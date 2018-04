Cijene dionica na Wall Streetu porasle

Foto: Hina

CIJENE dionica blago su porasle na Wall Streetu, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima kompanija, no trgovalo se oprezno jer se prinosi na američke obveznice kreću na najvišim razinama u četiri godine.



Dow Jones ojačao je 59 bodova ili 0,25 posto, na 24.083 boda, dok je S&P 500 porastao 0,18 posto, na 2.639 bodova. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,05 posto, na 7.003 boda.



U vrlo nestabilnom trgovanju Dow Jones ojačao je jučer prvi put nakon pet dana pada, dok je Nasdaq indeks oslabio peti dan zaredom, što je posljedica pada cijena dionica u tehnološkom sektoru.



Osam kompanija zabilježilo rast



Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, njih osam zabilježilo je rast, dok su tehnološki, financijski i nekretninski završili u minusu.



Pozitivno su na tržište utjecali bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati kompanija, među kojima i Boeinga, čija je cijena skočila više od 4 posto.



Dosad je oko 31 posto kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo izvješća, pri čemu ih je 81 posto ostvarilo veću dobit nego što se očekivalo.





Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u proteklom tromjesečju porasle 22 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su prije dva tjedna očekivali rast od 18,4 posto.Nastavi li se tako, bit će to najveći skok zarada u posljednjih sedam godina, podržan snažnim rastom globalnog gospodarstva i poreznim promjenama u SAD-u na početku godine.„Ulagači su svjesni da su porezne promjene potaknule rast zarada. No, rastu i kamatne stope, pa će se u određenom trenutku otvoriti pitanje koliko dugo će se ova gospodarska ekspanzija nastaviti”, kaže Bernard Baumohl, ekonomist u grupi Economic Outlook.Ulagače zabrinjavaju visoki prinosi na obveznice, koji rastu jer bi zbog jačanja inflacije, među ostalim zbog snažnog rasta cijena nafte, američki Fed i druge središnje banke u svijetu mogle povećati kamatne stope.Prinosi na 10-godišnje američke obveznice i jučer su se kretali oko 3 posto, najviše razine u četiri godine.A to ne ide u prilog tržištima dionica jer zbog toga rastu troškovi zaduživanja kompanija i jer bi ulagači mogli dio svojih sredstava preusmjeriti iz dionica u obveznice.A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,62 posto, na 7.379 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,02 posto, na 12.422 boda, a pariški CAC 0,57 posto, na 5.413 bodova.