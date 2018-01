CRNI POČETAK 2018. U samo par sati razlike poginulo šestero ljudi: četvero na cestama, dvoje na moru

Foto: Jurica Galoić/ Pixsell, Video: Pixsell, Novi list

ŠESTERO mrtvih u raznim nesrećama u prvim satima nove godine užasna je statistika kojom je počela 2018. Novogodišnja večer, upozorava to uvijek policija, spada među najriskantnije večeri u godini što se uvjeta na cestama tiče.



Hladno vrijeme često znači poledicu i otežane uvjete na prometnicama, a novogodišnje proslave često se zalijevaju alkoholom pa je veći broj alkoholiziranih ljudi na cestama. Nažalost, nesreće nisu izostale ni ove godine, hrvatske su prometnice u prvih nekoliko sati nove godine uzele čak četiri života.



Kod Samobora poginuli mladić i djevojka, imali su samo 24 godine



Prva nesreća sa smrtnim posljedicama dogodila se rano ujutro, oko 3:30 kod Samobora , točnije u Lugu Samoborskom.



Nakon što je napravljen očevid, policija je jutros objavila detalje ove tragedije.



"Danas, 1. siječnja oko 3.30 sati, nepoznati vozač upravljao je osobnim automobilom marke Renault Clio zagrebačkih registracijskih oznaka kroz mjesto Lug Samoborski Ulicom Josipa Jelačića u smjeru sjeverozapada. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Ivana Cankara i Ulicom Bistrec nije prilagodio brzinu kretanja vozila te je izlaskom iz lijevog zavoja izgubio nadzor nad vozilom, sletio van kolnika, gdje je prednjim dijelom naletio na stablo, a potom na metalnu ogradu. Na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda preminuli su 24-godišnjak i 24-godišnjakinja, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku", objavila je policija.



Mladić u Zaprešiću prošao kroz crveno i poginuo



Jedna prometna nesreća dogodila se rano jutros u Zaprešiću, a u njoj je smrtn stradao 21-godišnji vozač osobnog automobila.



Policija je nakon očevida objavila detaljnije podatke o ovoj nesreći otkrivši kako je mladi vozač prošao kroz crveno.



"1. siječnja oko 7 sati, 21-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Fiat Punto zagrebačkih registracijskih oznaka Mokričkom ulicom u smjeru juga. Dolaskom do križanja s Ulicom Pavla Lončara i Ulicom Obrubići produžio je vožnju kroz raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo. Tada je prednjim dijelom vozila naletio na prednji lijevi bočni dio osobnog automobila marke Hyundai Accent zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljala 19-godišnjakinja koja se kretala ravno u smjeru istoka dok je za njezin smjer bilo upaljeno zeleno svjetlo. Od tog naleta vozilo marke Fiat Punto odbačeno je na rubni kamen, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila na krov dok je vozilo marke Hyundai Accent odbačeno na nogostup gdje je naletio na metalnu dvorišnu ogradu i zid.



Na mjestu događaja smrtno je stradao 21-godišnji vozač, dok je liječnička pomoć putnicima (23,22,22) iz njegovog vozila kao i 19-godišnjoj vozačici i putnicima iz njezinog vozila (23,18,26) pružena u KB Sestre Milosrdnice gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni. Tijelo je prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku", objavila je policija.





Jutros oko sedam sati teška nesreća dogodila se u Biogradu. U njoj je poginula 36-godišnja vozačica nakon što je na njen automobil naletio 18-godišnjak.Naime, nesreća se dogodila jutros oko 7 sati, u Ulici dr. Franje Tuđmana u Biogradu kad se 18-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 1,4 g/kg, s Volkswagenom zadarskih registarskih oznaka sudario s Mazdom, zadarskih registarskih oznaka, kojom je, ispred njega i u istom smjeru, upravljala 36-godišnjakinja.Nakon sudara Mazda je izašla izvan kolnika i udarila u stablo. Vozačica je prevezena u zadarsku bolnicu gdje je, sat vremena nakon nesreće, preminula. Volkswagen se nakon sudara prevrnuo na krov, a vozač je nakon očevida također prevezen u bolnicu, izvijestili su iz Policijske uprave zadarske.Dva života ugašena su u moru u Rijeci i to nakon nesvakidašnje tragedije. Naime, povodom Nove godine na Pećinama je organizirano tradicionalno kupanje u moru. Organizatori ove manifestacije upozoreni su da jako jugo stvara visoke valove no ipak su odlučili očuvati tradiciju i okupati se u hladnom moru."Upozoravali su nas iz hotela da ne idemo u more zbog vjetra, ali jugo je taman počelo slabjeti. Svejedno smo se dogovorili da zbog lošeg vremena nećemo plivati nego ćemo se samo skinuti i uhvatiti za ruke u krugu. No valovi su bili prejaki i došlo je do tragedije", ispričao je Josip Povrženić, jedan od organizatora tradicionalnog novogodišnjeg kupanja pred hotelom Jadran za Novi list Kako je Indexu rečeno u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, policija je danas u 12:10 zaprimila dojavu da se u moru na području Pećina nalaze tijela dvaju muških osoba. Nakon što su izvučeni na kopno, nakon neuspješne reanimacije, utvrđena je smrt obaju muškaraca.Žrtve tragedije su muškarci u dobi od 65 odnosno 66 godina s područja Rijeke, koji su sudjelovali u tradicionalnom novogodišnjem kupanju na Pećinama.Dino Škamo, voditelj smjene javne vatrogasne postaje Vežica, rekao je Novom listu da su uvjeti za spašavanje bili iznimno teški:"Bila je to kaotična situacija, jedna tradicija se pretvorila u tragediju. Dobili smo dojavu da se dvije osobe utapaju, međutim kada sam stigao zatekao sam hrpu ljudi na plaži i u vodi, a vidio sam i čovjeka kako pluta u moru. Obukao sam ronilačko odijelo i skočio, a pridružili su mi se moji kolege vatrogasci, ali spašavanje je bilo vrlo teško jer nas je jugo bacalo na sve strane. Jugo je pokazalo svu svoju ćud, bilo je teško jer se nismo imali za što uhvatiti", kazao je Škamo.U spašavanju je sudjelovalo 11 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila javne vatrogasne postaje Vežica, a u akciji spašavanja ozlijeđena su i dva vatrogasca.