Brat Željke Markić postao direktor firme koja održava državnu riznicu

Foto: Grgur Zucko/Pixsell



MARIO Živković, istaknuti član U ime obitelji i brat Željke Markić, nedavno je postao direktor informatičke tvrtke B4B koja održava sustav državne riznice, ali i radi za Ministarstvo znanosti, HRT, Inu i mnoge druge.



Živković je po struci liječnik, kao član U ime obitelji zagovarao je referendum kojim je pojam braka ustavno rezerviran za zajednicu žene i muškarca. U vrijeme SDP-ove vlasti, kao član GROZD-a, protivio se uvođenju zdravstvenog odgoja, zajedno s Ladislavom Ilčićem.



Do sada se bavio raznim poduzetničkim inicijativama, od trgovine lijekovima, preko nekretnina, najma brodova i proizvodnje šampinjona, no ovo je prvi Živkovićev posao vezan uz informatiku.



Do 2015. vodio je hrvatsku podružnicu njemačke farmaceutske tvrtke Stada, koja je potom likvidirana.



Živković vezan uz šest tvrtki: od najma brodova preko šampinjona i informatike



Sada je vezan sa šest tvrtki, dviju je suvlasnik, dviju vlasnik i u dvije je direktor.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Suvlasnik je u tvrtkama Magla projekt, registriranoj za trgovanje nekretninama (prihod u 2016. od 164.700 kuna i gubitak od 120.800 kuna), koja ne ostvaruje dobit, i Kapetan Nemo, registriranoj za iznajmljivanje i davanje u zakup plovila (2016. prihod je iznosio 1,1 milijun kuna, a dobit 265.800 kuna).Vlasnik je tvrtke Gea-Com, koja se bavi proizvodnjom šampinjona te sušenjem i prodajom voća, povrća i šumskih plodova. Tvrtka zapošljava 18 ljudi u Krnjaku, ima prihod od 7,2 milijuna kuna i dobit od 161.400 kuna. Nedavno je osnovao još jednu tvrtku za najam katamarana – Active Cruises.Lani je Živković postao direktor u novoosnovanoj farmaceutskoj tvrtki Ecomed, koja je u vlasništvu njegove supruge i registrirana je na njihovoj kućnoj adresi.No ono što je važnije, u siječnju ove godine postao je direktor tvrtke B4B koja se nekada zvala SAP Hrvatska jer se bavila isporukom i održavanjem njemačkog poslovnog informatičkog softvera SAP.Samo u 2017. godini B4B grupa potpisala je ugovore s HRT-om, HŽ-om, INA-om, Ministarstvom financija, Ministarstvom znanosti, CARnetom, Sveučilištem u Zagrebu. Ranije je ova tvrtka napravila informatičko rješenje za sustav državne riznice, preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračunskih korisnika.B4B ima 78 zaposlenih, prihod od 48,4 milijuna kuna i dobit od 2,5 milijuna kuna. Mada su se pojavile informacije da je Živković preuzeo i vlasništvo u B4B, tvrtka je prema sudskom registru još uvijek u vlasništvu Dragane Ćatić. Ona, je zajedno s Bernardom i Matom Ćatićem bila direktorica tvrtke, prije nego što su to postali Mario Živković i Marin Goreta, koji je konzalting menadžer u B4B.Index je pitao B4B je li u međuvremenu mijenjana vlasnička struktura koja još nije vidljiva na sudskom registru i njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo. U sudskom registru tvrtke navodi se da je "izjava o osnivanju od 12. 10. 2017. godine izmijenjena Odlukom članova društva od 5. 1. 2018. godine i donesena nova Izjava o osnivanju od 5. 1. 2018. godine koja se dostavlja sudu u zbirku isprava", iz čega bi se moglo zaključiti da je ipak došlo do vlasničkih promjena.