Bozanić na polnoćki u katedrali: "Bit Božića nisu darovi, čestitke i plemenite akcije"

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

KARDINAL Josip Bozanić poručio je u ponedjeljak na misi polnoćki "neka ovo ponoćno slavlje potakne sve nas da prihvatimo predivno božićno otajstvo, koje se ne može dogoditi ni u kupovanju darova, ni u blagdanskoj užurbanosti, ni u lijepim čestitarskim riječima, pa čak ni u plemenitim akcijama, nego ponajprije oko Gospodnjega stola, gdje nam se daruje euharistijski Bog i gdje postajemo dionici vječnosti".



"Radostan sam što smo sada u našoj prvostolnici povezani zajedništvom vjere u Krista, našega Spasitelja i Otkupitelja. Ovdje smo u zahvaljivanju uronjeni u radost i raspjevanost ove svete božićne noći, slaveći Boga koji se utjelovio i postao čovjekom", rekao je Bozanić okupljenim vjernicima, među kojima su bili premijer Andrej Plenković, potpredsjednice i ministrice Martina Dalić i Marija Pejčinović Burić, ministrica Nina Obuljen Koržinek, te ministri Davor Božinović, Marko Pavić i Tomo Medved, kao i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.



Biblijsko shvaćanje čovjeka polazište kršćanske antropologije



Utjelovljenje Sina Božjega temelj je ljudskog dostojanstva. Biblijsko shvaćanje čovjeka polazište je kršćanske antropologije. Bog se u Isusu i po Isusu neraskidivo vezao s ljudima. "Utjelovljenjem se, naime, Sin Božji na neki način sjedinio sa svakim čovjekom", kazao je Bozanić.



Na toj se vjeri temelji i naša kršćanska nada da život na ovoj zemlji ima svoj smisao, da je Bog gospodar povijesti. Otajstvo Božića je nadasve znak neizmjerne Božje ljubavi i brige za čovjeka.



Ljudski život, i onaj koji je izložen i nezaštićen, pa i napadnut, život nerođenih i starijih, čak i onaj koji neki nazivaju neuspješnim, nepotpunim, beskorisnim, do te mjere da ga se usuđuje drugima oduzeti, ljudska je osoba u kojoj nam Bog pokazuje što znači biti čovjek.



Božićna nam noć otkriva veličinu ljudskosti. Na Božić se rađa posebna blizina između Boga i čovjeka i povezanost među ljudima, istaknuo je kardinal.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Božić je prvi Vazam, prijelaz iz Božje svemogućnosti u ljudsku krhkost. Na Božić slavimo ispunjenje Božjeg obećanja. Štoviše, mi smo dio toga ispunjenja. Ondje gdje Bog zahvaća, uvijek je drukčije od ljudskih planova i očekivanja. Bog nam u Božiću dolazi u Djetetu, tiho, u odjeći bespomoćnosti.S ovom noći započinje poseban put Božje ljubavi. Od događaja otajstva Utjelovljenja više se ne rađamo da bismo umirali, nego da bismo živjeli s Bogom. Bog je po Božiću ušao u našu povijest te nas više ne ostavlja same. On nas prati na svim našim putovima. U Isusu, rođenom u Betlehemu, nalazimo brata i prijatelja, naveo je Bozanić."Želio bih da svi zajedno osjetimo da se nalazimo pred Otajstvom. Otajstvo što ga noćas slavimo jest Božja ljubav kojom Bog ljubi čovjeka. Bog nas sve neizmjerno ljubi. Prihvaća našu ljudsku sudbinu, postaje nama u svemu jednak osim u grijehu. Otajstvo koje slavimo jest Božja briga za čovjeka, Božja dobrostivost, milost Božjeg milosrđa prema svim ljudima.""Dragi vjernici, želio bih da se naše molitve noćas zaustave nad kolijevkama novorođenih u našem gradu i diljem Lijepe naše domovine; nad razigranom djecom kojoj večeras oči iskre od iščekivanja; nad mladima koji očekuju ispunjenje svojih nada i planova; nad zabrinutim roditeljima koji traže uporišta; nad starijima i bolesnima koji su u mislima i spomenu s nama. Želio bih da osjetite našu ljudsku i kršćansku blizinu po Evanđelju koje naviješta na zemlji mir ljudima, miljenicima Božjim", kazao je Bozanić.''Neka ova naša molitva dođe do svih onih koji su putem elektronskih medija povezani s nama, budući da nisu mogli doći u crkvu na euharistiju mise polnoćke. Neka dopre do onih, kojima je ova noć teška poput tereta križa, mučna od suza koje im naviru na oči i bolna od patnja zbog osjećaja napuštenosti i težine bolesti.Želio bih da osjete naše djelotvorno zajedništvo ponajprije siromašni i obespravljeni, malodušni i umorni, ljudi što ih je život prisilio da sumnjaju u snagu ljubavi. Neka naša molitva obuhvati one koji su daleko od domovine Hrvatske, jer i ondje nad njima bdije ista toplina vjerničke povezanosti i misli drage im rodbine, prijatelja i znanaca'', poručio je kardinal Bozanić.