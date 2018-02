Božo Petrov: Vučić je svojim huškanjem učinio uslugu Hrvatskoj, bez toga ne bi bilo Oluje

Foto: FAH

PREDSJEDNIK Mosta Božo Petrov u utorak je u saboru ocijenio kako je povodom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića hrvatski stav trebao biti da je ono što je Vučić izgovarao 1995. sramotno te da se zbog toga trebao ispričati kao predsjednik Srbije, "a ne da se na bilo kakav način zabrani to pitanje".



"Trebalo se postaviti da je Hrvatska žrtva u agresorskom ratu koji je vodila Srbija, a to je trebao i Vučić naglasiti i ispričati se. To su odluke velikih vođa, isprika nije sramota, isprika je jedino priznanje da naše dvije države mogu surađivati u budućnosti", ustvrdio je Petrov. Ocijenio je kako su ovaj posjet i retorika pokazali da se Vučić nije promijenio.



"Kada Dačić i Vulin progovaraju kao trbuhozborci, a u istom trenutku Vučić komentira da je sve divno i sjajno, imamo već davno viđenu predstavu. Vučić je ovaj posjet trebao iskoristiti puno bolje i pokazati da mu je stvarno žao zbog svega što je napravio, pogotovo zbog huškačke retorike u kojoj su stradali upravo pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj, a on je to prouzročio", poručio je.



Ironično je dodao kako je Vučić Hrvatskoj učinio uslugu "jer, da nije huškao, onda vjerojatno ne bi došlo do Oluje". Ponovio je da se Vučić trebao ispričati i pokazati da je odgovorna osoba koja odgovara za svoje riječi bez obzira na to kada su izgovorene, te da je sazrio i kao političar i kao osoba.



Komentirao je i izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je za prosvjednike zbog Vučićeva prosvjeda rekla da su politički marginalci, rekavši da to nisu marginalci, nego osobe koje su iznijele svoje mišljenje, ali i osobe koje značajno utječu na stav HDZ-a, "pa mu nije jasna predsjednica kada kaže da su to politički marginalci".Petrova zanima i kako će HDZ na to reagirati, ali mnogo važnijim smatra da se to što se jučer dogodilo ne bi trebalo događati u Hrvatskoj kada su ovakvi politički posjeti u pitanju. "Smatram da hrvatski politički dužnosnici trebaju iznijeti jasan stav i svoje mišljenje zbog hrvatskih građana", kazao je.Smatra i da su predsjednica i vlada oko Vučićeva posjeta trebali biti puno bolje koordinirani, ali, kaže, ne želi komentirati njihove razmirice. "Ubuduće se to treba puno bolje usuglasiti, ne može vlada zastupati jedan, a predsjednica drugi stav kada su odnosi s ovakvim zemljama u pitanju", poručio je Petrov.