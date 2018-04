Brođani od subote bez pitke vode, gradonačelnik optužuje Čermakov Crodux

Foto: Pixsell/Ivica Galović



DANAS počinju radovi na spajanju javnoga vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod na crpilište Sikirevci kako bi se riješio problem opskrbe pitkom vodom Slavonskog Broda i okolnih općina, jer je od subote voda u slavonskobrodskom vodocrpilištu onečišćena ugljikovodicima te se ne može koristiti ni nakon prokuhavanja.



>> Policija istražuje eko-incident u Slavonskom Brodu: "90 tisuća ljudi ostalo je bez vode"



Početku radova u 10:30 sati nazočit će ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, najavljeno je iz Hrvatskih voda.



Premijer Andrej Plenković u subotu je najavio da će se učiniti sve kako bi se vrlo brzo realizirao spajanje tog grada na sustav vodocrpilišta u Sikirevcima.



Posao bi trebao trajati 10-15 dana





Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdat će posebne dozvole, krenut će se ubrzano s potrebnim radovima kako bi se sustav spojio, istaknuo je premijer nakon zajedničke sjednice Stožera Civilne zaštite Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda zbog onečišćenja vode na vodocrpilištu u tom gradu. Spoj dvaju sustava trebao bi biti uspostavljen za 10 do 15 dana. Poručio da treba detaljno istražiti uzrok zagađenja bunara na vodocrpilištu Jelas.Gradonačelnik Mirko Duspara onečišćenje vode povezuje s ekološkim incidentom koji se dogodio u srijedu kada je tijekom tlačnog ispitivanja dijela produktovoda od rafinerije u Bosanskom Brodu do Slobodnice došlo do istjecanja naftnih derivata.Policijska uprava Brodsko-posavska izvijestila je sinoć da prikuplja podatke i istražuje ekološki incident koji se dogodio 28. ožujka na zapadnom ulasku u Slavonski Brod, a istragu provodi u konzultaciji s Državnim odvjetništvom.Tvrtka Crodux energetika ispitivala je ispravnost naftnog produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Radovi na produktovodu su počeli nakon što je vlada s BiH i rafinerijom nafte u Bosanskom Brodu dogovorila proces plinofikacije koji trebao bi pomoći da se ubrza modernizacija te rafinerije i spriječi zagađenje zraka u Slavonskom Brodu.Tvrtka Crodux energetika u vlasništvu umirovljenog generala Ivana Čermaka, koja je provodila radove na cjevovodu, tvrdi da je istekla količina od 150 do 200 litara naftnih derivata i da ta količina nije mogla zagaditi vodu sa slavonskobrodskog vodocrpilišta.Građane vodom opskrbljuje 13 cisterni, a spremnici su postavljeni u sve mjesne odbore.