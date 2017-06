Bugarska šalje svoj prvi telekomunikacijski satelit u svemir

Screenshot: You Tube



BUGARSKA šalje svoj prvi komunikacijski satelit u svemir na raketi Falcon9, a večer uoči ovog događaja bugarski šef svemirskog programa i izvršni direktor BulgariaSata pohvalio je rezanje troškova svemirskog prijevoza kojim je SpaceX omogućio i malim zemljama da sudjeluju u ovakvim projektima. Maxim Zayakov rekao je kako je ovaj postupak omogućio "opipljive rezultate njegovoj zemlji".



"Ljudi ne shvaćaju da je za male zemlje i male kompanije, poput naše, bez SpaceX-a nemoguće čak i razmišljati o svemiru. S njima je to moguće. Dobili smo ovaj projekt, a mislim da će u budućnosti biti još pristupačnije raditi ovakve stvari, jer se one ponavljaju", kaže Zayakov.



Prvi bugarski komunikacijski satelit nazvan je BulgariaSat1 i trebao bi biti lansiran iz NASA-inog svemirskog centra na Floridi. Lansiranje je zbog loših vremenskih uvjeta odgođeno za dva sata, piše Spacefligtnow.