Cerar svojom ostavkom iznenadio i koalicijske partnere

NEOČEKIVANA ostavka slovenskog premijera Mire Cerara u srijedu navečer iznenadila je, kako se čini, i njegove partnere u vladi.



Ministar poljoprivrede Dejan Židan, inače predsjednik Socijalnih demokrata (SD) i jedan od dvaju potpredsjednika vlade, izjavio je kasno navečer da ministri na sastanku vlade koji se održavao prije Cerarova obraćanja javnosti nisu bili obaviješteni da će on dati ostavku, a da u tome premijer nije konzultirao ni koalicijske partnere.



Vlada će od sada do izbora morati sa smanjenim ovlastima završiti mandat, ali i djelovati kako bi se teškoće nagomilane u zadnje vrijeme riješile, kazao je Židan.



Predsjednik oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša kazao je kasno navečer za Slovensku televiziju da ga Cerarova ostavka zapravo nije potpuno iznenadila.



"Događaji su nagovještavali da niti ovaj put u Sloveniji nećemo imati normalne izbore i da će se pokušati skratiti mandat Cerarovoj lijevoj koaliciji, kako bi se izazvalo što više kaosa", kazao je Janša u komentaru Cerarove ostavke.



Prema Janšinoj teoriji, oni interesni krugovi u Sloveniji koji su prije četiri godine promovirali Cerara i njegovu novoosnovanu stranku i samog Cerara kao "novo lice" u politici koje će dovesti do potrebnih promjena sada žele glasove birača koji su tada dali povjerenje Ceraru prebaciti na novu stranku gradonačelnika Kamnika Marjana Šareca i tako po Janšinim riječima stvoriti novu "marionetnu" vladu kako bi se spriječio eventualni uspjeh stranaka desnog centra koje zadnjih mjeseci pregovaraju o povezivanju.