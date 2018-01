Brat Vase Brkića osnovao 11 firmi u mjesec dana pa dobio devet prostora u strogom centru Zagreba

Foto: Boris Ščitar/Pixsell/Index/Google Maps

JOZO BRKIĆ, brat Milijana Brkića, drugog čovjeka HDZ-a, u posljednjih mjesec dana osnovao je točno 11 tvrtki pa je tako sada ukupno vlasnik čak njih 19. Šesnaest njih osnovao je od ožujka prošle godine do siječnja ove godine.

Sve te novoosnovane tvrtke su j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću). To su tvrtke čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu.

Za sada se aktivnost tih tvrtki može najbolje pratiti na službenim stranicama Grada Zagreba i to onom u dijelu natječaja za prostore.

Naime, Brkić je preko tih novoosnovanih tvrtki došao u posjed najmanje devet poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

Svi navedeni prostori se nalaze u strogom centru Zagreba, a njihov najam Brkić će, kad se sve zbroji, mjesečno plaćati ukupno 34.298 kuna. No, krenimo redom.

Prije dvije godine do kafića na Dolcu zbog braniteljskog staža

Prije dvije godine pisali smo kako je Jozo Brkić došao do kafića u samom središtu Zagreba, ispod tržnice Dolac, temeljem raspisanog natječaja o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora od strane Grada Zagreba.

Riječ je o kafiću od 27 kvadrata na adresi Dolac 9 za što Brkić mjesečno plaća 4762 kune. Brkić je vrijedan prostor dobio temeljem natječaja jer se pozvao na prava prvenstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada.

Brkić je bio branitelj 17 mjeseci i 4 dana. Od četiri ponuđača dva su se povukla pa je Brkić došao do najma vrijednog prostora. Brkić je uskoro dobio i malu terasu ispred svog kafića.

Kafić je dobio preko obrta Dolac koji je otvorio 2015. godine. Do tada se njegov poslovni rezime svodio na osnivanje tvrtke Bonum Factum 2011. godine, gdje je bio jedan od pet suvlasnika.





Na isti natječaj prijavljuje više svojih tvrtki

No od 2017. godine Brkić kreće u ekspanziju. U ožujku 2017. godine osnovao je tvrtke Mr. Joseph's za gospodu j.d.o.o., Brko projekt j.d.o.o., Imposant j.d.o.o., Mulj promet j.d.o.o., Twist promet j.d.o.o. te Brko usluge j.d.o.o., a tada kreće i osvajanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

Temeljem raspisanih natječaja Grada Zagreba tvrtka Brko projekt od Grada Zagreba dobila je 18. listopada poslovni prostor na adresi Vlaška 25, površine 63,68 m2. Brkić je dobio prostor uz mjesečnu zakupninu od 8100 kuna plus PDV.

Od šest prijavljenih tvrtki dvije su bile njegove, a Brkićeva ponuda nije bila najpovoljnija. Naime, IN Kapital iz Sesveta, koja je do tada imala najam tog prostora, ponudila je 10.150 kuna, no kako piše u zapisniku, predstavnik te tvrtke nije se pojavio na potpisivanju ugovora o najmu.





Prostore prvo treba obnoviti

Također, Brkić je došao i do prostora na samom središnjem zagrebačkom trgu na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 15. Riječ je o 114 m2 poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti prodaja, priprema i usluživanje hrane i pića.

Najam iznosi 5800 kuna mjesečno plus PDV. Prostor je u roh bau izvedbi, a zakupac mora dobiti i uporabnu dozvolu, o svom trošku. Brkićev Twist promet bio je jedini ponuditelj dok je početni iznos mjesečne zakupnine bio 4.098,34 kuna.

"Poslovni prostor daje se u zakup u roh bau izvedbi i na neodređeno vrijeme, a prestaje važiti raskidom, po sili Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine danom pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju prava vlasništva", stoji u obrazloženju odluke o najmu tog prostora.

Brkić je u slučaju ovog prostora na Trgu dužan o svom trošku privesti instalacije i ishoditi priključke koji su neophodni za stavljanje prostora u funkciju za određenu namjenu.

Istog dana dodijeljen mu je poslovni prostor u ulici Pavla Hatza 25, površine 13,62 m2, za obavljanje djelatnosti usluge njege lica i tijela. Mjesečna zakupnina iznosi 590 kuna plus PDV.

Pristigle su tri ponude, a sve tri su bili Brkićeve - Twist prometa, Mulj prometa i Imposanta. Početni iznos bio je 378 kuna.

Bandićevi natječaji za poslovne prostore u vlasništvu grada Zagreba

Tu je i prostor na adresi Berislavićeva 4, površine 114,67 m2, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prodaja, priprema i usluživanje hrane i pića. Zakupnina iznosi 3700 kuna plus PDV. Pristigle su samo dvije ponude, a obje su bile Brkićeve. Jedna od Twist prometa, a druga od Mulj projekta. Početna zakupnina iznosila je 2,372 kuna.

Posljednje prostore u studenom prošle godine Brkić je dobio temeljem Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Zagreba koji je bio raspisan u rujnu. Bilo je tada ponuđeno 58 poslovnih prostora i 61 garaža i garažno mjesto.

Javni natječaj trajao je 15 dana, a ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju podnosile su se posebnom Povjerenstvu preko Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. Krajem studenog raspisan je natječaj za 23 poslovna prostora.





Mr Joseph za gospodu

Ranije prošle godine Mulj promet također je dobio natječaj, i to na adresi Frankopanska 1, površine 83,02 m2, za obavljanje djelatnosti apartmanskog smještaja za kraći boravak posjetitelja.

Mjesečni zakup iznosi 5600 kuna plus PDV. Druga ponuda bila je ona Brkićevog Twist prometa i to od četiri tisuće kuna. I ovaj prostor je u roh bau izvedbi, a nužno je dobiti uporabnu dozvolu.

Tvrtka Mr Joseph za gospodu dobila je prostor na adresi Paromlinska cesta 2/A, površine 30,50 m2, za obavljanje djelatnosti prodaje pića, pripremanje i usluživanje hrane, uz mjesečnu zakupninu u ponuđenom iznosu od 4900 kuna plus PDV. Bile su dvije ponude, a druga je bila, pogađate, također Brkićeva, i to tvrtke Brko projekt.

Ista tvrtka dobila je i poslovni prostor u ulici Radićeva 5, površine 18,55 metara kvadratnih za tisuću kuna plus PDV. Bilo je pet ponuda, a četiri su bile Brkićeve.





U ponedjeljak osnovao još četiri tvrtke

Brko usluge ima i zakup poslovnog prostora Đorđićeva 3/B, površine 24,84 metara kvadratnih za 1800 kuna mjesečno plus PDV. Od četiri pristigle ponude, tri su bile Brkićevih tvrtki.

Preko natječaja Jozo Brkić, kao fizička osoba, došao je i do dva garažna mjesta na adresi Palmotićeva 13 ukupne površine 30 metara kvadratnih. Jedno garažno mjesto plaćat će 350 kuna mjesečno, a drugo 400 kuna.

U prosincu prošle godine osnovao je tvrtke Network Surface, Invisible Loop, Super smještaj i Cosy Lodge. A u ponedjeljak 15. siječnja osnovao ih je još četiri i to Vires Animi, Air Glow, Saros medija i Argos progres, a u srijedu još tri Alfa izbor, Axis Art i Orion COD.. Sve su tvrtke j.d.o.o., a očekuje se da će se i dalje prijavljivati na natječaj. Isto tako novoosnovane tvrtke registrirane su na adresi Ljudevita Gaja 44. Naime, u tijeku je još jedan veliki natječaj Grada Zagreba za poslovne prostore.

Pokušali smo doći do Brkića preko adresa novoosnovanih tvrtki, no nismo uspjeli.

Kako doznajemo, većina prostora do kojih je došao Brkić nalazi se u lošem stanju te im je potrebna obnova. Mnogi zainteresirani su odustajali od ponuda zbog aljkavosti zagrebačke gradske uprave u smislu izgradnje potrebne infrastrukture ili izdavanja dozvola u kratkom roku. No Brkić je vjerojatno uvjeren kako to, u njegovu slučaju, ne bi trebao biti problem.

Brkić uz predsjednicu

Podsjetimo kako se Jozu Brkića još od 2015. godine spominje kao vrlo važnu osobu na Pantovčaku, ali tamo nema nikakvu funkciju, nego ima prijateljske veze s predsjednicom koje su počele navodno 2006., kada je ona boravila u Australiji. Brkić je ondje dugo živio, a onda se nedavno, prije nekoliko godina, vratio u Hrvatsku.

Predstavljao se kao glasnogovornik Ujedinjenih hrvatskih klubova, a bavio se organizacijom turneja hrvatskih pjevača po hrvatskim klubovima u Australiji. Brkić je tako zaslužan za turneje Mate Bulića, Mladena Grdovića, Dražena Zečića i drugih na tom kontinentu, no njegove su zasluge i za posljednju turneju predsjednice Australiji gdje je ona posjećivala hrvatske klubove.