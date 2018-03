C_Two rasprodan, Rimac u samo tri tjedna prodao 150 primjeraka novog bolida

Foto: Matija Habljak/ Pixsell, Screenshot: Motor1

SAMO tri tjedna nakon predstavljanja 1,7 milijuna eura vrijednog C_Two u Ženevi, rasprodana je cjelokupna naklada.



C_Two, električni hipersportski bolid, jedna je od najvećih zvijezda sajma u Ženevi, a starta cijenom od 1,7 milijuna eura. Riječ je o nasljedniku Concepta One i, prema nekima, najmoćnijem sportskom autu na svijetu.



Krešo Ćorić, voditelj prodaje u Rimac Automobilima, rekao je kako je preostalo još nekoliko slobodnih primjeraka. S obzirom na to da je američka javnost već imala prilike upoznati bolid Concept_One, očekuje se da bi i tih nekoliko preostalih mjesta trebalo biti popunjeno do kraja salona.

I ne samo to, prosječni kupac ovog električnog hiperautomobila na osnovnu cijenu od 1,7 milijuna eura plaća i oko pola milijuna eura za opcije, javlja britanski Autocar.

Mate Rimac je 6. ožujka na sajmu u Ženevi predstavio C_Two, novi električni hiperautomobil Rimac Automobil, a ovih dana svoj automobil predstavlja i na sajmu u New Yorku.

Podsjetimo, Rimac C_Two raspolaže snagom od 1.914 KS i 2.300 Nm okretnog momenta uz koje do 100 km/h stiže za 1,9 sekundi, a s jednim punjenjem ima doseg do 650 kilometara. Na 100 km/h stiže za 1,97 sekundi, brže od ikojeg drugog automobila, a maksimalna brzina mu je 412 km/h, apsolutno najviše u električnoj konkurenciji. Pritom do 300 km/h stigne u 11,8 sekundi.

Uz vrhunske mogućnosti pogona tu su monocoque okvir te paneli karoserije i okvir za smještaj baterije izrađeni od ultralaganih materijala, kao i sustav aktivne aerodinamike. Pridodamo li tome cjelokupnu softversku potporu, uključujući napredni sustav autonomne vožnje razine 4, radi se nesumnjivo o jednom od tehnološki najnaprednijih automobila.

Nakon što će iduća godina biti posvećena izradi prototipa i testiranju za zadovoljenje aktualne legislative, prvi primjerci će put svojih kupaca krenuti 2020. godine. A kako će se proizvoditi u Svetoj Nedelji, to znači i preko 300 milijuna eura na računu rastuće hrvatske firme.





U međuvremenu, automobil je pokupio simpatije svjetske javnosti, a njemački Bild proglasio ga je najmoćnijim sportskim automobilom na svijetu.Rimac C_Two je opisan kao "kralj među automobilima s mnogo konjskih snaga", s četiri elektro-motora pomoću kojih može razviti brzinu od 412 km/h. Iza sebe je ostavio i zvučna imena poput Bugattija i Ferrarija.





Poduzetnik godine

Mate Rimac prije nekoliko dana proglašen je poduzetnikom godine.

"Svaki put se iznenadiš. Nema većeg gušta nego ići u tvornice i vidjeti kako drugi rade. Kapa dolje svima. Ja uvijek kažem, mi smo uvijek na početku, prije osam godina sam bio u garaži. Danas sam s 350 ljudi u firmi. Prošli smo puno teških trenutaka", ispričao je Mate Rimac na dodjeli nagrade EY Poduzetnik. Otkrio je kako jedno vrijeme nisu mogli platiti struju i plin te su okolo, kako je rekao, žicali pomoć.



"Dajemo svoj doprinos, ono što možemo, od početka mi je bio cilj pokazati da se može. Rekli su mi na fakultetu da je nemoguće u Hrvatskoj proizvesti auto, mi smo dokazali da se može", rekao je Rimac.



"Ponosan sam što u godinu dana u nas u firmi ljudi mogu raditi gdje hoće, mogu raditi na Formuli jedan. Kod nas dolaze iz Formule 1, Ferrarija... Cilj nam je ove godine stvoriti novih sto radnih mjesta", rekao je Rimac prije nekoliko dana u Zagrebu.