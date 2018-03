Crkva objavila rat Plenkoviću, s oltara pozivaju na prosvjed pred HDZ-om

Foto: Pixsell/Davor Puklavec/Župa Presvetog Srca Isusova

KATOLIČKA crkva otvoreno se uključila u pobunu protiv Andreja Plenkovića.



Ova rečenica bi prije nekoliko mjeseci zvučala sasvim nevjerojatno, ali danas je aktualna i vrlo opipljiva. Reagirajući na najavljenu ratifikaciju Istanbulske konvencije, istaknuti članovi HDZ-a jasno su i nedvosmisleno istupili protiv svog stranačkog šefa.



Pobuna protiv premijera



Plenkovićevo obećanje uzburkalo je konzervativnije duhove Hrvatske demokratske zajednice, uključujući političkog tajnika Davora Ivu Stiera, potpredsjednicu Ivanu Maletić, međunarodnog tajnika Miru Kovača, zamjenika predsjednika Milijana Brkića... Najavljeno je glasanje protiv prijedloga vlastite stranke, čime se pitanje Istanbulske konvencije pretvorilo u pitanje opstanka ionako labave vlade. Uz zvučnija imena, protiv premijera se pobunila i nižerangirana strančad, kao i primjerci s ekstremne desnice, time politički afirmirajući glasno i neprestano protivljenje s oltara.



Kao da to nije bilo dovoljno, očitovao se i SDP, jasno poručivši kako u saboru neće glasati za ratifikaciju Istanbulske konvencije kakvu namjerava predložiti vlada Andreja Plenkovića. Doduše, navode kako se protive premijerovom planu iz bitno različitih, svjetovnih poriva, ali krajnji efekt je isti: spriječiti Plenkovića u ratifikaciji Konvencije.



Odavno Crkva rogobori protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, a ekstremne katoličke udruge kao što su Vigilare i U ime obitelji već danima pozivaju na prosvjed protiv ratifikacije. U tom kontekstu je zanimljivo spomenuti i jučerašnju neobičnu poruku Andreja Plenkovića, koji je kardinalu Bozaniću čestitao - imendan. Taj Plenkovićev potez se u javnosti već interpretira kao pokušaj umiljavanja jednom od čelnih ljudi Crkve.



Najeklatantniji primjer uključivanja Crkve u rat protiv vladajuće stranke, s kojom su praktički do jučer prisno surađivali, dolazi iz zagrebačke župe Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Ime ove crkve vam je možda poznato zato što se pod njenim svodom godinama održavaju mise za ustaškog zločinca Antu Pavelića.



Prosvjed koji počinje pred sjedištem HDZ-a



Na nedjeljnoj misi u crkvi koja se nalazi u centru Zagreba pročitana je obavijest o najavljenom prosvjedu protiv Istanbulske konvencije, a koji započinje pred sjedištem HDZ-a.



"Naši biskupi su se jasno odredili protiv ratifikacije istanbulske konvencije. Slobodni smo vas stoga obavijestiti o prosvjedu protiv te ratifikacije, u organizaciji građanske inicijative 'Hrvatska protiv Istanbulske konvencije', koji će se održati u Zagrebu u subotu 24. ožujka u 11 sati na Trgu žrtava fašizma ispred sjedišta stranke HDZ-a, s kojeg će se ići do Trga sv. Marka - pred zgradu Vlade i Sabora", stoji u župnoj obavijesti.



Obavijest, a ne poziv



Razgovarali smo sa župnikom Ivanom Matićem, autorom obavijesti o prosvjedu. Otkrio nam je kako misu u nedjelju nije držao on nego kolega pater Anto Mišić.



"Nismo pozivali na prosvjed, samo smo obavijestili da će se održati. To sam ja napisao u župnim obavijestima", rekao nam je svećenik.



Upitali smo ga zbog čega je obavijestio o prosvjedu protiv Istanbulske konvencije.





"Naši biskupi su se jasno protiv toga izjasnili i mi smo slobodni obavijestiti da će tog prosvjeda biti", jasan je Matić.Upitali smo božjeg pastira što ga je nagnalo na ovakvu inicijativu."Reći ću vam svoj osobni stav. Znao sam da se to priprema i potaknut sam time što su se i biskupi i cjelokupna hrvatska javnost jasno odredili. Ne volim da netko od mene pravi budalu, da ne znam čitati i da ne znam razumjeti jedan takav dokument. Ja sam ga u cijelosti pročitao i njega i tumačenje. I to ono službeno, koje je izdalo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, dakle onaj dokument koji je bio na internetu. Ne može mi nitko reći da nisam razumio što tamo piše", rezolutan je prelat.Upitali smo ga koji je točno njegov problem s Istanbulskom konvencijom."Pa, rodna ideologija. Odnosno, neću reći ideologija jer to nije politički korektan izraz. Evo, rodna teorija. Ona je unutra apsolutno prisutna, a netko nas uvjerava da nismo dovoljno pametni da shvatimo da je tamo nema", kaže nam muškarac koji odijeva haljinu kad ide na posao.Upitali smo ga je li taj netko Andrej Plenković."Među ostalima, i on. Ne samo on, već svi oni koji to zagovaraju", potvrđuje Matić.Zanimalo nas je koje je njegovo rješenje za rezolutnu borbu protiv nasilja nad ženama."Gledao sam nekoliko sučeljavanja i rasprava na tu temu. Oni koji zagovaraju ratifikaciju, jedan od protuargumenata je da je to marginalna stvar. Važna je zaštita žena. Ja bih ih pitao, ako je to stvarno marginalna stvar, zašto je onda ne možemo izbaciti, a usvojiti sve ostalo što je unutra. Sve ostale odredbe Konvencije ugraditi u hrvatske zakone, osim ovoga. Ako je to marginalno i nije toliko važno, zašto se onda inzistira da se mora u cijelosti prihvatiti?" smatra svećenik."A i zašto bismo, kao suverena država, na vrat navlačili neke vanjske mehanizme? Zar nismo dovoljno zreli kao demokracija da možemo sami donositi zakone o zaštiti žena, nego nam uvijek trebaju nekakvi tutori izvana koji će nam nametati ono što ne želimo?" pita se župnik u čijoj župi se služe mise za Antu Pavelića, ustaškog potrčka nacističke Njemačke."Idemo sve implementirati u hrvatske zakone, osim tog marginalnog elementa koji nikome očito, kažu, nije važan, a ipak se inzistira da se mora apsolutno prihvatiti", dodaje Matić.Upitali smo ga namjerava li se politički angažirati oko ovog pitanja."Nisam nikad ni pomišljao da budem u politici. Razmišljam kao čovjek, kao vjernik, kao Hrvat i kao građanin ove zemlje, za čiju dobrobit sam itekako zainteresiran", otkriva župan Ivan Matić u razgovoru za Index.