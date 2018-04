BUTKOVIĆ NAJAVIO SEDAM REFORMI Taksi ćete moći plaćati aplikacijom, vožnje bi trebale pojeftiniti

Foto: Gora Kovačić/PIXSELL



MINISTAR mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je sedam reformi koje predviđa novi zakon o cestovnom prijevozu koji je poslan u hitnu saborsku proceduru, a kao najvažniju izdvojio je reformu auto-taksi prijevoza.

Po njegovim riječima, u javnoj raspravi pristiglo je više od 3000 primjedbi na prijedlog zakona, Ministarstvo ih je sve obradilo i odgovorilo na njih, dok je oko 1.300 primjedbi usvojeno od stručne javnosti.



Butković kaže kako zakon predlaže sedam reformi



Kako je istaknuo na novinskoj konferenciji u Banskim dvorima, prijedlogom zakona predviđeno je sedam reformi i to u području stjecanja stručne osposobljenosti vozača, potom linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, auto taksi prijevoza putnika, distribucije dozvola za međunarodni prijevoz tereta, pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima, uvodi se dvije nove vrste prijevoza – mikro i integralni, a promjene su predviđene i u sustavu kažnjavanja u području cestovnog prijevoza.



Najinteresantnijim i najvažnijim dijelom prijedloga zakona Butković smatra reformu auto-taksi prijevoza.



"Ovim zakonom je omogućena liberalizacija auto-taksi tržišta. Znači, gradovi i općine više neće moći limitirati broj dozvola, a uvodimo i aplikaciju uz taksimetar kao mogućnost funkcioniranja o obavljanja auto-taksi prijevoza", rekao je Butković.



Dodao je da je cilj dostupniji i jeftiniji taksi, a uvjeren je da će se zakonom to i postići.



Kao jedan od ciljeva naveo je i olakšavanje dobivanja licenci za auto taksi prijevoz. U tom smislu, istaknuo je da cijena dozvole neće smjeti biti veća od 10 posto mjesečne neto plaće na području jedinice lokalne samouprave koja dozvolu izdaje.



Jednaka pravila za sve



Osvrnuvši se na Uber i problem nelegalnog taksi prijevoza, Butković je kazao da se prijedlogom zakona uvode jednaka pravila za sve.



"Svi imaju ista pravila i procedure oko dobivanja auto-taksi licenci i mogućnost da se time bave", ocijenio je, kazavši da je bitno i da su pooštrene kazne za kršenje zakona.



Na pitanje očekuje li otpore, ponajprije taksista, Butković je kazao da je do sada cijelo vrijeme vođen dijalog, iako su ga prozivali za suprotno, a kako su dijelom i neke prijedloge pojedinih udruga taksi prijevoza prihvatili, primjerice onaj vezan za financijsku sposobnost.Ovaj zakon donosi jednaka pravila za sve, ponovio je Butković, a to je i bio jedan od argumenata i traženja taksista, da svi imaju jednake uvjete.Ističe da to do sada zaista nije bio slučaj, jer je činjenica da su auto taksisti morali imati sve potrebne dozvole, dok je netko radio bez toga."Donošenjem ovog zakona toga više neće biti, a svima koji imaju važeće licence one se produžuju za pet godina", poručio je Butković, dodavši da bi novi zakon trebao omogućiti dodatno zapošljavanje ljudi.Upitan o stavu gradova i općina koje više nemaju mogućnost ograničavanja dozvola za taksiste, a i s obzirom na najavljeno pojeftinjenje dozvola za taksi prijevoz od 300 posto, Butković je potvrdio da bi prema izračunima dozvole u prosjeku trebale pojeftiniti 300 posto, a kako je cijena varirala od grada do grada, a sada će svima biti jednaka.No naglašava da će se broj licenci i dozvola povećati, a tu je interes gradova u pogledu prihoda. Kaže da tu ne treba gledati samo na prihode od licenci dozvola već i od novog zapošljavanja, poreza i ostalih efekata zakona.Na upit novinara postaje li Hrvatska predvodnik u EU-u u liberalizaciji taksi usluga, Butković je kazao da to nije točno, već da su neke zemlje poput Finske i Litve već uvele takav zakon. Ponovio je da je cilj dostupniji i jeftiniji taksi za građane te uvođenje jednakih pravila za sve.Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu po hitnom postupku, kojim se uz ostalo omogućuje naručivanje i plaćanje taksi prijevoza putem elektroničke aplikacije.Prema vladinu prijedlogu, prijevoz bi se mogao naručiti i preko elektroničke aplikacije, ukinulo bi se ograničavanje broja taksi dozvola, a cijenu usluga prijevoznici bi određivali sami.Jedna od predviđenih novosti jest da prijevoznici biraju sredstvo koje će koristiti za naplaćivanje vožnje - taksimetar ili elektroničku aplikaciju. Pritom, Uberu nije udovoljeno da se registrira kao poseban oblik prijevoza.Vlada procjenjuje da će se liberalizacijom tržišta taksi usluga najmanje udvostručiti broj taksista kojih je sada oko 3.000, što je premalo za Hrvatsku kao turističku zemlju. Očekuje se da će primjenom novog zakona pojeftiniti usluga taksija.