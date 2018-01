Crkva želi zataškati najveću financijsku aferu u povijesti Hrvatske

Foto: Index/FaH



HOĆE li golemi crkveni skandal završiti samo smjenom, molitvom psalma i šestomjesečnom posti i nemrsom utorkom i petkom ili istragom državnog odvjetništva, pokušali smo doznati nakon što je Nacional objavio da je Mijo Gabrić opteretio crkvenu imovinu s 50 milijuna eura, bez znanja Zagrebačke nadbiskupije.



>> Nacional piše o "najvećoj pronevjeri" u povijesti moderne Hrvatske: "Gdje je nestalo 50 milijuna eura s Kaptola?"



>> Zagrebačka nadbiskupija ne želi komentirati ništa oko monsinjora koji je spiskao 50 milijuna crkvenih kuna



U DORH-u smo pokušali doznati hoće li pokretati istragu jer će u protivnom slučaj ostati na kanonskom, a ne kaznenom pravu, no njihov odgovor još nismo dobili.



Gabrića potopio razlaz sa Severininim odvjetnikom



Prvi čovjek Zbora prebendara prvoslovne crkve godinama je zapravo bio glavni ekonom Kaptola. Nacional je objavio da je bez znanja Nadbiskupije opteretio crkvenu imovinu s 50 milijuna eura tereta. Nije, dakle, Crkvi bilo sporno što su ulagali u šoping centre i luksuzne vile, upravo to i je bio Gabrićev posao, nego što je ugrozio njihovu imovinu jer su neki projekti propali pa bi se banke mogle od njih početi naplaćivati zbog njegove velikodušnosti prema investitorima.



Što je Gabrić zapravo radio? Godinama je Crkvi bio itekako koristan, vodio je obnovu Zagrebačke katedrale, bavio se povratom crkvene imovine, ali i dogovarao nekretninske projekte. Potopio ga je očito razlaz sa zagrebačkim odvjetnikom Dariom Budimirom, inače odvjetnikom pjevačice Severine koji je radio i za Zbor prebendara – tijelo zaduženo za crkvenu imovinu.



Nakon što su raskinuli suradnju, Budimir ga je tužio Vatikanu u siječnju 2017. Smatrao je da je 1,1 milijun kuna bilo premalo za usluge odvjetničkog društva Budimir i Meter, pa su još od 2104. godine tražili dodatnih 6,9 milijuna kuna. Kako javljaju mediji dug je, u nepoznatom iznosu, kasnije isplaćen izvansudskom nagodbom.



Vatikan od Bozanića zatražio da stupi u akciju





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Vatikan je po prijavi u kojoj je stajalo da je dekan Zbora prebendara obavljao poslove koje prelaze granice redovnog poslovanja zatražio od kardinala Josipa Bozanića da sastavi komisiju, a krajem kolovoza saslušani su osumnjičeni. Gabrić je priznao da je omogućio investitorima da stavljaju hipoteke na imovinu prebendara. "Nažalost, o ovim mojim radnjama nisam informirao tijela Zagrebačke nadbiskupije. Smatrali smo da na temelju drevnog običaja možemo donositi samostalno odluke na sjednicama prebendara", napisao je Gabrić u srpnju 2017., nakon čega ga je početkom prosinca smijenio Bozanić, šest mjeseci prije mirovine. Prošli tjedan smijenjeni su i drugi članovi Zbora prebendara.U Nacionalovu tekstu spominju se kao spornim dva projekta, zbog kojih bi Crkva mogla umanjiti vrijednost svoje imovine - šoping centar Cascade i stambeno naselje Gorice u Remetama, iako je ovaj drugi zapravo zaista problematičan jer prvi uredno posluje, doduše ne više kao šoping centar, nego kao hotel.Poslovni dogovor bio je takav da je Crkva davala investitorima koncesiju za gradnju na zemljištu na 99 godina, a zauzvrat im je investitor davao dio objekata u posjed. Na vrhu Tkalčićeve ulice Gabrić je tako ušao u aranžman s generalom Vladimirom Zagorcem koji je kasnije osuđen u aferi Dijamanti, u projektu šoping centra Cascade. Nakon generalova Molteha projekt je mijenjao nekoliko vlasnika. Prebačen je na češki fond Ungelt/Spectrum, pa na austrijsku OVAG grupu, iako ga je formalno vodila hrvatska tvrtka Illuminatio. Nakon stečaja, propali šoping centar kupio je Tomislav Marinov, čija je tvrtka Exportdrvo projekti otvorila hotel Academia. Na zemljištu postoji PBZ-ova hipoteka od 49 milijuna kuna, no kako hotel radi, moguće je da se kredit uredno vraća.Za Crkvu je puno problematičniji projekt izgradnje luksuznih vila – Gorica u Remetama jer devet vila nisu nikad dovršene, a na zemljištu postoje dvije hipoteke: HPB-ova od 20 milijuna kuna i 11 milijuna kuna APS-a Delte, a vjerojatno se radi o lošim potraživanjima koje je Zaba prodala ovim utjerivačima. Investitor je otišao stečaj i tu bi Crkva zaista mogla ostati bez imovine.Informativna katolička agencija (IKA) je objavila svoje viđenje slučaja i citiraju odvjetnika Ivicu Ivankovića Radaka koji kaže kako nije riječ o otuđenju novčanog iznosa pojedinih prebendara."Riječ je o iznosu što ga je više investitora uložilo u dva spomenuta projekta na zemljištu u vlasništvu Zbora prebendara na koje je Zbor prebendara dao pravo građenja i dopustio odobrenje hipoteka. Novčani iznosi koji se spominju nisu vezani uz račun Zbora prebendara, nego uz nositelje prava građenja koji su za investicije podigli kredite. Financijska kriza, nažalost, pogodila je investitore, o čemu su mediji već opširno pisali, a teret hipotekarnih kredita jednim dijelom ostao je na nekretninama u vlasništvu Zbora prebendara", pišeIKA.Iz dijelova pisama koje objavio Nacional, vidljivo je da dio kolega smatra da je zapravo on bio stvarni vlasnik dijela tvrtki s kojima je sklapao poslove, optužuju ga i da je prebendarskim novcem obnavljana njegova kuća na Plitvicama koju je kasnije iznajmio za hotel, a da je do zemljišta došao ugovorom o doživotnom uzdržavanju.U upravno kaznenom postupku koji je provela Zagrebačka nadbiskupija, navodi se kako je, uz zabranu sedam godina crkvene službe, kaznene pokore molitve psalma ili litanije i šest mjeseci nemrsa, pokrenut i postupak za naknadu štete prema kanonskom zakonu. No još nisu podignuli tužbu, nego su najavili da će je - razmotriti. Rok za žalbu istječe mu 25. siječnja.Kako je papa Franjo imenovao novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, ovaj pad kaptolskog šefa financija tumači se i time, ali i kao borba za prevlast nad crkvenim milijunima. Da neke želje za istinskim raščišćavanjem nema, nego se u Crkvi, koja javnosti ne podnosi financijska izvješća, i dalje afere žele gurnuti pod tepih, jasno je i iz zabrane Miji Gabriću da pet godina javno istupa o Zboru prebendara.