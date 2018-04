BRITANSKI SUD Todorić će biti izručen, a dotad će biti pod strogim nadzorom

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, Hina



NA ROČIŠTU koje je počelo oko 13 sati donesena je odluka o izručenju Ivice Todorića. Sutkinja je kazala kako ne smatra da se protiv Todorića vodi politički progon te da ne vidi nikakve razloge protiv izručenja. No, izručenje se neće obaviti odmah. Sada slijedi žalbeni proces koji bi mogao trajati i preko pola godine. Uskoro bi sud trebao odlučiti hoće li Todorić završiti u pritvoru ili će tijekom žalbenog postupka ostati na slobodi.

15:23 Todorić ne ide u pritvor, ali imat će stroži nadzor, odlučio je britanski sud.

"Gospodine Todorić, puštam vas pod uvjetom da se svaki dan javljate na policiju, vani smijete biti samo do 21h navečer. Naredila sam vaše izručenje, imate sedam dana za žalbu", rekla je sutkinja Todoriću, javlja reporter N1 Ivan Skorin.

15:21 Raspravljalo se o tome jesu li Todoriću blokirani računi, a odvjednik koji zastupa Hrvatsku potvrdio je da jesu.

15:02 Nastavljeno je ročište u Londonu. Uskoro bi trebala biti poznata odluka hoće li Todoriću biti određen pritvor za vrijeme trajanja žalbenog postupka na današnju odluku o izručenju.

14:30 Todorić je trenutno u pritvoru, a tamo bi, ako sud tako odluči, mogao i ostati.



Druga je opcija da Todorić kao i do sada bude na slobodi, ali uz sigurnosnu narukvicu i obavezu javljanja na policiji. Te bi se mjere mogle i postrožiti. No, sve će biti poznato ubrzo nakon 15 sati.

14:00 Jadranka Sloković kazala je kako su ovu odluku i očekivali. Opširnije...

13:30 Stanka do 15 sati. Tada će biti donesena odluka o pritvoru. Do tada će Todorić biti u pritvoru. Do sada je Todorić bio na slobodi, ali sa sigurnosnom narukvicom i obavezom javljanja vlastima.

13:15 Sutkinja je kazala kako ne postoje razlozi da se Todorića ne izruči Hrvatskoj. Ivica Todorić će, dakle, biti izručen Hrvatskoj. No sada slijedi žalbeni proces. Trenutno se raspravlja o daljnjem pritvoru za Todorića. On će u pritvoru biti do 15 sati.

13:05 Sutkinja kaže kako se slaže da se istraga u Hrvatskoj odvija brzo i ne očekuje da će trajati još dugo temeljem onoga što joj je predočeno dosad, javlja reporter N1 Ivan Skorin.

"Sudeći prema svim dokazima o tijeku istrage dosad, teško je zaključiti da ovaj slučaj neće na suđenje", kazala je sutkinja. Dodala je kako nije uvjerena da se Todorića politički proganja.

Kazala je i da prihvaća odluku Jadranke Sloković da je čudno što je tužiteljstvo unaprijed najavilo suđenje. No, dodala je i kako to razumije jer se radi o neuobičajenim uvjetima, javlja N1.

12:55 Počelo je ročište na kojem će biti donesena odluka o izručenju Ivice Todorića, javlja N1.

12:40 Novinar N1 televizije kazao je kako će odluka ipak malo kasniti. Sud, naime, ima zakazanih nekoliko slučajeva prije nego što Todorić dođe na red.

12:20 Očekuje se početak ročišta.

12:05 Todorić je došao na londonski sud. Na sud je stigao u pratnji supruge, javlja N1.

Na ročištu održanom prije deset dana, 10. travnja, sutkinja Emma Arbuthnot najavila je da će donijeti odluku 20. travnja. Onda je to pomaknuto na 23. travnja.



Todorić je uhićen lani 7. studenog temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog dana pušten je na slobodu uz jamčevinu od sto tisuća funti i mjere opreza.



Sudac je pustio Todorića nakon što je platio jamčevinu, oduzeta mu je putovnica, mora nositi sigurnosnu narukvicu i javljati se policiji triput tjedno. Todorić i još 14 ljudi pod istragom su u Hrvatskoj zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.



Todorićeva obrana pokušala dokazati politički progon



Na ročištu održanom 10. travnja saslušana su dva svjedoka Todorićeve obrane, ekonomski stručnjak koji se bavio tranzicijskim zemljama William John Bartlett i odvjetnica Jadranka Sloković.



Todorićeva obrana je kroz njihova svjedočenja nastojala dokazati postojanje političkih motiva za njegov progon, zatim da u Agrokoru nije bilo financijskih nepravilnosti te da Državno odvjetništvo još nema dovoljno čvrstih dokaza za potvrđivanje optužnice pa bi slijedom toga Todorić, u slučaju izručenja, mogao u zatvoru čekati na presudu do tri i pol godine i ne bi mogao platiti jamčevinu za obranu sa slobode jer mu je sva imovina zamrznuta.



Odvjetnica Clare Montgomery, koja je zastupala Hrvatsku, nastojala je dokazati da za kolaps Agrokora nije odgovorna politika nego njegov vlasnik Ivica Todorić. Ona je u svom izlaganju isticala da DORH ima sasvim dovoljno dokaza za kazneni postupak. Ona je rekla da za ovaj slučaj uopće nije važno koliko bi Todorić trebao čekati na suđenje nakon izručenja jer postoje čvrsti dokazi, dokumenti i svjedoci koji govore o njegovoj krivnji.