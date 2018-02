Culej: Kad je govorila o marginalcima, Kolinda nije mislila na mene, sto posto sam siguran

Foto:Hina

HDZ-ov Stevo Culej, koji je sudjelovao u prosvjedu tijekom Vučićeva posjeta Hrvatskoj, ne osjeća se prozvanim od strane predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

"Ja sam sto posto siguran da predsjednica nije mislila na mene. Ja jako dobro znam na što je predsjednica mislila kada je govorila o političarima s ruba političkog spektra koji se uredno pojavljuju uvijek kada je HDZ na vlasti i koji marširaju Zagrebom - A-HSP, stranka Dražena Keleminca", rekao je Culej.

Dok je HDZ-ov Josip Đakić izjavio da razmišlja o tome hoće li Kolinda Grabar-Kitarović imati njegovu podršku u pohodu na novi mandat, Culej svoj stav ne otkriva. Dodaje kako je reakcija branitelja razumljiva i ako je došlo do pogreške u koracima da će predsjednica to vrlo brzo objasniti.

A na pitanje je li pogriješila kada je Vučića pozvala kaže: "I Vučić je bio i na inauguraciji i on je trenutno predstavnik Srbije mada ja o njemu smatram da je i dalje ono što je i bio - četnički huškač iz 1990. i 1991. godine, zajedno s Jovanom Paroškim i ostalima koji su se kretali od Slavonije do cijele naše porobljene Hrvatske. On je isti što je bio, ali on je predstavnik Srbije i s nekim moraš razgovarati."