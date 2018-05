Croatia Airlines skupo plaća najam aviona jer nisu u stanju popraviti vlastite

Foto: Index



PUTNIKE Croatia Airlinesa u petak su prevozili avioni rumunjskog prijevoznika Carpataira i domaćeg Trade Aira, a osim te dvije kompanije, putnike ovih dana prevoze i avioni Air Nostruma, španjolskog avioprijevoznika. Razlog tome je činjenica da je CA ostala bez dva svoja zrakoplova, jer su još uvijek na servisu. Piloti Croatia Airlinesa upozoravaju na alarmantnu situaciju u kompaniji pa navode da je od 2013. kompaniju napustilo 68 aviomehaničara.



Tvrde kako se zbog lošeg održavanja i nedostatka aviomehaničara zrakoplovi CA-a nalaze na popravku, dok je istovremeno tvrtka primorana unajmljivati zrakoplove od drugih kompanija što, tvrde, tvrtku itekako skupo košta, dok u CA-u ne žele otkriti koliko.



"To je poslovna tajna", odgovorili su Indexu na upit koliko plaćaju najam zrakoplova.



S druge strane, piloti optužuju Upravu za loše upravljanje.

"Plaćaju preskupi najam aviona na dan-dva"



"U sezonu smo ušli s dva aviona manje zbog lošeg održavanja", rekao je u razgovoru za Index pilot Marko Božičević, član izvršnog odbora Hrvatskog sindikata prometnih pilota.



Alen Šćuric, zrakoplovni analitičar koji analizira podatke poslovanja i savjetuje sindikat pilota, u razgovoru za Index ističe da CA zbog lošeg planiranja održavanja zrakoplova i nedostatka aviomehaničara na dnevnoj bazi iznajmljuje avione od stranih aviokompanija, što je izuzetno velik trošak.



"Od 23. ožujka do 3. travnja CA unajmio je 13 aviona triju istočnoeuropskih kompanija. Od 12. do 18. travnja otkazao je 18 letova te će od 8. do 17. svibnja otkazati čak 21 let. Firma je u velikom kaosu, dok istovremeno konkurencija jača svoju poziciju", rekao je Šćuric za Index.



Navodi kako tvrtka ima desetke otkazanih letova, a istovremeno plaća preskupi najam zrakoplova na dan-dva.



Piloti su još u siječnju upozorili ministra da CA nema dovoljno aviomehaničara i da će servis zrakoplova kasniti 45 dana, a sad je izgovor uprave da su tijekom servisa našli neke izvanredne kvarove.

CA ne želi otkriti koliko plaćaju najam



"Ma nema šanse da su na 12 aviona baš našli izvanredne kvarove, pa to bi značilo da imamo najgoru flotu. Problem je što CA-u nedostaje barem 50 aviomehaničara kako bi radili u tri smjene i na vrijeme završili servise. Aviomehaničari su otišli iz CA-a raditi u inozemstvo za duplo i troduplo veću plaću. A odlaze i zbog odnosa prema njima. Primjerice, plaća aviomehaničara u CA-u je oko 1500 eura, a istovremeno CA unajmljuje aviomehaničare iz drugih aviokompanija za 300 eura dnevno. Normalno da aviomehaničarima nije svejedno da nekome za pet dana isplate njihovu mjesečnu plaću za isti posao", rekao je Šćuric.



U Croatia Airlinesu ne žele otkriti koliko plaćaju dnevni najam aviona, pozivajući se na poslovnu tajnu.



Tvrde kako sve male kompanije za razliku od velikih u izvanrednim situacijama posežu za najmom aviona, pa tako i oni, navodeći kako im je to bila praksa i tijekom prethodnih godina.



"Veliki zračni prijevoznici imaju vlastite rezervne zrakoplove koje uključuju u promet u slučaju kvarova ili bilo kakvih nepredviđenih situacija, a kakva je konkretno i produljenje radova na održavanju flote o kojem smo hrvatsku javnost informirali tijekom prethodnih dana. Mali prijevoznici, poput Croatia Airlines-a, nemaju takve mogućnosti jer mi letimo svoj red letenja sa svim zrakoplovima koje imamo, i zbog toga u nepredviđenim situacijama unajmljujemo zrakoplove drugih operatera.



Svi prijevoznici koji su obavljali letove za Croatia Airlines su certificirani po međunarodnom standardu sigurnosti (IOSA) koji jamči primjenu najviših standarda sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu i to je naš prvi uvjet prilikom unajmljivanja zrakoplova. Sve ovo stoga ne predstavlja nikakav problem jer znamo i uvijek računamo da će biti izvanrednih najmova i na taj način kompanija jednostavno funkcionira", kažu iz Uprave CA-a.

Trenutno u najmu imaju dva aviona do listopada i još po danima unajmljuju druge avione



Trenutno u sezonskom najmu imaju dva zrakoplova koji, sukladno planovima i potrebama putnika, ostaju u floti Croatia Airlinesa do kraja listopada. Operator tih zrakoplova je španjolska kompanija Air Nostrum. Jedan unajmljeni zrakoplov tako obavlja letove između Zagreba i Bruxellesa, Dubrovnika te Stockholma, dok drugi zrakoplov obavlja letove između Zagreba i Copenhagena, Skoplja i Bruxellesa.



"Uz to današnji let Zagreb-Split te nastavno Split -Zürich-Split obavlja rumunjski prijevoznik Carpatair, dok također današnji let Zagreb-Split-Rim v.v. obavlja domaći prijevoznik Trade Air", rekli su nam u petak u CA-u.



Na pitanje koliko često unajmljuju zrakoplove, ističu kako to rade treću godinu zaredom.



"Kako bismo pozicionirali Croatia Airlines na europskom tržištu, ali i kako bismo odgovorili na povećanu sezonsku potražnju već treću godinu zaredom unajmljujemo zrakoplove kojima potom

komercijalno upravljamo. Ove godine unajmili smo sezonski dva zrakoplova koji su nam na raspolaganju od 1. svibnja do kraja listopada.



Kako bismo do kraja pojasnili ovu praksu, važno je naglasiti da osim sezonskog najma, zrakoplove unajmljujemo i u situacijama kada promet ne možemo izvesti vlastitim zrakoplovima, u nenadanim situacijama tehničkih kvarova ili, kao što je slučaj zadnjih dana, u slučaju produljenih radova na održavanju vlastite flote, a zbog kojih smo privremeno unajmili potrebne kapacitete", navode u svom odgovoru za Index.



Dodaju i kako se na svim zrakoplovima Croatia Airlinesa tijekom zime provode radovi održavanja kako bi u ljetnom redu letenja mogli postići svoju maksimalnu tehničku iskoristivost. U ovom trenutku radovi se još uvijek provode na dva zrakoplova i točan termin završetka radova, kažu, nije moguće definirati.



"Ipak, uzimajući u obzir dosadašnja iskustva i neospornu činjenicu da sigurnost letenja nema alternativu, završetak radova procjenjuje se za 09.05., odnosno 21.05.2018. godine", stoji u odgovoru CA-a.