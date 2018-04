Dačić: Srbija neće priznati Kosovo, to nije opcija

Foto: FAH

STAJALIŠTA službenog Beograda o kosovskom problemu su jasna - ne postoji opcija da Srbija jednostrano prizna proglašenu neovisnost Kosova i nema kompromisa i dilema o formiranju Zajednice srpskih općina (ZSO) po briselskom sporazumu, poručio je u četvrtak srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić.



"Mnoge zapadne zemlje koje su priznale Kosovo smatraju da je to već riješeno i da samo trebaju natjerati Srbiju da prizna Kosovo. Mislim da je svima jasno i vjerujem da će predsjednik Vučić reći da ta opcija, da Srbija prizna jednostran akt, ne postoji", rekao je Dačić za Radio-televiziju Srbije (RTS) uoči sutrašnjeg sastanka srbijanskog predsjednika s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu.



Srbijanski šef diplomacije kaže kako priznanje neovisnosti Kosova "ne bi bilo korektno ne samo prema tom povijesno važnom državnom i nacionalnom pitanju", već bi bilo i u suprotnosti s ponašanjem nekih drugih zemalja, članica EU-a, koje su na strani Srbije, poput Španjolske i Grčke.



Stanje na terenu ide u prilog kompromisnom rješenju, rekao je Dačić, naglašavajući da su razgovori o trajnom rješenju za Kosovu "u početnoj fazi" te da Priština ne želi razgovarati o trajnom rješenju, jer drži da je ono već postignuto.



"Oni misle da ćemo uraditi sve da postanemo dio Europske unije"



"Oni misle da ćemo uraditi sve da postanemo dio Europske unije", ocijenio je Dačić, a na opasku znači li to da Srbija neće ispuniti sve što se od nje traži kao uvjet za članstvo u Uniji, izrazio je sumnju u opstanak EU-a."To je moje osobno mišljenje, da je do 2025. pitanje hoće li opstati i EU, a kamoli kakvo će stajalište Srbije o tome biti", rekao je Dačić.Srbijanski šef diplomacije nazvao je "smiješnim" tvrdnje da će Zajednica srpskih općina (ZSO) na Kosovu biti formirana sukladno kosovskim zakonima, a ne po briselskom sporazumu koji su Beograd i Priština u travnju 2013. postigli pod pokroviteljstvom EU-a."To bi bilo isto kao kada bi Ustavni sud BiH poništio dijelove Daytonskog sporazuma. To je smiješno, oni mjere koliko smo mi čvrsti", rekao je Dačić i naglasio da je stajalište Srbije "jasno" i da "nema kompromisa" i dvojbi oko ZSO.Odnosi Beograda i Prištine posljednja dva tjedna opterećeni su tenzijama nakon uhićenja šefa ureda za Kosovo Marka Đurića u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i odbijanja kosovskih vlasti da formiraju Zajednicu srpskih općina, što je obveza dogovorena sporazumom o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, potpisanog u travnja 2013. u Bruxellesu pod pokroviteljstvom tadašnje šefice eurodiplomacije Catherine Ashton.