Boris Jokić o skandaloznom Murganićkinom planu: Onaj tko to usvoji bit će grobar obrazovanja

"RODITELJI imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima", tako glasi članak novog Obiteljskog zakona koji je na usuglašavanje koalicijskim partnerima poslan iz Ministarstva obitelji i demografije, koji vodi HDZ-ova ministrica Nada Murganić.



Hoće li djeca roditelja ravnozemljaša biti pošteđena zemljopisa u školama?



Radi se o, blago rečeno, skandaloznom prijedlogu članka novog Obiteljskog zakona. Naime, djeca imaju pravo na obrazovanje u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama. I ne samo da djeca imaju to pravo, država ima obavezu obrazovati djecu u skladu s onim što kaže znanost, a ne vjerske dogme njihovih roditelja.



Upravo to sada pokušava promijeniti ministrica Murganić.



Ako bi se sporni članak Murganićkinog novog Obiteljskog zakona shvatio doslovno to bi značilo da, primjerice, roditelji koji ne vjeruju da je Zemlja okrugla imaju pravo tražiti da se njihovu djecu takvo što ne uči u javnim školama, što bi bilo više nego apsurdno.



Boris Jokić: Onaj tko ovo usvoji je ili anarhist ili grobar javnog sustava obrazovanja



Tim povodom popričali smo s Borisom Jokićem, stručnjakom za obrazovanje i bivšim voditeljem Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme.



"Ukoliko je ova formulacija točna, ona znači kraj javnog sustava odgoja i obrazovanja te dodatno uništavanje društvenog ugleda odgojno-obrazovnih radnika. Ne postoji sustav odgoja i obrazovanja koji može i treba adresirati sva moguća vjerska i filozofska uvjerenja roditelja", rekao je Jokić u razgovoru za Index."U hrvatskom društvu žive ljudi koji su vjernici i oni koji to nisu. Žive i ljudi koji vjeruju u Hare Krišnu, oni koji su komunisti, anarhisti, nacional-socijalisti. Hoće li i kako država osigurati njima i njihovoj djeci odgoj i obrazovanje uz skladu s osobnim uvjerenjima?", zapitao se Jokić."Još je složenije pitanje kakva je onda uloga nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, što ovakva formulacija znači za njihov rad te posljedično već godinama narušen ugled i status u hrvatskom društvo? Onaj tko usvoji ovakvu zakonsku odredbu može se pod a) smatrati anarhistom ili pod b) grobarom javnog sustava odgoja i obrazovanja", zaključuje Boris Jokić.Popričali smo i s našim uglednim znanstvenikom i popularizatorom znanosti Ivicom Puljkom, koji je u zadnjih nekoliko godina održao više od 300 predavanja o fizici po hrvatskim školama. Puljak, inače član stranke Pametno, zgrožen je novim prijedlogom Obiteljskog zakona, odnosno člankom koji vjerska uvjerenja roditelja stavlja ispred prava djece na obrazovanje.“Potpuno je nezamislivo da je nekome uopće palo napamet predložiti ovako nešto. Moderna civilizacija, od prosvjetiteljstva na ovamo, temelji se upravo na društvenim dogovorima da djecu obrazujemo prema znanstvenim spoznajama, a ne uvjerenjima pojedinih roditelja. Pravo djece na obrazovanje usklađeno sa znanosti i modernim društvenim vrijednostima je puno važnije od vjerskih i filozofskih uvjerenja njihovih roditelja", rekao je Puljak u razgovoru za Index.“Ako je točno da je ovaj prijedlog došao na koalicijsko usuglašavanje, onda to znači da ga je ministrica podržala, što ja apsolutno skandalozno i zahtijeva njenu trenutačnu smjenu. Trebamo više prestati s diskusijama u društvu o ovako trivijalnim stvarima, jer se nakon svake ovakve diskusije vjerojatno iz zemlje iseli par tisuća ljudi koji žele živjeti u društvima u kojima se ne dovode u pitanje osnovne civilizacijske vrijednosti, nego za sebe i svoju djecu žele normalan život u skladu sa svim vrijednostima modernih liberalnih demokracija", kaže Puljak.Puljak navodi kako su istraživanja pokazala da, što se ranije djeca upute u znanstvene spoznaje, imaju veće šanse za uspjeh u životu.