilišne i znanstvene karijere.

Posebno je poražavajuća činjenica da je Boras osvojio čak 54 glasa od mogućih 70 koliko broji članstvo Senata koje je danas odlučivalo o budućnosti najvećeg hrvatskog sveučilišta do 2022. godine. Zašto? Zato što je takva velika premoć jasna poruka da su čak i čelnim ljudima akademske zajednice, koji bi trebali biti najugledniji članovi svakog društva, osobne privilegije i interesi važniji od budućnosti građana.



Naime, kako drugačije protumačiti činjenicu da je toliki broj članova Senata uspio zatvoriti oči i uši pred tolikim aferama i nepravilnostima koje su se u protekle četiri godine nagomilale oko Borasa i njemu bliskih suradnika? U uređenoj zemlji časnim bi ljudima bilo dovoljno da je samo jedna od njih istinita da mu uskrate svoj glas. A mi smo ih u protekle četiri godine nabrojali više desetaka, od kojih smo većinu na Indexu predstavili u opširnim analizama.

Nakon odluke Senata, na konferenciji za novinare, Boras je izjavio da je njegova uvjerljiva pobjeda jasna potvrda njegovom dosadašnjem radu, da je ona dokaz da je njegova uprava s dekanima i sa svima radila pošteno, dobro i otvoreno te da se borila za njihova prava. Teško je reći je li sebe i sebi bliske ljude uistinu uspio uvjeriti u takvu interpretaciju rezultata, no sudeći po reakcijama, većinu novinara baš i nije, a teško je vjerovati da će mu povjerovati i zainteresirana hrvatska javnost.



Naime, danas je svima u Hrvatskoj sasvim bjelodano da pobjeda u nekoj državnoj instituciji u maloj zemlji, vrlo visoko pozicioniranoj na ljestvici najkorumpiranijih, s akademskom zajednicom koja broji tek nekoliko tisuća ljudi naviklih na praksu u kojoj se zaposlenja, napredovanja, pozicije, projekti, krediti itd. lakše stječu posluhom i trgovanjem uslugama nego vrijednim radom i kvalitetama, u kojoj se ispiti, disertacije i diplome mogu kupovati ili prepisivati (čak 75 % studenata u RH priznalo je 2013. da prepisuje na ispitima), u kojoj karijere često završavaju uhljebljenjem s redovnom i sve većom plaćom bez puno truda i s lagodnim životom do fine penzije, može imati drugačije, možda čak i sasvim suprotno značenje – da su dekanima, prodekanima, predstavnicima studenata i drugim članovima Senata dane ili obećane usluge i povlastice koje nisu mogli odbiti. Ili možda da su se radije odlučili za odabir nekoga tko njihove već stečene privilegije neće ugroziti nekim ozbiljnijim reformama i previsokim zahtjevima.



Kvaliteta sveučilišta važna je za sve u Hrvatskoj



Drugim riječima, Senat se danas definitivno umjesto za napredak i promjene odlučio za status quo. A takva odluka podrazumijeva mnoge konzekvence kojih smo već svjesni, a postajat ćemo ih još svjesniji u godinama koje dolaze.

Za crnu prognozu postoji mnogo uvjerljivih razloga.



Prije svega danas je svim razvijenim društvima, njihovim vlastima i čelnicima akademskih zajednica više nego jasno da je kvalitetan obrazovni sustav motor društva. To je više nego očito u korelacijama koje pokazuju da su najuspješnije zemlje svijeta i najugodnije za život, primjerice Švicarska, Irska, Finska, Izrael, Nizozemska ili Norveška, istovremeno i one koje najviše ulažu u znanost, istraživanja, razvoj i obrazovanje. Među 25 najboljih po više parametara ove se godine našla čak i susjedna Slovenija čija su sveučilišta reformirana i posljednjih godina redovno više rangirana od naših.



U ovoj priči važno je imati na umu da je prije četrdesetak godina samo 3,6 posto stanovnika Hrvatske imalo visoko obrazovanje. Danas čak 97 posto djece završava srednje škole, a devedeset posto njih upisuje fakultete. To pak znači da je kvaliteta sveučilišta i perspektiva koju ona pružaju važna za gotovo 90 posto mladih i za njihove roditelje.



Kvalitetno obrazovanje, uz pametnu politiku, također privlači strana ulaganja. Kapital koji se danas uglavnom temelji na visokim tehnologijama zasigurno neće ići u zemlje koje nemaju dobro obrazovanu populaciju i vrhunske znanstvenike.



U prilog navedenom, među ostalim govori još jedan važan pokazatelj - činjenica da najrazvijenije zemlje svijeta također imaju i najveći broj patenata po glavi stanovnika. Prema podacima Džavnog zavoda za intelektualno vlasništvo iz 2017. Švicarska drži prvo mjestu u broju Europskih patentnih prijava na milijun stanovnika (892), a slijede je Nizozemska (404), Švedska (360), Danska (334) i Finska (331).





Hrvatska, sa 3,2 Europske patentne prijave na milijun stanovnika, zauzima tek 41. mjesto od 48 rangiranih zemalja!Pritom treba imati na umu da si bogate zemlje poput SAD-a ili Njemačke mogu priuštiti da kupuju vrhunske strane stručnjake, dok Hrvatska nema potencijal ni da zadrži svoje. Najbolji mladi studenti, ako ne dobiju priliku za razvoj karijere u Hrvatskoj, ako vide da njihove kvalitete ne znače ništa, da se natječaji namještaju tako da osiguraju zapošljavanja podobnih ili da se podobni čak i bez natječaja postavljaju na čelne pozicije bez stvarnih kvaliteta, čime se stvara negativna selekcija, što se u Hrvatskoj nerijetko zbiva, otići će negdje drugdje, negdje gdje će cijeniti njihove sposobnosti.To pak znači da se Hrvatska, zahvaljujući lošoj obrazovnoj, znanstvenoj, gospodarskoj, poreznoj i drugim politikama, ubrzano pretvara u tzv. banana republiku, odnosno u državu uslužnih djelatnosti snažno ovisnu o jednoj dominantnog grani privrede – turizmu i njegovim satelitskim ograncima. A brojni primjeri iz povijesti i sadašnjosti jasno pokazuju da je takva orijentacija vrlo loša i vrlo rizična.Izravna posljedica loše kvalitete visokog obrazovanja također je i izostanak rasta potencijalnog bruto domaćeg proizvoda, za koji ekonomisti objašnjavaju da predstavlja dugoročni potencijal rasta neke ekonomija kada se ukloni utjecaj poslovnih ciklusa. Obično stopa rasta potencijalnog BDP-a, između ostalog, ovisi i to stopi tehnološkog napretka, odnosno stopi po kojoj raste ukupna faktorska produktivnost u nekoj zemlji. Izračuni Hrvatske narodne banke pokazuju da je prosječna stopa rasta hrvatskog potencijalnog BDP-a vrlo niska ili čak 0 %, što znači da Hrvatska nije neto "proizvođač" novih tehnologija, već samo njihov uvoznik. Strelovit ekonomski rast nekih novih članica Europske Unije , poput Estonije, Litve, Slovačke ili Poljske, moguće je djelomično objasniti upravo višim stopama rasta potencijalnog BDP-a koje su posljedice ubrzavanja tehnološkog napretka (grafikon dolje).





Moguće rješenje?



Na kraju se valja zapitati: Ima li ikakvog konstruktivnog izlaza iz opisane depresivne perspektive, a da nije masovni zbjeg?



Poznavatelji i kritičari sustava uglavnom se slažu da postoji samo jedno rješenje koje bi moglo promijeniti situaciju, a to je da SuZg dobije ozbiljnu konkurenciju. Neki su u tom smislu skloni obnavljanju već poznate ideje o podjeli SuZga na dva ili više manjih sveučilišta. Tako bi se primjerice PMF, zajedno s još nekoliko fakulteta iz STEM područja, mogao izdvojiti u zasebno sveučilište. To nije neuobičajeno u svijetu. Mnogi gradovi, čak i manji od Zagreba, imaju više sveučilišta. Dobar primjer je Pariz, gdje je drugo po redu najstarije i jedno od najuglednijih sveučilišta na svijetu 1970. godine razdijeljeno u čak trinaest autonomnih sveučilišta, svako s različitim naglaskom.



Druga mogućnost bila bi naprosto stvaranje novog sveučilišta u Zagrebu, koje bi funkcioniralo po drukčijim pravilima. Na primjer, bivši ravnatelj Instituta Ruđer Bošković, a danas državni tajnik za znanost, Tome Antičić, predlagao je stvaranje Hrvatskog instituta za tehnologiju i znanost (HITZ), koji bi bio stvoren na infrastrukturi Ruđera i možda još nekih znanstvenih instituta.



Također je moguće da se na domaćem obrazovnom tržištu pojavi podružnica nekog vrhunskog inozemnog sveučilišta, kao što su podružnice Sveučilišta u New Yorku i Sorbonne u Abu Dhabiju, čije bi diplome ljudima jamčile bolja znanja i vještine od Sveučilišta u Zagrebu, te tako diplomante tih sveučilišta činile upošljivijima – ako ne odmah u Hrvatskoj, onda u Europi i svijetu.



Ako se ništa od toga ne dogodi, rješenje je pakiranje kofera – prije, tijekom ili nakon studija na Sveučilištu u Zagrebu. A što to znači za Hrvatsku, za budućnost njezinih građana, posebice onih koji ovise o državnoj kasi, ne treba ponavljati.



No, članovi Senata očito nisu marili za budućnost Hrvatske. Vjerojatno nisu marili ni za budućnost Sveučilišta u Zagrebu, već samo za sadašnjost svog fakulteta ili svoje osobne udobnosti. To zapravo nikoga ne treba čuditi, jer je Sveučilište u Zagrebu samo ime za jednu labavu konfederaciju raznorodnih fakulteta, od kojih svaki ima svoje interese i svoja pravila.