BURNO U OTVORENOM Posvađali se HDZ-ovac i živozidaš: "Vama liste sastavlja DORH"

PREMA najnovijim rezultatima ovomjesečnih istraživanja CRO Demoskop, HDZ bi i ovaj mjesec bio relativni izborni pobjednik. HDZ ima potporu 26,8 posto birača, što je u odnosu na ožujak pad veći od 2 posto. SDP je na 21,1 posto, Živi zid na 11,2, a Most je na 8,1 posto podrške. Upravo je politička situacija u zemlji bila tema sinoćnje emisije Otvoreno na HRT-u, u kojoj je bilo prilično burno jer je u nekoliko navrata zaiskrilo među gostima.



Jasno, jedna od glavnih tema bila je Istanbulska konvencija i njen utjecaj na glasače.



"HDZ nije zabrinut. Naime i ovo istraživanje, kao i brojna prije njega, pokazuje da smo mi najjača stranka u Hrvatskoj i relativni pobjednici izbora", rekao je Branko Bačić.



"Ja ne bježim od toga da vlada donosi određene odluke koje su više ili manje popularne u društvu i naš rejting je sukladan tom raspoloženju. Ali ja držim da se te odluke moraju donositi jer su one u našem programu s kojim smo dobili izbore", istaknuo je.



Naglasio je da bi zastupnici HDZ-a o Istanbulskoj konvenciji trebali glasovati u skladu s odlukom Kluba HDZ-a.

Grmoja napao HDZ



Mostov Nikola Grmoja iskoristio je priliku da napadne HDZ.



"Most nije klerikalna desnica. Most je jedna nova politička platforma, suverenistička snaga na političkoj sceni, u kojoj ljudi imaju pravo na vlastito mišljenje o bitnim pitanjima koja dijele društvo i koja jesu ideološka", istaknuo je Nikola Grmoja.



"Mostov rejting raste već dva mjeseca za redom, mi dajemo konkretna rješenja za konkretne probleme i mislim da to ljudi prepoznaju", objasnio je.



Kaže da vjeruje da je premijer Andrej Plenković krenuo s ideološkim temama kako bi skrenuo pažnju javnosti s važnih tema poput izvješća Europskog vijeća o neprovođenju reformi te svih ostalih afera koje nam se događaju.





"HDZ je u posljednjih 9 mjeseci izgubio jednu četvrtinu birača kao rezultat toga. Ja vjerujem da su građani napokon otvorili oči", ustvrdio je Grmoja. Koalicijskoj vladi HDZ-HNS zamjerio je i najnoviju odluku oko izbora čelnika ERS-a."Ja vjerujem u pravnu državu", istaknuo je HNS-ov Milorad Batinić te pokušao objasniti kako je moguće da se netko prijavi na natječaj i dobije najviše bodova i ne bude izabran, ali da izabran bude netko tko se uopće nije prijavio na taj isti natječaj. Ustvrdio je da Posebno stručno povjerenstvo koje je imenovao predsjednik vlade ima pravo odlučiti da nitko od prijavljenih kandidata ne ispunjava sve uvjete te može izabrati privremenog voditelja ERS-a i raspisati novi natječaj. Vjeruje da će premijer i Posebno stručno povjerenstvo donijeti pravu odluku. S njim se složio i Branko Bačić.Voditelj je Arsena Bauka pitao zašto je predsjednik SDP-a napao svoje koalicijske partnere. Bauk je istaknuo kako nema straha da SDP i IDS neće ostvariti koalicijsku suradnju."Kada do pregovora dođe, zainteresirane strane postaju kooperativnije. Da bi se uspostavila kvalitetna suradnja važno je otvoreno razgovarati o svim problemima i nesuglasicama", kaže Bauk koji očito koaliciju s IDS-om uzima zdravo za gotovo.Bauk je iskoristio priliku da malo isprovocira HDZ-ova Branka Bačića."Gospodinu Bačiću i ovoj vladi je vrlo jednostavno - što god da predlože mogu reći da se radi o programu s kojim su dobili izbore - ili je to program HDZ-a i njegove koalicije ili je to program Narodne koalicije čije je bivši predstavnik HNS u ovoj vladi", poručio je Bauk.

Bunjac HDZ-u: Vama DORH sastavlja liste

No, najglasniji protiv HDZ-a bio je živozidaš Branimir Bunjac. On se u jednom trenutku posvađao s Brankom Bačićem.



"Stranke u Hrvatskoj funkcioniraju po jednom nedemokratskom modelu, a upravo je HDZ stranka koja je taj model nametnula. U pitanju je model u kojem predsjednik stranke odlučuje o svemu, sastavlja liste i onda ti ljudi ovise o njemu osobno. On ima moć nekoga 'dići' do predsjedništva stranke ali ga može i uništiti, izbaciti iz stranke", rekao je Branimir Bunjac. Istaknuo je kako Živi zid neće ići u koaliciju sa SDP-om bez obzira na to hvalio njih SDP ili ne.



Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a je rekao kako ga živo zanima kako se sastavljaju izborne liste u Živom zidu te istaknuo kako nema demokratskijeg načina od onog koji koristi HDZ kada kandidate predlažu Županijski odbori pa se o njima raspravlja na Predsjedništvo stranke.



"Da tako su demokratske da vam izborne liste sastavlja DORH", replicirao mu je Bunjac.



"Ovu anketu, kao i sve druge ankete, treba uvjetno shvatiti i njihove rezultate oprezno tumačiti. Uzorak na kojem su rađene nije reprezentativan pa ih i tako treba gledati. Da su u ovom trenutku parlamentarni izbori sasvim je sigurno da se ne bi na ovaj način složila potpora birača. Birači bi zaboravili trenutačno nezadovoljstvo potezima stranke i 'svatko bi se svome jatu priklonio'. Upitno je može li ijedna stranka pridobiti neodlučne birače", istaknuo je politički analitičar Pero Maldini.