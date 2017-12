Božinović potvrdio: Migrant iz podvozja autobusa vraćen u Srbiju

Foto: Slobodna Dalmacija/Anđelko Nežić

MLADI migrant iz Iraka koji je u Hrvatsku ušao u podvozju autobusa koji je vozio od Beograda do Zagreba vraćen je u Srbiju, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"On je već predan srpskim policajcima, odnosno vraćen je u Republiku Srbiju", kazao je Božinović, pojašnjavajući da je sve učinjeno temeljem sporazuma o readmisiji s Republikom Srbijom.

"Za azil prvi uvjet zakonit ulazak u državu"



Na pitanje je li 21-godišnjak, koji je uhićen bez dokumenata nakon što je u Hrvatsku ušao vozeći se satima ispod autobusa, zatražio azil, ministar je pojasnio da je "za azil prvi i osnovni uvjet zakonit ulazak u Hrvatsku".



"Republike Hrvatska provodi politiku EU-a. U ovom trenutku primili smo 40 osoba iz Sirije koje su došle iz kampova u Turskoj. Oni su u postupku rješavanja svog statusa, dobivanja azila i bit će integrirani u hrvatsko društvo. Također je 77 osoba preseljeno iz Italije i Grčke i to je put kako se provodi europsko zakonodavstvo, kako se provodi nacionalno zakonodavstvo i rješavaju statusna pitanja migranata", kazao je Božinović.



Dodao je da hrvatska granična policija stalno unaprjeđuje svoje kapacitete vezano za zaštitu granice. "To radimo i iz vlastitih sredstava, ali smo i korisnici fondova EU-a koji nam pomažu kako bismo na svojoj granici smanjili mogućnost nelegalnih ulazaka u Hrvatsku. To je sastavni dio europske politike, to je europski interes da što manje nezakonitih migranata ulazi na prostor članica EU-a.''



"Hrvatska ima najdužu vanjsku granicu EU-a i utoliko je naša komunikacija s Europskom komisijom, s našim partnerima, vrlo intenzivna i mislim da se oko toga sve bolje razumijemo i da Hrvatska može računati i na dodatna sredstva u odnosu na ono što je već iskoristila, a to nije malo", ocijenio je ministar.

"Svaka policija na svijetu zabranjuje nezakonit prelazak granice"



Na pitanje brani li policija migrantima da traže azil Božinović je kazao da svaka policija na svijetu zabranjuje nezakonit prelazak granice.



Što se tiče majke poginule djevojčice na koju je naletio vlak, Božinović je rekao da ona nije tražila azil.

"Ona je legalno ušla jer joj je hrvatska policija dozvolila da uđe s djetetom koje je nastradalo u tom tragičnom događaju. Međutim ti ljudi nisu bili u Republici Hrvatskoj, niti se taj slučaj dogodio u Republici Hrvatskoj. Hrvatska policija je u toj izuzetnoj situaciji reagirala tako što je majku s djetetom, ali ne i cijelu grupu, prevezla do prvog mjesta gdje je bilo moguće dati hitnu pomoć."



"Nažalost dijete je preminulo, majka nije tražila azil nego je tražila da se vrati u grupu s kojom se približila hrvatskoj granici", rekao je Božinović.