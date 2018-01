Čačić: Agrokorovi mali dioničari mogu zapaliti svijeću na Kamenita vrata

Screenshot: N1

VARAŽDINSKI župan i predsjednik Reformista Radimir Čačić bio je gost večerašnjeg Pressinga na N1 televiziji. Komentirao je video blog Ivice Todorića.



"Gospodin Todorić nikad nije imao talent za pričanje, a naročito ne s novinarima. Imao je puno izvanrednih osobina, ali komunikacija mu nije najjača", rekao je Čačić.



Prokomentirao je i zahtjev za ostavkom Ante Ramljaka, a što su danas zatražili mali dioničari.



"Formalno nije državni dužnosnik", prokomentirao je Čačić.



"Tu su stvari jednostavne. Kad kirurga plaćamo 2.000 eura, zgražamo se da je visoko plaćen. U Beču to bude 30.000 eura, onda se nitko ne čudi. U čemu je ovdje štos? Ovdje se puno piše o gospodinu Matiću. To je jedan vrhunski, jedan od najpametnijih ljudi u financijskom sektoru. Ako ga angažiraju međunarodni vjerovnici, on je plaćen po standardima te tvrtke, što u prijevodu znači okvirno 300 eura na sat. Kad uđete u međunarodni biznis, onda se ekspert plaća. To je šokantno, ali logično. Morali su se uzeti eksperti koji poznaju domaći prostor" , rekao je Čačić.



Shodno tome, on u činjenici da je angažirana bivša firma Ante Ramljaka ne vidi problem.



"Ja tu ne vidim nikakav problem. Ako ukupno u RH imate 10 ljudi koji znaju taj posao... Mi smo mala zemlja. Svi međunarodni vjerovnici prateći svoj novac, oni kad idu u transakcije uzimaju najbolje što na tržištu postoji", rekao je."Najgore u cijeloj priči je da to može biti korupcija, naravno da može. Frend frendu, kum kumu, strina, bratić... Tako to kod nas ide i logično je da ljudi idu sa skepsom. Kad slučajno ja ne bih znao situaciju, ja kad bih birao ljude, odabrao bih iste", kaže Čačić.

Čačiću je nebitno tko je pisao Lex Agrokor



Komentirao je i odnose među vjerovnicima.



"Prvo, to više nema ništa s Todorićem jer je kapital negativan. Drugo, to nema ništa s državom, ona je tu beznačajna. Ovdje su u igri vjerovnici različitih vrsta. Oni tu pokušavaju jedni druge izgurati, odnosno međusobno smanjiti utjecaj. Oni će koristiti sve pravne mehanizme, jačati svoje, a smanjivati tuđe pozicije. Na kraju dana ako ne potpišu nagodbu nitko od njih neće imati ništa. Važna stvar za uočiti je da i tvrtke koje su kao bolesne odjednom bitno poboljšavaju svoje performanse. Konzum, Tisak, cijeli poljoprivredni sektor... Kad oni prestanu biti pod tonom tereta mutnog poslovanja, kad se stvar pretvori u model s čistim poslovanjem odjednom i ti bolesni se pokažu kao vrlo konkurentni. To nema nikakve veze s Ramljakom, promijenio se model", rekao je Čačić.



Prokomentirao je i zahtjev malih dioničara za ostavkom Ante Ramljaka.



"Mislim da oni mogu ići zapaliti svijeću na Kamenita vrata", rekao je Čaičić dodavši kako njemu nije važno tko je pisao Lex Agrokor.