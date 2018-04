Čovjek s križem je pred Zagrebom, sprema mu se masovni doček: "Svi na Markov trg!"

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, Screenshot

SAŠA Pavlić, čovjek s križem koji je prehodao skoro 200 kilometara iz Rijeke prema Zagrebu da bi vladi prenio poruku da ne može biti novca za polovne avione, a ne biti za bolesnu djecu, nadomak je Zagreba. Sutra će u 11 sati, skupa ljudima koji su mu se pridružili na putu, stići na Markov trg.

Građani se organiziraju za masovni doček

Tamo bi ga moglo dočekati puno više ljudi nego što je mogao zamisliti. Građani se naime organiziraju na društvenim mrežama kako bi dočekali Sašu i njegove suputnike. Na Facebooku je pokrenuta stranica Saša Pavlić, čovjek s križem, a pokrenut je i Facebook event "ZA DJECU, protiv polovnih aviona", koji već okuplja više stotina građana.

"Sve nas je više, sutra svi u 11:00 na Markov trg", poručili su. U međuvremenu je policiji prijavljeno i javno okupljanje na Markovom trgu.

Dolazak u Zagreb najavili su i njegovi Riječani. Oni su se danas poslijepodne skupili u Rijeci, a onda automobili krenuli prema Zagrebu. Karavanu organizira inicijativa građana koji, kako kažu, na humani čin žele odgovoriti moralnom gestom i pridružiti mu se bar nakratko u istom cilju. Kažu da žele sa Sašom prohodati do krajnjeg cilja a to je Markov trg.

"Voljeli bismo da nam se pridruži više Riječana i da ne ostane sve samo na lajkovima na Facebooku te da svi zajedno šutke, bez transparenata i bez pompe, šećemo zajedno sa Sašom Pavlićem", napisali su u pozivu.

Nazvali smo Sašu, još ga samo malo dijeli od Zagreba

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kada smo ga nazvali, Saša je već dobro odmakao od Klinča Sela prema Zagrebu. Još ga sati dijele od ulaska u Zagreb.

"Danas ćemo doći do Lučkog, a možda i do Savskoga mosta. Kada stignemo do Zagreba, negdje ćemo prespavati a onda ujutro idemo tamo gdje smo i rekli da ćemo završiti, a to je Markov trg", rekao je Saša za Index.

Pitali smo je li mu se još netko pridružio na putu. Podsjetimo, u ponedjeljak mu se pridružio Riječanin Marin Miočić Stošić, a jučer Zagrepčanin Matin Reskov, ljudi koje nikada prije nije vidio.

"Sada smo se razdvojili pošto sam ja imao terapije i sve živo zbog noge. Oni su ispred mene, ja sam iza, ali ih sada ima oko pet", rekao nam je Saša Pavlić.

Već danima hoda da bi prenio poruku

Podsjetimo, on već danima hoda starom cestom od Rijeke do Zagreba kako bi, kako kaže, prenio poruku. A poruka glasi otprilike ovako: Suludo je da teško bolesna djeca već mjesecima ne mogu dobiti lijekove, a u međuvremenu je odlučeno da se tri milijarde naših kuna potroši na polovne avione.

Pavlić je rekao da je nošenje križa do Zagreba jednostavno poruka. A konačni cilj sada trojice hodača je Markov trg gdje poruku namjeravaju prenijeti vladajućima. Onima koji su i donijeli odluku da za avione ima, a za djecu nema.



"Kap koja je prelila čašu bila je kad sam otvorio jedne dnevne novine i vidio da na jednoj stranici piše da država nema novaca za lijekove za djecu i šalje ih na klinička ispitivanja, a neka neće dobiti baš ništa. Na drugoj stranici bila je vijest o tri milijarde kuna koje će država dati za polovne avione. Mislim da bi to svakome trebalo upaliti alarm. Meni je upalilo i natjeralo me da napravim ovo što radim", rekao je Pavlić Indexu.

Saša je jučer i danas imao velike probleme s nogom, zbog čega je molio pomoć. Danas mu je, nakon što je vidio njegov vapaj, došao pomoći fizioterapeut koji mu je osposobio nogu kako bi uspio stići do cilja. Cilja na kojem sigurno neće biti sam.