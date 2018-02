Curi sve više detalja o perverznom liječniku iz Zagreba: "A sad mi se naguzite"

Foto: Pixsell/Boris Scitar



Podsjetimo, Ministarstvo zdravstva ovih je dana pokrenulo istragu o, blago rečeno, neprimjerenom ponašanju ortopeda iz Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Prva je u javnost s informacijama o liječniku koji vrijeđa i ponižava svoje pacijente izašla jedna medicinska sestra, a potom je uslijedio val svjedočanstava na web stranicama koje su posvećene ocjenjivanju i komentiranju hrvatskih liječnika.



Kako to već obično biva, objava prvotnih informacija o ortopedu iz KB Dubrava potakla je i mnoge druge pacijente da opišu svoja krajnje neugodna iskustva s dotičnim liječnikom.



"Rekao je mom ocu da digne ruku ispred sebe i kaže 'pozdrav poglavniku'"



Jedna je pacijentica tako opisala kako joj je ortoped u Dubravi izvrijeđao 68-godišnjeg oca: "Tatu je nazivao glupim, rekao mu je da okoštavanje ramena ide od mozga, a on očito onda mozga nema kad mu se ramena okoštavaju. Govorio mu je stalno "šuti, šuti, idemo ispočetka, dobar dan, dobar dan" i "nemoj se pravit pametan". Rekao mu je neka "nasloni svoju guzicu na vrata" i digne ruku ispred sebe i kaže "pozdrav poglavniku"".Jedna je pacijentica opisala kako je liječnik izvrijeđao nju i njezinog muža: "Katastrofa! Izvrijeđao me, izvrijeđao mog muža - pitao ga sviđa li mu se biti moj rob, pošto je gurao kolica na kojima sam bila i pomogao mi je izuti tenisicu. Skinuo mi je langetu prerano, a nogu nije ni pogledao. Obraćao se mom mužu kao da mene nema jer "ženske" su neuračunljive i s njima se ne da razgovarati".Krajnje neugodno iskustvo s ortopedom iz KB Dubrava doživjela je i pacijentica koja je došla na rutinsku kontrolu: "Doktor je bio izrazito vulgaran. Obraćao mi se sa "a sada mi se naguzite", "meni njena guza izgleda dobro, a vama sestro?", "sada sjedite ko da hladite jaja", "sada lezite onako kako vi žene najviše volite" (tj. na leđa s jako raširenim nogama) itd."Najstarija svjedočanstva potiču još iz 2011. godine, a mnogi pacijenti navode kako su se na dotičnog ortopeda požalili i samoj bolnici, ali bez ikakvog učinka.Podsjetimo, radi se o bolnici u kojoj je ravnatelj svojevremeno bio i aktualni ministar zdravstva Milan Kujundžić.Prije nekoliko dana, nakon što su prva svjedočanstva pacijenata objavljena u javnosti, ministar Kujundžić je u KB Dubravu poslao zdravstvenu inspekciju te zatražio očitovanje uprave o cijelom slučaju, dok u bolnici ističu kako ne podržavaju bilo kakav oblik nedoličnog, neetičnog i neprofesionalnog ponašanja svojih zaposlenika, pa je osnovano povjerenstvo radi utvrđivanja osnovanosti pritužbi protiv liječnika.