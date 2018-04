Čičak: Bleiburg nije nikakvo fašističko okupljalište

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

PREDSJEDNIK Hrvatskog helsinškog odbora i izaslanik predsjednice Republike Ivan Zvonimir Čičak komentirao je skup u Bleiburgu koji bi se trebao održati 12. svibnja.

Zbog brojnih incidenata prethodnih godina, okupljanje u Bleiburgu izazvalo je reakciju austrijskih vlasti koje pomalo gube strpljenje za skup koji je često podsjećao na ustaški dernek.

No šef HHO-a (organizacije koju, zbog načina na koji je vodi Čičak, zovu i HA-HA-HA-O) kaže da to nije "nikakvo fašiustičko okupljanje".

"Oni iz Jasenovca bi se trebali pokloniti žrtvama u Bleibergu"



"To prije svega nije nikakvo fašističko okupljanje", odgovorio je Čičak na pitanje treba li sabor i dalje biti pokrovitelj komemoracije na Bleiburgu s obzirom na to da se ona sve češće opisuje kao fašistički skup.



"Mi to moramo gledati kroz prizmu vansudskih egzekucija u Vukovaru, Jasenovcu, Bleiburgu... To je sve sveta hrvatska zemlja posvećena krvlju nevinih žrtava. Sabor treba biti pokrovitelj. A ovi iz Bleiburga bi se trebali pokloniti žrtvama u Jasenovcu, kao i ovi iz Jasenovca. Malo sam se uzrujao, ta rasprava traje cijeli moj život, od moje 18. godine", rekao je Čičak novinarima u saboru.

